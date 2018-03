Cặp vợ chồng bị liệt và phải trải qua 5 tháng chăm sóc đặc biệt sau khi ăn đậu cô ve đóng hộp

aFamily.vn>Sức khỏe

Một cặp vợ chồng người Đức đã mắc bệnh botulism. Đây là bệnh ngộ độc thực phẩm do độc tố của vi khuẩn Clostridium botulinum gây nên. Bệnh này được xem là loaị ngộ độc nặng nhất do chất độc bên trong tế bào hoặc sinh vật sống gây nên, cụ thể đó là từ đậu bị nhiễm độc. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, con trai của cặp đôi này đã thoái khỏi sự cố sau khi cậu bé từ chối ăn đậu cô ve đóng hộp vì không thể ngửi được mùi của chúng. Các bác sĩ ở gần huyện Leipzig cách 160km về phía nam Berlin đã quyết định công bố trường hợp này để nâng cao nhận thức của độc tố hiếm gặp.

Cặp vợ chồng đã bị ngộ độc thực phẩm vì ăn đậu cô ve đóng hộp. (Ảnh: Internet)

Câu chuyện của hai vợ chồng được đề cập trong báo cáo Journal of Medical Case và chia sẻ rằng chỉ có 10 trường hợp bị ngộ độc trong mỗi năm ở Đức. Độc tố này giống như chất độc thần kinh gây chết người thường được sử dụng trong việc tiêm Botox thẩm mỹ, chỉ cần với một lượng nhỏ cũng đủ để làm tê liệt cơ mặt. Người vợ được giấu tên, 47 tuổi đã bị chóng mặt, bắt đầu bị song thị, sa mắt và phải vật lộn để nói chuyện khi đến bệnh viện kiểm tra. Trong hình ảnh CT và MRI không tìm thấy gì bất thường và trong khi chờ đợi thì các triệu chứng thần kinh của cô ngày càng tồi tệ hơn. Cô không thể mở mắt ra và bắt đầu bị liệt từ cổ trở xuống.

Các bác sĩ ở Đại học Halle, Saale, Đức đã đưa cô vào một chiếc máy hỗ trợ sự sống sau khi phổi của cô có vấn đề. Người chồng giấu tên, 51 tuổi cũng bị tình trạng tương tự như vợ vào ngày hôm sau. Tuy nhiên anh đã có thể đi bộ bình thường vì ăn một lượng đậu cô ve ít hơn. Con trai cặp đôi nói rằng cha mẹ của họ đã ăn đậu cô ve đóng hộp vào hai ngày trước và nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm từ đây.

Các bác sĩ ở Đại học Halle phải sử dụng máy trợ thở để cứu sống hai vợ chồng sau khi phát hiện họ bị liệt. (Ảnh: Internet)

Kết quả xét nghiệm máu của người phụ nữ này cho thấy sự hiện diện của độc tố botulinum, đã từng ảnh hưởng đến 113 người ở Châu Âu trong khoảng từ năm 2008 đến 2012. Bởi vì đã hơn 72 tiếng trôi qua kể từ khi bệnh nhân ăn phải hạt đậu có thể bị nhiễm độc, nên các bác sĩ không thể cho uống chất kháng độc tố mà thường được dùng trong những trường hợp bị ngộ độc hiếm gặp. Người chồng sau 3 ngày bị nhiễm độc, tứ chi cũng bắt đầu yếu dần. Cả hai vợ chồng đều được đưa vào máy trợ thở, và các bác sĩ đã cố gắng giúp đỡ để họ lấy lại sự sống

Người vợ được chấm dứt máy trợ thở sau 5 tháng rưỡi, và người chồng sau đó có thể thở được sớm hơn, bác sĩ đã cho cả hai về nhà. Những triệu chứng của cả hai hoàn toàn biến mất nhưng người vợ vẫn còn yếu và bị ảnh hưởng xấu đến tinh thần.

