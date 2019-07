Cảnh báo: Cẩn thận với 8 "nguồn lửa tiềm ẩn" luôn rình rập, có nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào trong nhà bạn

Nấu ăn thường được coi là nguyên nhân phổ biến nhất của hỏa hoạn tại nhà nhưng cũng có nhiều nguyên nhân khác mà bạn có thể vô tình khiến một một đám cháy bùng phát. Dưới đây là một số "nguồn lửa tiềm ẩn" trong nhà của bạn cần đề phòng.

1. Pin

Tất cả các loại pin đều có nguy cơ gây hỏa hoạn, ngay cả những loại có điện tích yếu, theo Craig Gjelsten, Phó Giám đốc điều hành tại Rainbow International, nơi phục hồi thiệt hại do hỏa hoạn, nước và nấm mốc cho biết. Gjelsten nói rằng pin 9 volt là thủ phạm gây cháy lớn nhất. Vì thế lời khuyên dành cho bạn là nên sử dụng hộp đựng pin hoặc chỉ để pin trong bao bì gốc thay vì vứt chúng nằm lung tung.

Gjelsten cũng khuyên bạn nên lưu trữ pin đứng thẳng và đặt băng keo điện trên hai đầu của mỗi cục pin - bất kể là loại pin nào. Các mẹo khác bao gồm không lưu trữ pin trong hộp kim loại hoặc đặt chúng gần chìa khóa, thép hoặc các vật kim loại khác. Ngoài ra, hãy chắc chắn để lưu trữ pin 9 volt riêng biệt, theo ông Gjelsten cho biết.

2. Thiết bị điện bị hư hỏng

Nếu thiết bị điện của bạn bị hỏng, nó có thể dễ dàng xảy ra tình trạng quá nóng và gây ra hỏa hoạn, theo Tom Wallace, Thanh tra viên cho biết. Điều quan trọng là phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong nhà của bạn để tìm dây và phích cắm bị hư hỏng hoặc bị sờn, lời khuyên của Wall Wallace.

Bạn có thể nghĩ rằng mình sẽ biết những dây và phích cắm bị hỏng hoặc sờn. Nhưng đó không hẳn là tất cả. Những dây điện kéo dài ẩn sau giường hoặc bàn bị đập liên tục có thể bị hao mòn hoặc các dây điện dưới thảm, trên sàn gỗ cứng luôn phải chịu sự tác động dẫn đến các thiệt hại.

3. Máy pha cà phê

Bình cà phê của bạn có thể bị quá nóng và bắt đầu gây ra hỏa hoạn, Tiểu đoàn trưởng Raymond Williams thuộc Sở cứu hỏa và cứu hộ thành phố Birmingham ở Birmingham, AL cho biết. Ông nói rằng những bình cà phê có thành phần nhựa có thể trở nên quá nóng nếu bạn quên tắt chúng. Mặc dù hầu hết các bình cà phê có đồng hồ kỹ thuật số đều tự động tắt sau hai giờ, nhưng điều này chưa chắc đảm bảo được an toàn cho bạn. Ngoài ra, vài năm trước, hãng Kenmore đã phải thu hồi 145.000 máy pha cà phê do hệ thống dây điện bị lỗi. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, đừng để máy pha cà phê của bạn trong tình trạng không được giám sát và nên tắt thủ công khi bạn không sử dụng.

4. Chất lỏng dễ cháy

Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi xăng hoặc dầu hỏa có thể vô tình bắt đầu một đám cháy. Những món đồ dễ cháy này nên được cất giữ xa các nguồn nhiệt bằng cách lưu giữ trong các thùng chứa thích hợp. Các thùng chứa cũng phải được dán nhãn dễ nhận biết.

Tuy nhiên, có những chất lỏng dễ cháy khác cũng có thể bắt đầu hỏa hoạn. Ví dụ, một người phụ nữ ở Texas đã mở một lọ nước tẩy sơn móng tay và để nó gần một ngọn nến trong một căn phòng không có người ở. Cái chai bốc cháy và cô bị bỏng độ ba.

5. Máy tính xách tay

Nếu bạn đã từng giữ máy tính xách tay của mình trong lòng một thời gian dài, bạn sẽ biết nó có thể rất nóng. Tuy nhiên, bạn có thể không biết rằng nó thực sự có thể bắt lửa. Máy tính xách tay sẽ trở nên khá nóng trong quá trình hoạt động bình thường. Khi được đặt trên một tấm chăn hoặc bề mặt tương tự, pin có thể bị nóng và gây cháy nhà. Cảnh báo không để máy tính xách tay của bạn trên bất kỳ loại bề mặt mềm. Nếu bạn không có bàn làm việc tại nhà hãy cân nhắc sử dụng giá đỡ máy tính xách tay.

6. Bóng đèn

Khi công suất bóng đèn quá cao thì những cảnh báo rằng việc đốt điện quá mức có thể bắt đầu cháy nhà. Lời khuyên dành cho bạn là nên thận trọng với đèn huỳnh quang compact (CFL). Tránh sử dụng CFL khi đế của bóng đèn được bao quanh bởi vật cố định. Nếu các CFL của bạn bị cháy sớm và chúng có màu nâu ở gốc khi bị loại bỏ, nguyên nhân là do các bóng đèn bị quá nóng. Bạn nên sử dụng các loại đèn mát hơn, như đèn LED.

7. Lỗ thông hơi máy sấy

Trong khi bạn đang dọn dẹp phòng giặt giũ của mình, đừng quên vệ sinh máy sấy. Bạn nên làm trống màn hình máy sấy trước mỗi lần tải, theo Dave Lavalle, Người sáng lập Máy sấy thông gió cho biết. Trong khi hệ thống thông hơi và ống dẫn máy sấy mang không khí và xơ vải ra ngoài trời, một trong số đó bị kẹt trong màn hình lint, ông giải thích. Và vì lint rất dễ cháy, nên cần được làm trống trước mỗi lần sử dụng.

Ngoài ra, bạn cần kiểm tra nắp thông hơi ở bên ngoài của ngôi nhà để đảm bảo rằng không có vật liệu dễ cháy hoặc chim, động vật gặm nhấm làm tổ. Cuối cùng, kiểm tra ống chuyển tiếp kết nối máy sấy và ống dẫn. Mỗi tháng, bạn nên kiểm tra phía sau máy sấy để đảm bảo ống chuyển tiếp không bị vỡ.

8. Các nguồn lửa tiềm ẩn khác

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng nếu bạn để đống giấy báo và tạp chí quá gần nguồn nhiệt, chúng có thể bốc cháy. Nếu bạn sử dụng chăn và miếng đệm sưởi ấm, đừng đặt dây giữa nệm và lò xo cạnh nhau. Ngoài ra, để những túi than đã sử dụng trong tủ lưu trữ là một ý tưởng tồi tàn. Than ẩm có thể bắt lửa và gây ra một đám cháy nghiêm trọng. Thay vào đó, bạn nên lưu trữ chúng trong thùng kim loại hoặc thùng rác có nắp đậy kín.