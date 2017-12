Các tư thế ngủ tốt nhất cho những người ngực to, đau lưng, hay ngáy hoặc bị ợ nóng

aFamily.vn>Sức khỏe

Bạn đã cố gắng để có thể ngủ được 7-8 giờ mỗi đêm nhưng không phải cứ muốn là được. Bạn "siêng năng" đi ngủ đúng giờ nhưng có nhiều khi lại không thể ngủ ngon. Hóa ra nguyên nhân lại xuất phát từ tư thế nằm ngủ của bạn chứ không phải do điều gì khác.



Nằm ngủ sai tư thế có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe, ví dụ như gây đau lưng, ngáy ngủ, ợ nóng, ngủ không yên giấc... và khiến bạn kiệt sức vào ngày hôm sau. Giải pháp đơn giản nhất bạn có thể làm được ngay là thay đổi tư thế ngủ.

Ở đây, các chuyên gia cân nhắc về tư thế ngủ tốt nhất cho 5 nhóm người gặp các vấn đề sức khỏe phổ biến như sau:

Nếu bạn là người hay ngáy ngủ

Tiếng ngáy ngủ không chỉ gây phiền nhiễu cho người nằm cạnh mà thậm chí còn khiến chính bạn không ngủ yên. Không những thế, nó còn có thể là nguyên nhân khiến cho bạn bị khô miệng hoặc đau họng vào buổi sáng.

Theo bác sĩ Meir Kryger, giáo sư Y khoa Đại học Yale và là tác giả của cuốn "The Mystery of Sleep", chứng ngáy ngủ sẽ xảy ra khi cổ họng hoặc lưỡi của bạn thư giãn - rơi về phía sau cổ họng. Điều đó làm đường thở ở cổ họng hẹp lại, phần nào làm tắc nghẽn luồng không khí và tạo ra âm thanh khi ngủ. Nếu bạn nằm ngửa khi ngủ, do có trọng lực nên vấn đề này thậm chí còn tồi tệ hơn.

Giải pháp: Nằm nghiêng khi ngủ. "Lưỡi của bạn sẽ rơi xuống và hàm bạn sẽ di chuyển về phía trước. Kết quả là, bạn có thể thở một cách lặng lẽ hơn", tiến sĩ Michael Breus, chuyên gia về giấc ngủ và thành viên hội đồng tư vấn SleepScore Labs, nói.

Nếu bạn bị đau lưng dưới

Nếu đang bị đau phần lưng dưới, bạn cần nằm ở tư thế sao cho xương sống ở đúng vị trí thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Michael Perry, giám đốc điều hành y khoa và là đồng sáng lập của Viện Spine Laser, cho biết: Cách tốt nhất để làm điều đó là nằm ngửa hoặc nằm nghiêng, tránh nằm sấp. Như thế, cột sống của bạn sẽ ở vị trí cong phù hợp với vòm lưng và cổ.

Bạn có thể dùng thêm chiếc gối để dễ chịu hơn. Tiến sĩ Perry nói: "Nếu bạn nằm ngửa, hãy để gối dưới đầu gối để giảm áp lực lên xương sống và giữ nó không cong. Nếu bạn nằm nghiêng, hãy để gối giữa 2 chân để đỡ hông của bạn ở đúng vị trí".

Nếu bạn có ngực to

Bác sĩ Amelia Bailey, thành viên ban của tổ chức giấc ngủ Reverie Sleep Advisory Board cho biết: Trong trường hợp này, bạn nên nằm ngửa khi ngủ là tốt nhất, vì 2 lý do: Thứ nhất, ngực của bạn sẽ không ở dưới bạn hoặc ở giữa cánh tay, khiến bạn không thoải mái.

Tiến sĩ Perry cũng đồng tình với điều này. Ông chia sẻ, nằm ngửa khi ngủ có thể làm giảm một số áp lực do căng thẳng vú gây ra, nghĩa là bạn sẽ không bị đau lưng trong ngày. Vì lợi ích lớn nhất, hãy ngủ với một chiếc gối dưới đầu gối để giúp cột sống của bạn duy trì độ cong tự nhiên.

Nếu bạn bị đau lưng trên hoặc đau cổ

Cả tiến sĩ Breus và Perry đều thống nhất rằng điều quan trọng khi ngủ trong khi bạn bị đau lưng trên và đau cổ là phải chọn được gối thích hợp. Tốt nhất bạn nên chọn gối có độ dày vừa phải. Tiến sĩ Breus nói: "Nếu nó quá mềm hoặc mỏng, nó có thể gây ra chứng căng cổ dẫn tới đau lưng và cổ".

Nếu bạn bị ợ nóng

"Ợ nóng xảy ra khi axit từ dạ dày di chuyển ngược trở lại vào phần dưới của thực quản. Có một cách để giảm thiểu tình trạng này trong khi bạn ngủ là giữ đầu của bạn hơi cao với một chiếc gối đặc biệt", bác sĩ Kryger giải thích.

Với đầu của bạn gần như đứng lên, bạn có thể thử nằm ngửa hoặc nằm nghiêng, tùy thuộc vào mức độ thoải mái của mình. Tuy nhiên, bạn nên tránh nằm nghiêng về bên phải vì một số nghiên cứu cho thấy rằng ngủ ở bên đó có thể làm cho tình trạng ợ nóng tồi tệ hơn.

