Cam thảo - vị thuốc có thể biến da đen sạm thành sáng căng, loại bỏ sạch trơn đốm thâm và 4 gợi ý sản phẩm dành cho bạn

Da xỉn màu đã là một điều buồn nhưng chị em sẽ cảm thấy chán hơn nếu da xuất hiện những đốm nâu (có thể là do mụn để lại, hoặc lười bôi kem chống nắng…). May thay là với sự phát triển của công nghệ làm đẹp, các chuyên gia cùng những nhà sản xuất ngày càng phát hiện nhiều hơn các thành phần giúp xử lý cả tình trạng da xỉn màu lẫn những đốm nâu kém xinh, một trong số đó chính là: chiết xuất cam thảo, một loại thảo dược rất thân quen đối với chúng ta.

Theo ý kiến của bác sĩ Rita Linkner và Jennifer Chwalek tại New York, chiết xuất cam thảo có khả năng loại bỏ sắc tố da tối màu, đồng thời kháng viêm, kiềm dầu rất tốt. Và đây chính là lý do, những ai sở hữu làn da xám xịt, không đều màu, xuất hiện đốm nâu và cần được làm dịu tình trạng kích ứng da sẽ cần đến sản phẩm có chứa chiết xuất cam thảo. Thêm một điều ấn tượng là không giống như những thành phần có công dụng tương tự, sản phẩm chứa chiết xuất cam thảo rất an toàn đối với phụ nữ mang thai.

Và nếu muốn sở hữu làn da tươi sáng, không tỳ vết lại chẳng lo bóng dầu, bạn hãy tham khảo một số sản phẩm chứa chiết xuất cam thảo dưới đây nhé!

1. Acwell Licorice pH Balancing Cleansing Toner (Khoảng 417.000 VNĐ)

Lọ toner nổi tiếng này có khả năng làm sạch sâu cực tốt, đem lại cho bạn làn da tinh khiết hơn nhưng quan trọng, chiết xuất cam thảo, trà xanh trong lọ toner sẽ giúp làm dịu da, xóa mờ sẹo mụn, đốm nâu và nâng tông da hiệu quả. Người dùng sẽ cảm thấy làn da mềm và mịn mượt hơn sau khi thoa lọ toner này chứ không hề khô căng, khó chịu chút nào.

2. SkinMedica Uplifting Eye Serum (Khoảng 1.380.000 VNĐ)

Chiết xuất cam thảo, kojic acid và lactic acid có trong lọ serum này sẽ khiến quầng thâm mắt biến mất như chưa từng tồn tại, gương mặt của bạn theo đó cũng rạng rỡ, tươi trẻ hơn. Đó còn chưa kể, thành phần retinol, vitamin E, trà xanh chiết xuất tảo biển cùng HA sẽ cấp ẩm và là phẳng những nếp nhăn quanh mắt, từ đó lão hóa không còn là vấn đề đáng ngại nữa.

3. Skin Inc. Licorice Serum (Khoảng 810.000 VNĐ)

Nhờ sự hiện diện của chiết xuất cam thảo, lọ serum này sẽ lập tức làm dịu làn da căng thẳng, kích ứng của bạn và tất nhiên, da dẻ cũng sáng bật tông sau một thời gian chăm chỉ dùng. Ngoài ra, lọ serum sẽ biến làn da từ thô ráp thành ẩm mọng, mịn mướt với thành phần glycerin và còn bảo vệ làn da của bạn khỏi nguy cơ lão hóa nhờ chiết xuất trà xanh.

4. Ole Henriksen Sheer Transformation Perfecting Moisturizer (Khoảng 926.000 VNĐ)

Lọ kem dưỡng ẩm này lý tưởng dành cho mọi loại da, đã vậy còn tích hợp rất nhiều công dụng, chẳng hạn như: tẩy da chết với acid trái cây; làm mờ đốm nâu, nâng tông và cải thiện kết cấu da nhờ chiết xuất cam thảo. Lọ kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ, mềm mượt như lụa nên bạn có thể trang điểm mà không thấy nặng nề, bức bí.

Nguồn: Byrdie