Cách Hà Hồ, Uyên Linh, Văn Mai Hương “trả đòn” bằng lời lẽ sắc lạnh khiến antifan dè chừng

Bạn phải làm gì khi có những kẻ không ưa mình thường xuyên vào trang cá nhân của mình quấy nhiễu? Đó là câu hỏi mà các sao Việt luôn phải đau đầu tìm lời giải.



Tất nhiên, đó là mặt tối của hào quang. Nghệ sĩ là người của công chúng, là đi làm dâu trăm họ, được 10 người yêu mến, tụng ca đồng nghĩa phải chịu 100 người gièm pha, ghen ghét. Nhưng các "nàng dâu" thời nay cũng đã khác xưa rồi. Họ sẵn sàng "ba mặt một lời", chỉ tay thẳng mặt kẻ vô cớ mắng mỏ, xúc phạm họ. Nhẹ hơn thì mỉa mai, đá xéo, trước khi mạnh mẽ nhấn nút "xóa sổ", dọn lại nhà cho "sạch phế thải" mà antifan vừa ném vào.

Tóc Tiên và Hà Hồ là hai "nàng dâu" chịu khó tương tác với antifan nhất showbiz. Khó có thể liệt kê cho hết những pha đối đáp sắc sảo của hai cô ca sĩ nổi tiếng về nhan sắc này mỗi khi bị antifan làm phiền vô lối. Bởi dường như cả hai có thói quen đọc hết bình luận trên trang cá nhân và hễ cứ có kẻ nào "ăn ở không phải" là hai nàng "ra đòn".

Tóc Tiên từng khiến antifan "cạn lời" khi bỗng dưng nhảy vào dùng những lời lẽ khiếm nhã để bình phẩm về một trang phục biểu diễn của nữ ca sĩ "Vũ điệu cồng chiêng". Cô vừa thẳng thừng vừa mỉa mai sâu cay antifan rằng: "Chị ơi chị đừng để con mình đọc những dòng này nha. Nó sẽ xấu hổ về mẹ mình lắm đó". Tất nhiên, với những ai quen với cách nói năng trực diện của Tóc Tiên trên mạng xã hội thì không lấy gì làm bất ngờ.

Một lần khác, Tóc Tiên không ngại "đuổi thẳng cổ" antifan ra khỏi "nhà" khi bị đặt điều "lấy tiền đại gia làm MV". Giọng điệu vừa lịch sự vừa ghê gớm của Tóc Tiên khiến "ai kia" phải kiêng nể: "Em, tiền chị làm sản phẩm cũng từ tiền túi mà ra chứ chả ngủ với ông nào để khoác lên cái hào nhoáng trên người cả. 15 năm đi hát, chị chưa từng ‘trả giá’ bất cứ điều gì nên chị có quyền tự tin và tự hào về bản thân… Chị sẽ chả nói chuyện với em làm gì vì em xàm lắm, nhưng do em đã bình luận quá nhiều lần kiểu xấc láo, dạy đời như vậy rồi - nghĩa là em có cả ý đồ âm mưu đằng sau, nên chị khuyên em nhé: BIẾN".

Tương tự, Hà Hồ lúc nào cũng "duyên dáng" đối đáp với antifan bằng những bình luận tay đôi. Đôi khi, cô còn cầu kì viết cả một dòng trạng thái dài như một lá thư. Cách nói chuyện tưởng như ngọt ngào mà thực rất sâu cay của Hà Hồ khiến antifan không ít lần "ngậm đắng nuốt cay". Khó quên nhất là khi nữ hoàng giải trí điềm tĩnh bình luận lại một bình luận ác ý của antifan, rằng: "Tên cao quý mà nói chuyện như cáo quỷ." Ngay sau đó, antifan đã phải tự xóa bình luận của chính mình.

Nói về mức độ ứng đáp với antifan đạt đẳng cấp mỉa mai mà cứ "ngọt" như không thì phải kể đến Á hậu Hoàng My. Vướng vào vụ lùm xùm phát ngôn liên quan đến chuyện thi Hoa hậu Hoàn vũ giữa cơn bão Damrey, Hoàng My tự biến mình từ một Á hậu có hình ảnh đẹp trở thành Á hậu bị ghét nhất showbiz. Song đối diện với hàng trăm chỉ trích, miệt thị mỗi ngày, trong đó có không ít những lời miệt thị thiếu văn hóa, nữ giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn bình tĩnh ngồi soạn "sớ", gạch đầu dòng 5 điều gửi gắm các antifan, mà thực ra là dạy antifan cách chửi sao cho "thú vị". Công chúng không khỏi bất ngờ trước trí tuệ sắc sảo của Hoàng My trong màn đối đáp "đáng nể" này, nhất là ở điều 3 và điều 4: "Sáng tạo hơn trong cách chửi" và "Tôi đã unblock hết những người ăn ở không phải với mình để các bạn có thêm đồng minh, nên không phải tạo thêm nick ảo. Kính mong các bạn sử dụng nick thật."

