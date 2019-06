Cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự cướp 80 triệu đồng vì... thua bạc

Chiều 30/6, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt, khởi tố là Lý Ngọc Tiệp, sinh năm 1993, trú tại Làng Sen, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn; Đào Vũ Minh, sinh năm 1986, trú tại tổ 11A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn; Đặng Văn Lâm, sinh năm 1986 và Nguyễn Đức Khang, sinh năm 1983 đều cùng trú tại tổ 3, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Đối tượng Nguyễn Đức Khang tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, ngày 12/6, Hoàng Minh Hân, Nông Văn Cường và Lâm Văn Thư cùng trú tại huyện Chợ Đồn ra thành phố Bắc Kạn chơi và thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ 999 tổ 15, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.



Nhóm bạn của Lý Ngọc Tiệp, gồm Tiệp, Lâm, Khang và Lý Văn Thái cũng có mặt tại Nhà nghỉ 999. Tại đây, Tiệp, Thái, Cường và Thư chơi bài ăn tiền với nhau.

Đến khoảng hơn 2 giờ rạng sáng 13/6, do nghi ngờ Cường và Thư đánh bài bịp, Lâm gọi điện cho Đào Vũ Minh cầm hung khí đến nhà nghỉ 999 để đòi lại số tiền thua bài và cưỡng đoạt một số tài sản của Cường, Thư và Hân với giá trị hơn 80 triệu đồng.

Đối tượng Đặng Văn Lâm tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Bắc Kạn.

Chưa dừng lại ở đó, Lâm tiếp tục ép Hân phải viết giấy ghi nợ với số tiền 60 triệu đồng. Sau khi rời khỏi nhà nghỉ, nhóm: Tiệp, Lâm, Khang, Minh đi ăn đêm và tiến hành chia đều số tiền mới cưỡng đoạt được.



Đến ngày 17/6, Hoàng Minh Hân đã viết đơn trình báo sự việc tới cơ quan Công an. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra và bắt giữ các đối tượng trên do có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, trong số 4 người bị khởi tố, bắt tạm giam, Lý Ngọc Tiệp là lái xe hợp đồng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Cạn, còn Nguyễn Đức Khang là cán bộ văn thư của Chi cục Thi hành án dân sự TP Bắc Cạn.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.