Cắt đứt một 'vòi độc' của Hội Thánh Đức Chúa Trời ở Yên Bái

Bằng những biện pháp nghiệp vụ kết hợp thế trận nhân dân cùng bảo vệ an toàn trật tự xã hội, mới đây, Công an thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã kịp thời ngăn chặn một nhóm người đang có hành vi truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời” trái phép, phơi bày những thủ đoạn và chiêu trò nguy hiểm của chúng, và hiện đang tiếp tục đấu tranh làm rõ âm mưu “Yên Bái quyết tâm 5.000”.

Bước lạc lối của hai thanh niên trẻ

Sau vài năm chí thú làm ăn, hơn 30 tuổi, chàng trai Đào Xuân Giáp đã có một cơ ngơi kha khá ở Yên Bái sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng nghề tại Hà Nội. Xưởng nhôm kính của Giáp đã trở nên nổi tiếng, có đến cả chục công nhân giỏi nghề, thu nhập cao. Sản phẩm lắp đặt khắp thành phố Yên Bái, Giáp còn nhận cả công trình ở các tỉnh khác.

Đối tượng Đào Xuân Giáp

Theo lời kể của ông Đào Văn Kỳ (bố đẻ của Đào Xuân Giáp) với phóng viên Tiền Phong, năm ngoái Giáp xuống Hà Nội nhận thi công một công trình đã “bập” vào Hội Thánh Đức Chúa Trời. Giáp khi đó trở quê với nhiều biểu hiện khác lạ, ít trò chuyện với người thân, không ăn đồ thờ cúng, sinh hoạt khác thường, và nhiều khi xung đột cãi lý với bố mẹ. Việc làm ăn của xưởng nhôm kính bắt đầu bỏ bê. Và cứ đến thứ ba, năm, bảy thì Giáp biến đi đâu không rõ. Ông Kỳ đã nhiều lúc phải bí mật đeo bám tìm hiểu, rồi hiểu rằng con trai mình đang bị “nhiễm độc” tư tưởng của một đạo giáo kỳ lạ. Những ngày lẻ trong tuần chính là lúc Giáp đi truyền đạo.

Ông Kỳ cho biết Giáp đã lôi kéo vợ (một y tá đang công tác tại Viện 103 tỉnh Yên Bái) đi theo. “Cả nhà khuyên bảo đủ kiểu mà nó không nghe. Nhiều lúc chỉ muốn bố con tâm sự, uống với nhau chén rượu nhỏ mà không được. Ngày nào thấy nó quanh quẩn với cái xưởng, không biến đi đâu, tôi mừng như bắt được vàng. Đấy! Nhà cửa đàng hoàng mặt phố, nhưng hai vợ chồng nó đi thuê phòng trọ để tụ tập sinh hoạt thứ đạo ấy, ăn ở luộm thuộm không thể chịu được.” – ông Kỳ xen lẫn nỗi buồn và bức xúc, nói với Tiền Phong với gương mặt trở nên khắc khổ sau nhiều tháng mất ăn mất ngủ vì con trai.

Ông Kỳ đã đích thân lên báo cho Công an. Và chính Đại úy Nguyễn Trung Hậu, Phó đội An ninh Công an Thành phố Yên Bái, là bạn học cũ của Giáp, đã từng nhiều lần gặp gỡ, giải thích, khuyên bảo nhưng Giáp không nghe. Thậm chí Giáp từng vài lần viết cam kết có sự chứng kiến của Trưởng Công an phường, Chủ tịch phường, Trưởng ban tôn giáo phường, rồi vẫn chứng tật của người bị nhiễm sâu lạc đạo, tiếp tục đi theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Đối tượng Phạm Ngọc Châu

Trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Đỗ Tuấn Anh – Phó trưởng Công an Thành phố Yên Bái, cho biết đồng hành với Giáp còn có Phạm Ngọc Châu, cô gái trẻ mới hơn 20 tuổi quê ở Vụ Bản, Nam Định, khi đang là sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học viên Nông nghiệp Hà Nội đã sẵn sàng rời bỏ giảng đường đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Châu được hai đối tượng tên là Nguyễn Quân và Bùi Thị Thúy Hằng ở Hà Nội cử lên Yên Bái từ tháng 2/2018 làm “chấp sự” – tức bề trên của Giáp, chủ đạo mọi hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời ở khu vực này, trực tiếp đi giảng đạo. Giáp giữ vai trò một trưởng nhóm, còn Châu là trưởng khu (trong khu có nhiều nhóm, như nhóm Thành phố Yên Bái, nhóm Yên Bình, nhóm Trấn Yên…)

Một buổi tối cách đây ít ngày, nhờ tin báo quần chúng, Công an Thành phố Yên Bái phối hợp với dân phòng đã bắt quả tang Đào Xuân Giáp và Phạm Ngọc Châu đang diễn bài truyền đạo trái phép tại tổ 55 phường Nguyễn Thái Học Thành phố Yên Bái.

Khi đó ông L.Đ.Đ, một người hưu trí ở phường này, đã được hai đối tượng “bắt mối”, tìm đến tận nhà riêng của ông để thuyết đạo. Nhưng chúng đã không hề biết chính ông là người nhiều lần phản đối hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời khi nó có dấu hiệu hoạt động trên địa bàn và bị dư luận, báo chí cả nước đang đấu tranh vì những ảnh hưởng rất tiêu cực.

