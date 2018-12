Cảnh báo: Xuất hiện Fanpage Liên đoàn bóng đá Việt Nam giả, tạo sự kiện tặng vé trận Việt Nam vs Philippines

Trong những ngày gần đây, vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines là chủ đề được người hâm mộ quan tâm nhiều nhất. Do số lượng vé bán ra có hạn, chỉ khoảng 20.000 chiếc nên việc sở hữu một tấm vé vào sân cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo là vô cùng khó khăn.

Lợi dụng cơn sốt vé đang lên cao, một vài kẻ xấu đã lập nên những fanpage giả mạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để chuộc lợi. Cụ thể, fanpage giả lấy hình đại diện và tên gần giống hệt fanpage chính thức, sau đó tạo một mini-game dự đoán kết quả trận bán kết lượt đi diễn ra trên sân của Philippines và tặng 100 cặp vé trận lượt về.

Công thức chung là bắt người dùng like page, like và chia sẻ bài đăng giúp page này tăng like nhanh chóng. Bài đăng giả mạo đã nhận được hơn 1,3 nghìn lượt thích, khoảng 800 lượt chia sẻ và 1,1 nghìn bình luận. Có thể thấy rất nhiều người đã bị đánh lừa bởi hình thức lừa đảo này mặc dù đây không phải chiêu mới. Những kẻ lừa đảo sau khi đạt lượng like cần thiết sẽ bán page để kiếm lợi.

Bài đăng của fanpage giả mạo nhận được khá nhiều lượt thích và chia sẻ trong thời gian ngắn.

Fanpage chính thức của VFF có dấu tích xanh để nhận diện.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng nên thận trọng khi mua vé ngoài chợ đen hoặc trên mạng xã hội. Những tấm vé được sử dụng tại AFF Cup được chế tạo rất công phu và có cả mã QR để kiểm soát vé giả, tuy nhiên đa phần người hâm mộ không thể tự kiểm tra theo cách này. Vì thế, cách tốt nhất để tránh "tiền mất tật mang" là nói không với phe vé và vé chợ đen.

Hôm nay (01/12), VFF sẽ tiếp tục tiến hành trả vé cho những khách hàng đã đặt mua trực tuyến thành công, bắt đầu từ 9h đến 16h30. Hiện tại những chiếc vé trận đấu Việt Nam và Philippines đã bắt đầu được rao bán khá nhiều qua những đường không chính thức, mức giá được đẩy lên gấp nhiều lần giá trị thực và hứa hẹn sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.