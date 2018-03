Cặp đôi đồng tính ‘đẹp cả đôi’ từng yêu con trai để cố ‘bẻ cong thành thẳng’

Kim Anh và Chúc Duyên là một trong những cặp đôi nổi tiếng trong cộng đồng LGBT.

Tình yêu của người đồng tính đã tồn tại từ rất lâu nhưng phải đến thời điểm hiện tại rất nhiều thành viên trong cộng đồng LGBT mới dám come out. Tuy nhiên, tư tưởng chỉ có thể là nam và nữ yêu nhau đã khắc sâu trong tâm trí của gia đình, họ hàng. Chính vì thế có những người phải “giả” yêu con trai/con gái hay cố gắng sống theo lề thói của gia đình để bố mẹ không nhận ra.

Ngã ba đường giữa ‘gái cong’ và ‘gái thẳng’

Nguyễn Kim Anh (SN 1998, Cà Mau) đã nhận ra xu hướng tính dục của bản thân cách đây hơn 5 năm nhưng đến thời điểm hiện tại 9X vẫn chưa dám come out. Một phần là do thời điểm đầu tiên khi mới nhận ra bản thân là người đồng tính, Kim Anh đã chối bỏ chính mình. 9X ngoan cố yêu thêm một người con trai khác vì nghĩ đó chỉ là suy nghĩ lệch lạc về giới. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, tình yêu thực sự giữa cả hai không tồn tại.

“Năm lớp 7, mình mơ hồ nhận thức được bản thân là thành viên của cộng đồng LGBT qua internet. Thực sự, suy nghĩ chỉ nam nữ mới có thể yêu nhau “găm” sâu vào trong tâm trí mình từ nhỏ. Đến khi có một bạn nam tán tỉnh, mình liền đồng ý. Mặc dù đã cố gắng nhưng thời gian đã chứng minh cho mình thấy đó không phải tình cảm thực sự. Một lần nữa, mình đứng giữa ngã ba đường “gái cong” và “gái thẳng”. Sau một năm hết hoài nghi rồi khẳng định, mình đã “thức tỉnh” nhờ một nụ hôn đồng tính”, Kim Anh kể lại.

Kim Anh từng chối bỏ bản thân khi biết mình là người đồng tính.

Mặc dù khẳng định được bản thân là ai nhưng Kim Anh vẫn không biết nên vui hay buồn. Bởi từ khi sinh ra, cô nàng đã sống trong khuôn phép định sẵn của gia đình, dòng họ. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày nhận ra con người thực sự của mình, Kim Anh vẫn chưa dám come out.

Thậm chí đến trong mơ, cô nàng cũng mơ được gia đình đồng ý rồi bật dậy hạnh phúc một mình. Tết đầu tiên sau ngày nhận ra xu hướng tính dục của bản thân, cô nàng gốc Cà Mau bỗng rụt rè với chính những người quen thuộc. Kim Anh sợ biểu hiện cha mẹ và họ hàng sẽ nghi ngờ này nọ và cấm cản.

Vì yêu mà đến

Hiện tại, Kim Anh đang cố gắng tìm được “chỗ đứng” trong gia đình và tìm thời điểm thích hợp để thú nhận. Đặc biệt, tình yêu của Kim Anh và Trương Chúc Duyên (SN 2001, Cà Mau) đang nhận được sự ủng hộ của bạn bè và cộng đồng LGBT. Mặt khác, nhờ “đẹp cả đôi” nên cả hai nhanh chóng nổi tiếng trong giới.

Cả hai đang chuẩn bị hành trang vững chắc để come out.

“Sau khi yêu Duyên một số người trong gia đình mình đã biết chuyện và ngầm ủng hộ. Họ hàng có hỏi mình cũng chỉ cười cho qua chuyện. Người mình lo nhất là bố mẹ. Đến cả nằm mơ mình cũng nghĩ ra viễn cảnh bản thân come out và được đồng ý. Tuy nhiên, cuộc sống đời thực trái ngược trong mơ hoàn toàn. Cha mình là một người gia trưởng nên bản thân không dám tưởng tượng đến cảnh thú nhận xu hướng tính dục.

Năm 17 tuổi, mình có vào Sài Gòn làm việc. Sau 2 tháng, mang về cho gia đình 14 triệu nhưng vì nhớ cha mẹ lại một mình ở nơi đất khách quê người nên mình trở về. Đến giờ đã 20 tuổi, mình đã thuyết phục được cha mẹ cho vào Vũng Tàu lập nghiệp sau một khoảng thời gian phụ gia đình kinh doanh. Chắc 2-3 năm nữa khi hành trang đã đủ, mình sẽ come out”, Kim Anh tâm sự.

Nhắc đến tình yêu của mình, Kim Anh sử dụng hai từ “định mệnh” bởi sau lần đầu nhìn thấy nhau, cả hai lại vô tình trò chuyện qua facebook.

“Hôm ấy là ngày trường Duyên tổ chức biểu diễn văn nghệ, Mình có quen mấy bé trong trường nên vào xem. Hồi lâu, mình thấy tiết mục múa của cô ấy. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn với đôi mắt to tròn và dáng đẹp nên mình quên cả buồn ngủ. Tuy ấn tượng nhưng khi ấy mình chỉ lướt qua vậy thôi vì quá nhiều người múa tiết mục ấy.

Ngày hôm sau, mình vô tình thấy tài khoản facebook của một người trông quen quen nên ấn kết bạn. Khi ấy, cũng có 2 người đang “crush” mình nên mình đã đăng status đại loại là khó xử không biết chọn ai thì cô ấy bình luận: “Thấy ai hợp thì chọn thôi ạ!”. Mình nhắn tin lại đại loại kiểu trêu ghẹo nhưng sau vô tình phát hiện ra, cô ấy chính là người mình để ý”, Kim Anh nhớ lại.

Cả hai luôn công khai chuyện tình cảm dù ở đời thực hay trên mạng xã hội.

Qua 1 tuần nói chuyện nhận thấy hợp nên Kim Anh đã quyết định tỏ tình và nhận được sự đồng ý. “Lần đầu tiên gặp mặt gấp gáp, cô ấy không trang điểm, đầu tóc còn rối đã chạy ra. Đúng là vì yêu mà đến bởi trước đó, cô ấy toàn yêu con trai chưa từng yêu con gái”, Kim Anh tâm sự.

Một người một tính cách nhưng vì yêu mà họ quyết định chấp nhận và thay đổi vì đối phương. Kim Anh luôn tự hào với bạn bè mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm của mình. Ngoài ra, 9X nhận định chỉ có Duyên mới có thể chịu được tính cách nóng nảy của mình.

“Tình yêu lúc nào cũng xuất phát từ trái tim xong đến lý trí, cho dù đồng tính hay dị tính đều vậy. Có nhiều tin đồn nói đồng tính không chung thủy nhưng mình nghĩ ở trong tình yêu sẽ có người như thế này như thế kia chứ không phân chia tình yêu dị tính hay đồng tính.

Ai cũng có quyền yêu và được yêu, những người trong giới đừng vì sự áp đặt của người khác mà phải sống thay cuộc sống không phải dành cho mình. Giống như mình và cô ấy dù chưa đủ hành trang để come out nhưng cả hai vẫn sống thoải mái, tự do ngoài đời cũng như trên mạng xã hội”, Kim Anh chia sẻ.