Chặn đứng âm mưu “Yên Bái quyết tâm 5.000”

Tại hai phòng trọ của Đào Xuân Giáp và Phạm Ngọc Châu ở phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 6 bộ quần áo choàng màu xanh, 3 khăn voan hình tam giác màu trắng, 3 khăn hình chữ nhật màu nâu, và có tới 20 đầu sách gồm 200 quyển kinh thánh cùng rất nhiều sổ tay do chính đối tượng Châu ghi chép hoạt động (tổng cộng hơn 100kg giấy tờ, tài liệu liên quan hoạt động và tìm hiểu, tuyên truyền "Hội thánh Đức Chúa Trời”).

Ngoài ra còn có 118 tờ rơi có in ảnh, chữ liên quan đến việc truyền đạo, 332 phong bì có in chữ nước ngoài "ZION OFFERING” in ấn khá công phu có các màu xanh, nâu và trắng và 14 băng rôn, khẩu hiệu. Đáng chú ý, có băng rôn in dòng chữ lớn “Yên Bái quyết tâm 5.000”, được các đối tượng khai đó là mục tiêu lôi kéo được 5.000 người đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời ở khu vực này.

Băng rôn “Yên Bái quyết tâm 5.000” được treo lên tại phòng trọ của Đào Xuân Giáp trong các buổi hành lễ.

Công an Thành phố Yên Bái cho biết nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời do Phạm Ngọc Châu và Đào Xuân Giáp phụ trách đã có 9 “thánh đồ” ở Thành phố Yên Bái thường xuyên lén lút thực hành thánh lễ tại phòng trọ của chúng.

Nhằm né tránh con mắt của người dân và lực lượng chức năng, những “thành đồ” trên tụ họp lúc tờ mờ sáng, từ khoảng 4h, vào các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Ghi chép do Phạm Ngọc Châu lưu bút cho thấy nhóm này đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi thông tin với các nhóm tại huyện Mù Cang Chải và huyện Yên Bình. Riêng tại Mù Cang Chải đã có tới 25 người Mông đi theo Hội thánh sau khi được một thanh niên người địa phương đi lao động ở Hàn Quốc trở về đây lôi kéo.

Những chiêu dụ nguy hiểm

Tại thời điểm bị phát hiện, xử lý, Phạm Ngọc Châu và Đào Xuân Giáp không đưa ra được bất kỳ văn bản, tài liệu pháp lý nào cho thấy Hội Thánh Đức Chúa Trời này được cấp phép hoạt động.

Lời khai và chứng cứ cho thấy hàng ngày Giáp và Châu núp bóng là những người đi tiếp thị nhiều loại sản phẩm hàng hóa và kèm luôn việc phát tờ rơi có nội dung giống như phiếu khảo sát xã hội. Chúng lân la dọc các con phố, ngõ xóm, cổng trường học, quán cà phê, cửa hiệu, cổng chợ, vạch chờ đèn đỏ giao thông, rồi bằng sự quan sát tinh ranh, gặp gỡ trò chuyện với người mà chúng lựa chọn, phát tờ rơi. Người nhận tờ khảo sát này điền vào những câu trả lời về tôn giáo, đời sống, thông tin cá nhân, số điện thoại…, rồi hai đối tượng này sẽ gọi điện, tìm đến tận nhà riêng để nói chuyện kinh thánh, dụ dỗ mọi người gia nhập Hội Thánh Đức Chúa Trời.

Hàng trăm cuốn sách, tài liệu về Hội Thánh Đức Chúa Trời được thu giữ tại phòng trọ của các đối tượng.

Không chỉ đối tượng là người già, người về hưu, phụ nữ, cơ quan chức năng cho biết Châu và Giáp đã nhiều lần tìm đến những gia đình có hoàn cảnh éo le, và thậm chí cả học sinh một số trường PTTH để phát phiếu khảo sát, sau đó tiếp cận truyền đạo.

Những người đã “nhiễm” tư tưởng và đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời, được Châu và Giáp cấp cho một “mã số”, được giải thích là Đức Chúa Trời đã xác nhận, thu nhập người đó.

ột phần nội dung “Bảng khảo sát” mà các đối tượng phát cho người dân.

Vật chứng thu giữ và lời khai cho thấy Giáp và Châu sử dụng ba loại phong bì có các mầu sắc khác nhau đặt sẵn trên chiếc bàn kê tại phòng trọ trong các buổi truyền đạo. Người đến hành lễ sẽ tự nguyện bỏ tiền vào đó từ mức 5.000đ đến hàng trăm ngàn, thậm chí cả tiền triệu, được gọi là “vật lễ”, hoặc có thể chủ động sẵn phong bì riêng mang đến. Ai không tự ý góp lễ thì sẽ không được Đức Chúa Trời tha tội và không được phù hộ.

Chúng còn đưa ra “nguyên tắc 1/10” – tức mọi người phải góp 1/10 thu nhập của mình cho Hội Thánh Đức Chúa Trời. Khám xét quả tang, Công an đã thu giữ 6 triệu đồng có trong các phong bì này. Phạm Ngọc Châu ngoài vai trò “chấp sự”, còn giữ trách nhiệm giám sát hoạt động của Đào Xuân Giáp, đồng thời quyết toán thu chi rồi báo cáo cho đầu mối tại Hà Nội.

Hiện Công an thành phố Yên Bái đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời do Giáp và Châu cầm đầu tại tỉnh Yên Bái.

Tùng Duy