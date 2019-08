Cẩn thận rước ung thư, mài mòn men răng vì những sản phẩm làm trắng răng giá rẻ bán đầy trên mạng

Trong vài năm trở lại đây những loại kem, dầu, bột hay gel làm trắng răng giá rẻ đang được sử dụng một cách phổ biến nhờ vào sức mạnh quảng cáo của mạng xã hội.



Những người nổi tiếng như võ sĩ UFC Conor McGregor, hay những thành viên của gia đình Kardashian-Jenner, ngôi sao bóng đá Zlatan Ibrahimovic và những người có ảnh hưởng truyền thông xã hội khác cũng đã góp phần quảng bá chúng.

Norah Ayad nói rằng cô thường xuyên nhìn thấy những bệnh nhân chấn thương răng miệng bởi các hoá chất đến từ các sản phẩm làm trắng răng DIY.

Nhưng ẩn sâu trong những sản phẩm đó là những hiểm hoạ đối với răng miệng, nha sĩ Norah Ayad chia sẻ với đài ABC cho biết, cố đã gặp rất nhiều trường hợp bị bỏng lạnh nghiêm trọng do hoá chất từ những sản phẩm làm trắng răng tiếp xúc với những nơi xung quanh miệng, má, môi, nướu và phải mất vài tuần mới có thể làm thuyên giảm cơn đau cũng như cái thiện tình hình lở loét.



Theo Ayad, phần lớn những bệnh nhân này ở độ tuổi trên dưới 20, nhưng Hiệp hội Nha khoa Úc (ADA) lại cho rằng không chỉ những người trẻ tuổi bị hấp dẫn bởi những nụ cười với hàm răng trắng bóng trên các trang mạng xã hội, những người tin và sử dụng những sản phẩm làm trắng răng DIY nằm ở mọi lứa tuổi.

ADA kêu gọi mọi người không sử dụng các sản phẩm than. (Facebook: Cacbon)

Các sản phẩm có than hoạt tính sẽ ăn mòn men răng của bạn?



Nha sĩ Sydney và phát ngôn viên của ADA - Mikaela Chinotti cho biết, than hoạt tính sẽ không ảnh hưởng gì đến men răng của bạn nếu ở nồng độ thấp, nhưng những sản phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội lại chứa nồng độ than hoạt tính rất cao và đều không được cấp phép để có mặt tại các gian hàng bày bán công khai tại Úc.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nha khoa Anh hồi tháng 5 đã kiểm tra 50 sản phẩm làm từ than hoạt tính và kết luận chúng có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Việc cố ý sử dụng miếng dán tẩy trắng răng sẽ có thể gây những hậu quả khó lường đối với cả răng và mô mềm.

Các hạt than cũng dễ bị mắc ở nướu, gây kích ứng răng miệng, đồng thời các loại kem đánh răng từ than hoạt tính có tính mài mòn mạnh hơn kem đánh răng thông thường nên tiềm ẩn nguy cơ làm hại men răng, nướu răng.



Tiến sĩ Chinotti cho biết các nhà nghiên cứu nhận thấy than có thể làm trầy lớp bảo vệ trên răng, khiến chúng bị ăn mòn và để lộ những vết nứt trên răng để gây tổn thương nghiêm trọng tới men răng.

"Các sản phẩm than hoạt tính gây ra tình trạng mài mòn men răng, đồng thời chứa nhiều chất tạo màu có thể dẫn tới ung thư", tiến sĩ Chinotti cho biết thêm.

DIY là gì?

DIY (Do it yourself) là một thuật ngữ dùng để mô tả sự xây dựng, sửa đổi, hoặc sửa chữa một cái gì đó mà không có sự trợ giúp của các chuyên gia. Cụm từ DIY được đưa vào sử dụng phổ biến vào những năm 1950 trong dự án cải thiện nhà mà người dân sử dụng kĩ năng của mình để sửa chữa, tu sửa một cách độc lập.

Trong những năm gần đây, DIY đã có một ý nghĩa rộng hơn bao gồm một loạt các kỹ năng khác nhau để biểu thị những công việc hay phương pháp mà bản thân có thể tự làm như chăm sóc sức khoẻ, tự đóng lấy hàng rào của nhà mình, tự làm các loại bàn ghế, hay chăm sóc một khu vườn, sửa chữa các loại đồ điện, tự may quần áo, sửa chữa ô tô, máy tính, trang web hoặc bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống.

Nguồn: abc