Không cao tay như Hà Hồ, Tóc Tiên hay Hoàng My, song Uyên Linh và Hương Tràm mới đây cũng khiến antifan phải dè chừng ít nhiều.

Lâu nay, Uyên Linh vốn nổi tiếng hoạt ngôn và ứng đối khéo léo trên sân khấu. Thế nên nhiều người không khỏi "mắt tròn mắt dẹt" ngạc nhiên khi chứng kiến màn cãi nhau tay đôi giữa "nàng dâu" showbiz với các ông chú bà thím trong "trăm họ". Không chỉ dùng lời lẽ hết sức trực diện và gay gắt "Em có cần chị mời cha mẹ em vào đây, yêu cầu cha mẹ dạy dỗ lại em không? Thế giới này nhỏ lắm đấy em trai. Biến đi chỗ khác nhé. Đi du học mà mất dạy thế à? Tốn cơm của cha mẹ em."; Uyên Linh còn thẳng tay dạy dỗ: "Chừng nào em có cái nghề đàng hoàng như chị, kiếm nhiều tiền như chị, sinh nhật đổi xe hơi, mua nhà mua đất được như chị thì hãy mở mồm."

Chưa hết, Uyên Linh còn nhắn nhủ antifan rằng khi nào bằng tuổi cô mà có chỗ đứng, kiếm được nhiều tiền, được xã hội công nhận thì quay lại đây nói chuyện với cô.

Chẳng riêng Uyên Linh, Hương Tràm gần đây cũng thường xuyên phải đối mặt với antifan. Mới lấy lại hình ảnh không lâu nhờ "Em gái mưa" sau nhiều năm bị vùi dập vì chuyện xích mích với Thu Minh, Hương Tràm lại sứt mẻ tên tuổi bởi phát ngôn động chạm Chi Pu. Tuy vậy, nữ ca sĩ đã chứng tỏ bản lĩnh ngày càng trưởng thành của mình trong mỗi cuộc trò chuyện "ngọt nhạt" cùng những kẻ không có cảm tình với mình. Gần đây nhất là bàn tròn giữa Hương Tràm và các "Sky" sau khi cô chia sẻ một link bài bị cho là động chạm tới Sơn Tùng M-TP. "Em đừng thần kinh em gái nhé. Chị thấy là khổ thân Tùng khi có đứa fan nông cạn như em đấy.", "Chắc chắn ai có những fan chuyên môn có máu điên và hay thích dọa dẫm người khác như các em thì cũng không có gì đáng tự hào. Chưa chắc gì các em là fan của ai, mà rảnh việc đi thả bom linh tinh thì chị xin phép tiễn các em vong nhé!", "Ôi biết sống sao mới không bị các em nó đá xoáy đây, sắp tới diễn chung với bạn ấy sẽ hỏi rõ ngọn ngành và xin lỗi tại trận luôn nhé... Hết giận chưa?"… là những phát ngôn làm "Sky" cứng họng của "chị gái mưa".

Có không ít tranh cãi quanh việc các ngôi sao showbiz lời qua tiếng lại với antifan. Người thì tỏ ra thích thú khi thần tượng của mình dám sống thật nói thẳng, dám bảo vệ danh dự của bản thân. Nhưng số khác lại lắc đầu chép miệng khi sao Việt tự hạ mình để đi đôi co với những kẻ không đáng đáp lời. Phần đa công chúng vẫn cảm tình hơn với cách ứng xử khéo léo của Sơn Tùng M-TP khi chàng trai sinh năm 94 này đã có thái độ không thể khiêm nhường và cao quý hơn khi nhắn nhủ antifan: "Những ai cảm thấy ghét Tùng tốt nhất các bạn không nên tìm đến những bài hát của Tùng, không nên xem những hình ảnh của Tùng để bớt khó chịu. Thay vào đó hãy tìm đến những ca sĩ bạn yêu quý." Không thể phủ nhận, Sơn Tùng đã khiến phần lớn antifan đeo bám anh phải tự động rút lui mà không cần phải tốn một "viên đạn" hay một cuộc khẩu chiến.

Song, không phải ai cũng là Sơn Tùng M-TP. Mỗi người sở hữu một tính cách khác nhau và họ ứng xử theo con người của mình. Nói như Duy Mạnh thì, nhiều người sẵn sàng đôi co, chửi nhau với đồng nghiệp nhưng khi bị antifan hành xử thiếu văn hóa thì im lặng để bảo vệ hình ảnh. Tất nhiên, nghệ sĩ không cần giữ hình ảnh trong mắt antifan. Nhưng mọi sự phản ứng với các "ông chú bà thím" khi đi làm dâu trăm họ cũng nên cẩn trọng. Bởi nếu vượt quá giới hạn thì vô tình chỉ làm tăng thêm những kẻ ghét bỏ mình. Mà điều đó chẳng có lợi gì trong sự nghiệp showbiz của các ngôi sao.