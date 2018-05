Câu chuyện của cậu bé tỉnh lẻ 15 tuổi lên Hà Nội rửa bát kiếm tuền nuôi em khiến ai nấy chạnh lòng xúc động

Giữa nhịp sống hối hả, bận rộn của cuộc sống thường nhật, có một câu chuyện khiến nhiều người phải chững lại để đọc và để ngẫm. Đó là câu chuyện vất vả mưu sinh giữa chốn thị thành phồn hoa của một em nhỏ 15 tuổi khiến mọi người không khỏi chạnh lòng.

Câu chuyện được tài khoản có nickname Hoàng Minh Đức chia sẻ trên Facebook cá nhân trong một lần tình cờ dừng chân tại quán ăn, bắt gặp hình ảnh vừa đáng thương vừa đáng phục của cậu bé 15 tuổi.

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, câu chuyện đã thu hút được hàng nghìn lượt like, share và bình luận của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình.

Chúng tôi xin được trích nguyên văn bài chia sẻ: "Tôi tình cờ gặp cậu bé này làm trong một quán ăn bình dân gần cầu Vĩnh Tuy. Năm nay cậu bé 15 tuổi, quê Nghệ An, một mình lên Hà Nội làm từ năm 14 tuổi, rửa bát đĩa xoong nồi, bưng bê, phụ bếp... Lương tháng 2,5 triệu, nuôi ăn ở.

Sáng dậy từ sớm làm đến khi hết khách chắc cũng nửa đêm, lương tiêu rồi tiết kiệm, còn lại để dành, hàng tháng gửi về cho bố mẹ ở quê...

Trong lúc ra rửa tay, tôi khẽ ghé sát hỏi nhỏ: ''Sao nhỏ như thế này mà đi làm sớm vậy giai?''

Cậu bé cúi gằm mặt xuống, đặt cằm vào đầu gối cần mẫn rửa từng chiếc chén, chiếc đũa nhè nhẹ trả lời tôi: ''Dạ, nhà em không có điều kiện để học tiếp nên em phải đi làm xa để gửi tiền về cho bố mẹ nuôi các em em nữa''...

Tôi dường như chết lặng sau khi nghe câu trả lời đó của em, bạn ấy giỏi quá, giỏi hơn tôi nghĩ... Khâm phục quá!

Thế mới thấy, cuộc sống này mình may mắn và hạnh phúc biết bao khi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, được cha mẹ lo cho ăn, cho học đàng hoàng tử tế đến nơi đến chốn, không phải lo nghĩ đến đồng tiền, bát gạo, không phải long đong lận đận nơi phố thị xa nhà...

Những ai mà đang được sống trong vòng tay của cha mẹ, được ăn cơm bố mẹ nấu, được bố mẹ nuôi ăn, nuôi học đàng hoàng, tử tế thì xin hãy biết trân trọng điều đó vì bạn may mắn lắm, may mắn hơn rất rất nhiều người, thế nên hãy tận hưởng những phút giây quý giá đó bạn nhé''.

Hình ảnh bé trai mới 15 tuổi cặm cụi thu dọn, rửa bát trong quán ăn với đồng lương ít ỏi khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Ảnh: Fb Hoàng Minh Đức

Câu chuyện của bạn Hoàng Minh Đức sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Phần lớn mọi người đều vô cùng cảm động, khâm phục trước nghị lực của bé trai, dù tuổi đời của em còn khá nhỏ.

Tài khoản H.H bình luận: "Thật đáng trân trọng và mến phục cháu. Con cô ở nhà bằng tuổi cháu mới chỉ lo ăn uống, lo học hành mà đã thấy nhiều khi con áp lực lắm rồi. Cháu còn nhỏ vì hoàn cảnh mà phải mưu sinh sớm quá. Đó là một điều rất thiệt thòi. Thương cháu nhiều. Chúc cháu sau này có cuộc sống may mắn, bình an, hạnh phúc''.

''Đọc bài viết mà khóe mắt cay. Em ấy còn nhỏ quá đã phải bươn chải kiếm sống như vậy rồi, nhìn dáng người nhỏ nhắn mà thương, nhưng làm quần quật thế mà lương như thế thì hơi thấp. Mong sao bà chủ sẽ tăng thêm lương cho em ấy. Thôi thì, mỗi người một số phận, chúc em nhiều sức khỏe và may mắn'', bạn J.L bày tỏ.

Còn A.N.N thì không giấu nổi nỗi xúc động: ''Đọc bài viết của bạn mình đã khóc, có thể do mình nhạy cảm nhưng mình thương em bé này nhiều quá. 15 tuổi - em mình còn đang mải học, mải chơi, ăn chưa no, lo chưa tới, vậy mà em ấy đã phải xa gia đình, đi làm thuê nơi phố thị. Chỉ biết cầu chúc cho em thuận lợi mọi điều. Cố gắng chăm chỉ, ngoan ngoãn em nhé. Thương em vô cùng''.

Liên hệ với chủ nhân bài viết, Hoàng Minh Đức tâm sự: "Mình chạy Grab, vô tình qua quán ấy ăn vài lần rồi tình cờ gặp em ấy. Mình thấy em ấy giống hoàn cảnh của mình ngày xưa nên mình có quay và chụp trộm 1,2 tấm ảnh của em ấy. Tối về thấy buồn nên mình viết lên Facebook cá nhân tâm sự cho khuây khỏa, mình không ngờ được mọi người quan tâm đến vậy''.

Cũng theo Đức, hoàn cảnh của bản thân Đức cũng rất khó khăn, giờ lớn hơn nên mọi thứ dễ dàng hơn một chút, có lẽ vì thế nên nhìn hình ảnh em bé này khiến Đức thấy đồng cảm hơn bao giờ hết: ''Mình cũng từng có một tuổi thơ rất vất vả. Nhưng giờ lớn hơn mình có thể tự sắp xếp được mọi thứ rồi. Ngày mình đi học, nghỉ là mình chạy Grab kiếm thêm để có đồng ra, đồng vào. Nhìn em ấy nhỏ như vậy mà đã phải sớm bươn chải kiếm sống nên mình thấy đồng cảm''.

Bên cạnh đó, Minh Đức cũng cho biết, bản thân cảm thấy rất buồn vì sau khi đăng tải câu chuyện, rất nhiều người đã sao chép lại bài viết với mục đích bán hàng, câu like: ''Quả thực, mấy ngày nay mình rất đau đầu, nhiều người cho rằng mình đăng bài với ý định câu like, nhưng bản thân mình không bán hàng, không cần like để làm gì. Đó là suy nghĩ, tâm sự của cá nhân mình và những gì mình nhìn thấy, cảm nhận thôi. Mình cũng không kêu gọi mọi người giúp đỡ em ấy. Mình chỉ muốn nói, mọi người hãy trân trọng cuộc sống đủ đầy, trân trọng khi còn được bao bọc trong vòng tay bố mẹ mà thôi.

Thậm chí, nhiều bạn copy bài viết của mình không ghi nguồn rồi câu like bán hàng, khiến bản thân mình rất buồn'', Minh Đức tâm sự.

Cũng theo Minh Đức, bản thân anh chàng sẽ tìm cách giúp đỡ em bé ấy với những gì có thể, nhưng với quan điểm: ''Mình giúp bằng tiền chỉ giải quyết được tức thời không giải quyết được triệt để, bản thân mình từng trải nên mình hiểu, hoàn cảnh tạo nên con người. Hãy cứ để em ấy khổ, để em ấy có ý chí, biết trân trọng mọi thứ sau này. Hãy làm điều tốt theo đúng cách".