Câu bé 6 tuổi chạy xe đạp gây ra tai nạn và câu chuyện sau đó khiến cư dân mạng "dậy sóng", ai nấy đều ước rằng có đứa con như thế

Gần đây, một câu bé 6 tuổi tên Derek C Lalchhanhima, sống ở Mizoram, Ấn Độ đã khiến cư dân mạng xúc động và trầm trồ vì tấm lòng nhân hậu, cũng như sự can đảm dám đối mặt với những lỗi lầm của mình. Được biết, vào ngày 2/4 vừa qua, một tài khoản Facebook có tên Sanga Says đã đăng tải hình ảnh của Derek C trong bộ dạng sợ hãi chạy đến bệnh viện gần nhà, một tay cầm tiền, một cầm chú gà con với mong muốn nhờ bác sĩ cứu cứu gà. Hình ảnh này ngay sau đó nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng mạng. Tính đến thời điểm hiện tại bài đăng có hiện 139 ngàn lượt like và 94 ngàn lượt chia sẻ.



Derek cầm tiền và gà đến nhờ bác sĩ cứu giúp.

Bài đăng của Sanga nhận được nhiều lượt thích và chia sẻ.

Được biết, bố của Derek đã nói với Sanga rằng, cậu bé đã vô tình chạy xe đạp đụng phải chú gà con của người hàng xóm. Sau đó, Derek ngừng lại bế chú gà con lên và chạy về nhà trong bộ dạng buồn bã. Bố Derek hỏi có chuyện gì, cậu bé xin phép bố cho 10 Rupee (khoảng hơn 3 ngàn đồng), và chạy đến bệnh viện gần nhà nhờ bác sĩ cứu chú gà con. Tuy nhiên, bố Derek nói rằng gà con đã qua đời và bác sĩ không thể cứu giúp. Derek vô cùng đau buồn và cảm thấy có lỗi, bác sĩ tại bệnh viện cũng đã an ủi cậu bé sau tai nạn vô tình của mình.

Derek được nhà trường trao tặng bằng khen vì lòng dũng cảm và tốt bụng.

Mặc dù không cứu sống được gà con, nhưng lòng tốt của Derek đã khiến cư dân mạng xúc động và hết lời ca ngợi. Bố Derek cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường quyết định khen thưởng cho cậu bé vì lòng dũng cảm và tốt bụng của mình, Trong bài đăng của Sanga Says vào ngày 4/4 vừa qua đã chia sẻ hình ảnh của Derek trong chiếc khăn choàng và bằng khen do nhà trường trao tặng.

(Nguồn: ETToday, ndtv)