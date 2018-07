Cận cảnh nhan sắc đẹp - độc - lạ của "Ngụy Anh Lạc" Ngô Cẩn Ngôn trong drama hot 100 độ "Diên Hi Công Lược"

Gần đây, bộ phim cung đấu "Diên Hi Công Lược" do "biên kịch vàng" Vu Chính sản xuất đang chiếm sóng toàn mạng xã hội. Với nước phim đẹp, diễn xuất tốt, kịch bản hay và trang phục được chăm chút tỷ mỉ tái hiện cuộc sống cung đình xưa, "Diên Hi Cung Lược" hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn của mùa hè năm nay. Nhờ đó, Ngô Cẩn Ngôn trong vai nữ chính "Nguỵ Anh Lạc" cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng nhờ vẻ đẹp độc – lạ.

Nàng Nguỵ An Lạc nổi bật của "Diên Hi Công Lược"

Ngô Cẩn Ngôn sinh ngày 16-08-1990. Diễn xuất ổn định là vậy nhưng nghiệp diễn không phải đam mê của cô. Ngô Cẩn Ngôn thích múa từ nhỏ, năm 2000, cô đăng ký vào Học viện múa Bắc Kinh chuyên ngành múa ballet. Năm 2007, Ngô Cẩn Ngôn được phân công tới đoàn múa ballet Trung ương hoạt động. Nhưng trong khoảng thời gian làm việc tại đây, Ngô Cẩn Ngôn đã bị thương nên cô từ bỏ ngành múa. Năm 2009, Ngô Cẩn Ngôn trúng tuyển vào trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh chuyên nghành diễn xuất chính quy.

Năm 2010, Ngô Cẩn Ngôn chính thức gia nhập giới giải trí với bộ phim "Cổ Kim Lục Nhân Hành". Từ đó đến nay, Ngô Cẩn Ngôn đã tham gia vào rất nhiều tác phẩm như "Lão Pháo Nhi", "Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt", "Tú Lệ Giang Sơn Trường Ca Hành", "Phượng Tù Hoàng",… nhưng đều không gây tiếng vang. Tám năm lặn ngụp trong Cbiz, phải đến "Diên Hi Công Lược" thì Ngô Cẩn Ngôn mới bật lên và được khán giả "nhớ mặt chỉ tên".

Ngô Cẩn Ngôn đã có 8 năm ngụp lặn trong Cbiz

Sau khi "Diên Hi Công Lược" phát sóng, Ngô Cẩn Ngôn không chỉ được chú ý nhờ diễn xuất ổn định và thần thái tốt mà nhan sắc độc – lạ của cô cũng là chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Ngô Cẩn Ngôn sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, hợp với hình tượng thanh xuân trong trẻo nhưng cũng có thể biến hoá đa dạng, khi cần sexy vẫn sexy, khi cần vui tươi cũng rất rực rỡ.

Ngô Cẩn Ngôn gây ấn tượng với nét đẹp đôc,lạ, có 1-0-2 trong Cbiz

Cận cảnh vẻ đẹp trong trẻo của Ngô Cẩn Ngôn

Nhiều ý kiến cho rằng gương mặt của người đẹp họ Ngô rất hợp với phim thanh xuân, học đường

Nhưng nếu cần phá cách, đổi hình tượng độc đáo, sexy thì thần thái của Ngô Cẩn Ngôn cũng biến hoá đa dạng, phù hợp, không bị đóng khung hình tượng.

Ngô Cẩn Ngôn biến hóa hình ảnh linh hoạt

Nhan sắc thấy là mê của Ngô Cẩn Ngôn