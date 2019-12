Cách phân biệt 5 mùi hương trong bộ sưu tập đầu tiên của nước hoa cao cấp Jillian

Đầu tháng 12 vừa qua, thông tin thương hiệu nước hoa cao cấp Jillian lựa chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên để công bố các sản phẩm mới nhất tại thị trường Châu Á đã nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt là giới mộ điệu nước hoa. Jillian được sáng tạo bởi nhóm các perfumer hàng đầu thế giới đến từ Pháp, Anh, Italy, Thuỵ Sỹ, Áo... trong đó có "phù thủy nước hoa" Mark Buxton và "hoàng tử mùi hương" David Chieze. Mỗi mùi hương của Jillian là kết quả của hàng ngàn giờ nghiên cứu, sáng tạo tại các phòng thí nghiệm ở Paris và Zurich.

Jillian sử dụng các nguyên liệu tốt nhất từ Luzi (Thuỵ Sỹ) - một nhà hương hàng đầu Châu Âu được thành lập từ năm 1926. Đồng thời, Jillian mong muốn mang những mùi hương mới mẻ, độc đáo và chất lượng đến gần hơn với người dùng trên toàn thế giới, bao gồm cả những bộ sưu tập nước hoa niche có khả năng thỏa mãn các "gu" mùi hương khó tính nhất với mức giá hợp lý, dễ tiếp cận.

Trong bộ sưu tập đầu tiên, Jillian đã giới thiệu 5 mùi hương: Drop of Love, Hotting up Sweetly, Fall in Lust, Just a Desire và Dark Fiction. Mỗi mùi hương đều được tạo nên bởi một câu chuyện cảm hứng riêng biệt và hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho tất cả mọi người.

Fall in Lust

Fall in Lust thuộc nhóm hương gỗ - xạ hương, là sự hòa trộn tinh tế giữa cảm giác thân thuộc gần gũi và phong cách bí ẩn đầy lôi cuốn. Mở đầu với hương thơm cay nồng ấm áp từ cam bergamot, gừng và rượu absinthe, sau đó lập tức được cân bằng bởi hương biển mát lạnh sâu thẳm. Mùi hương lưu lại trên da đầy đặn, lịch lãm, cuốn hút. Nhân dịp ra mắt tại Việt Nam, Jillian cũng tung phiên bản giới hạn 1000 chai Fall in lust với chữ kí tay của nghệ nhân sáng tạo David Chieze với giá ưu đãi trong tháng 12 năm nay.

Hương đầu: Cam bergamot, absinthe, gừng, tiêu hồng

Hương giữa: Tiêu đen, nhục đậu khấu, hương biển, tinh dầu thông đỏ

Hương cuối: Ambroxan, hoắc hương, cỏ hương bài

Drop of Love

Drop of Love là chuỗi hương mở đầu bằng vị quả mọng nước, sau đó từng bước chuyển sang nốt hoa nồng nàn đầy lôi cuốn. Không vội vàng tỏa hương mãnh liệt, Drop of Love nhẹ nhàng len lỏi, để lại những cảm xúc ấn tượng theo từng chuyển động. Hổ phách và xạ hương ở tầng hương cuối tạo nên sự đan xen hoàn hảo giữa cổ điển - hiện đại, góp phần mang đến sự tự tin cho người sử dụng.

Hương đầu: Vải, quýt, lý chua đen

Hương giữa: Hoa nhài, hoa hồng, hoa linh lan

Hương cuối: Gỗ đàn hương, hổ phách, xạ hương

Dark Fiction

Dark Fiction là sự đối lập đầy tính nghệ thuật giữa các mảng sáng - tối trong từng nốt hương. Mở đầu với công thức tươi mới gồm cam bergamot, hoa oải hương và bạch đậu khấu, Dark Fiction gây bất ngờ khi trở nên quyến rũ và bí ẩn tột cùng khi tầng hương cuối dần hiện ra. Đây là một mùi hương cổ điển, dễ dùng, phù hợp với nhiều phong cách.

Hương đầu: Cam bergamot, xô thơm, bạch đậu khấu, hoa oải hương

Hương giữa: Táo, gỗ tuyết tùng

Hương cuối: Cỏ hương bài, hoắc hương, xạ hương, vanilla

Hotting up Sweetly

Với các nốt hương trái cây giữ vai trò chủ đạo, Hotting up Sweetly mềm mại, nữ tính và hấp dẫn bởi vẻ đẹp thuần khiết nhất. Tầng hương cuối để lại trên da lớp hương nhẹ nhàng nhưng vô cùng gợi cảm nhờ hỗn hợp xạ hương trắng và vanilla. Đây là mùi hương dễ dàng sử dụng cho mọi thời điểm, thích hợp với phong cách trong sáng, ngọt ngào.

Hương đầu: Nước dừa, bưởi

Hương giữa: Hoa sen, vải, phúc bồn tử

Hương cuối: Xạ hương trắng, vanilla, hổ phách

Just a Desire

Just a Desire lấy cảm hứng từ tinh thần yêu tự do và vẻ đẹp phóng khoáng của người đàn ông hiện đại. Nốt hương cam chanh hòa quyện cùng vị cay phương Đông là sự kết hợp bất ngờ đầy thú vị. Mùi hương trở nên đậm đặc và sắc bén hơn khi kết thúc bằng tuyết tùng, gỗ đàn hương cùng làn khói thuốc mỏng manh trầm mặc.

Hương đầu: Cam bergamot, rau mùi, hương biển

Hương giữa: Nhục đậu khấu, hoa súng thông đỏ

Hương cuối: Gỗ tuyết tùng, gỗ đàn hương, xạ hương, hổ phách

Để các mùi hương có thể trở thành món quà tinh tế nhất, Jillian đã cho ra mắt sản phẩm mới với tên gọi The Gift of Love dành riêng cho khách hàng ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm bao gồm một chai Jillian 50ml đặt trong hộp hoa tươi được thiết kế đặc biệt theo concept Giáng sinh. Không những thế, với mỗi đơn hàng The Gift of Love giá 2,450,000đ khách hàng sẽ nhận được quà tặng gồm một chai Jillian 5ml tùy chọn và voucher giảm giá 10% cho đơn hàng kế tiếp. Đây sẽ là gợi ý hoàn hảo nếu bạn đang tìm kiếm một món quà cho mùa lễ hội năm nay, chương trình hiện đang diễn ra và kéo dài đến ngày 22/12/2019.

Website chính thức của nước hoa cao cấp Jillian: jillianperfume.com