Cặp vợ chồng vui vẻ uống quá chén nhưng vẫn về nhà an toàn, 10 tiếng sau phát hiện bi kịch xảy ra đối với con trai

Gần đây, trên mạng xã hội Weibo đã chia sẻ câu chuyện bi kịch của một gia đình ở Ích Dương, Hồ Nam, Trung Quốc khi bố mẹ vô tình giết chết con chỉ vì sự vô trách nhiệm của mình. Sự việc xảy ra vào ngày 4/10 vừa qua, khi một bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong xe hơn 10 tiếng, đến chiều hôm sau khi phát hiện thì đã tử vong.



Hình ảnh bà nội ôm đứa trẻ gào khóc khiến ai cũng đau lòng.

Theo đó, vào tối ngày 4/10, cặp vợ chồng sống ở Ích Dương đã lái xe ra ngoài đi ăn nhà hàng, sẵn tiện đưa đứa con trai 3 tuổi đi theo. Cả nhà 3 người ăn uống vô cùng vui vẻ, cặp vợ chồng còn kêu rượu uống. Mặc dù người mẹ không uống nhiều nhưng cô cũng lâng lâng, còn người bố thì khá say nhưng vẫn cố chấp lái xe về nhà. May mắn thay, trên đường không xảy ra bất kỳ tai nạn giao thông gì. Cuối cùng, cả 3 đã về nhà an toàn.

Ngay khi vừa đến nhà, hai vợ chồng cảm thấy hơi choáng nên vừa ra xe đã nhanh chóng bước vào nhà nhưng quên mất đứa con 3 tuổi ngủ quên ở ghế sau. Theo điều tra được biết, thời tiết của ngày hôm đó khá nóng, nhiệt độ bên ngoài tầm khoảng 35 độ C, kể cả buổi tối. Ấy vậy mà hai vợ chồng đã bất cẩn xuống xe đi thẳng vào nhà mà không quan tâm đến đứa con trai đang ngồi đằng sau.

Gia đình lo hậu sự cho đứa trẻ xấu số.

Sáng ngày hôm sau, hàng xóm gặp người bố và hỏi rằng con trai đâu, anh nghĩ rằng bà nội đã dẫn cháu đi tản bộ như hằng ngày nên không nghi ngờ gì. Đến khoảng hơn 5 giờ chiều, bà nội về nhà hỏi cháu đâu, lúc này người bố mới tá hỏa và phát hiện đã để quên con trong xe từ hôm qua. Khi nhận ra được vấn đề, đứa bé đã qua đời và không thể cứu sống. Hiện tại, gia đình đã lo lắng hậu sự cho con và đang đối mặt với hậu quả do mình gây ra. Ngay khi phát hiện cháu trai qua đời, bà nội đau đớn ôm cháu khóc, đẩy người mẹ ra xa. Nhìn cảnh tượng này ai cũng đau lòng.

Đứa bé 3 tuổi qua đời vì sự vô trách nhiệm của bố mẹ.

Sự việc được chia sẻ đã thu hút nhiều quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ. Đây là bài học xương máu cho những ông bố bà mẹ khi ra ngoài uống quá chén và quên mất đứa con trong xe. Một số người bình luận: “Quả thật là một bi kịch đau lòng, nhưng bố mẹ cũng cần phải chịu tội trước pháp luật", “Sao có thể quên con mình như thế chứ, dù uống say thế nào thì cũng phải nhớ đến đứa bé chứ", “Không thể tin nổi chuyện này có thể xảy ra như thế",...

(Nguồn: Weibo)