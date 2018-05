Cao Bằng: Hơn 50 người bị mắc kẹt sau trận mưa lịch sử gây ngập lụt

Liên quan đến sự việc trên, sáng 12/5, trao đổi với PV, ông Ma Văn Đạt, chủ tịch xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh cho biết, sau trận mưa trên đến 8h30 phút cùng ngày, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn kéo về khiến nhiều nơi trên địa bàn xã bị lũ quét cục bộ.



"Có thể nói đây là trận mưa lớn chưa từng thấy trong lịch sử, tôi chưa bao giờ có trận ngập lụt cục bộ như thế. Mưa lớn khiến hơn 50 hộ dân nước dâng cao từ 1-3m, nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hại. Khu vực Thác Bản Giốc không thể hoạt động kinh doanh được do điểm bán vé bị ngập với không thể vào sâu trong khu du lịch", ông Đạt cho hay.

Những hình ảnh về trận mưa nói trên (Ảnh: Phuc Truong)

Theo chính quyền địa phương, vào sáng trước khi mưa lớn xảy ra, có 1 xe khách và 3 xe ô tô (khoảng 50 người) vào sâu trong khu động Ngườm Ngao để tham quan. Tuy nhiên, mưa lớn khiến khu vực này bị chia cắt. Nước dâng lên tận miệng động nên toàn bộ du khách bị mắc kẹt tại đây hơn 2 giờ đồng hồ.

"Đến khoảng 11h cùng ngày thì nước rút, chúng tôi đã phân công cán bộ, công an, dân phòng ra phân luồng, hướng dẫn các phương tiện ra ngoài an toàn, rất may trận lũ lớn không bị thiệt hại về người, thống kê ban đầu thiệt hại sau trận lũ ước tính hơn 1 tỷ đồng, ngoài ra khoảng 30 ha chủ yếu là ngô và mạ cấy vụ mùa bị mất trắng", ông Đạt thông tin thêm.



Trận mưa lớn khiến lũ càn quét làm khoảng 50 người mắc kẹt khi đi tham quan

Theo báo cáo từ Văn phòng thường trực tỉnh Cao bằng, ngày 11tháng 5 năm 2018 ( từ 6h 30 phút) trên địa bàn huyện Hạ Lang và huyện Trung Khánh có xảy ra mưa to gây thiệt hại, ngập úng hoa màu. Ước tính huyện Hạ Lang giá trị bị thiệt hại gần 1,2 tỷ đồng.

Còn trên địa bàn huyện Trùng Khánh trong khoảng thời gian từ 4h - 10h sáng có xảy ra các đợt mưa giông; có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Do mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét, nước dâng ngập nhà cửa, sạt lở ở một số địa bàn các xóm thuộc các xã Phong Châu, Chí Viễn và Đàm Thủy và gây thiệt hại đáng kể về tài sản, diện tích các cây trồng vụ Đông - Xuân, mạ mùa của nhân dân.

Ước tính thiệt hại khoảng 1,037 tỷ đồng, trong đó: Thiệt hại về tài sản khoảng 0,5 tỷ đồng. Thiệt hại về sản xuất khoảng 0,5037 tỷ đồng.