Các tín đồ skincare ngoài 40 tuổi chia sẻ top 7 siêu phẩm giúp họ vượt qua cơn ác mộng mang tên: Lão hóa

Có rất nhiều luồng thông tin để bạn tham khảo các bí kíp, các sản phẩm chăm da chất lượng; một trong số đó, lời khuyên từ những tín đồ skincare chân chính, đã vậy còn chung sống với tuổi ngoài 40 êm đẹp như các độc giả của Byrdie là rất đáng để học hỏi. Và ngay sau đây, những người phụ nữ ngoài 40 ấy sẽ hé lộ top 7 sản phẩm giúp họ níu giữ thanh xuân đỉnh nhất.

1. Toner tốt nhất: The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution (Khoảng 450.000 VNĐ)

Lọ toner của The Ordinary chứa 7% glycolic acid, một loại acid giúp loại bỏ da chết rất tuyệt. Và như thế, sản phẩm sẽ mang đến cho làn da vẻ tươi sáng, mịn màng hơn hẳn chỉ sau vài lần sử dụng. Bên cạnh đó, chiết xuất quả Tasmania pepperberry cùng lô hội sẽ làm dịu tình trạng kích ứng, mẩn đỏ còn nhân sâm thì đảm nhận nhiệm vụ dưỡng da sáng hồng. Một độc giả trên 40 tuổi, tên Rina đã chia sẻ rằng cô dùng lọ toner này vào buổi sáng, trước khi thoa kem dưỡng ẩm để chống lão hóa.

2. Tẩy da chết hóa học tốt nhất: Sunday Riley Good Genes Lactic Acid Treatment (Khoảng 2.435.000 VNĐ)

Thành phần nổi trội nhất của lọ tẩy da chết này là lactic acid tinh khiết, hiệu quả trong việc loại bỏ tế bào chết xỉn màu, giải phóng lỗ chân lông, hé lộ làn da tươi mới, trẻ trung hơn. Chưa hết, lọ tẩy da chết cũng đem lại vẻ căng khỏe, săn chắc cho làn da ngay lập tức và theo thời gian, "em nó" còn xóa mờ các đốm nâu. Độc giả tên Jessica, 42 tuổi coi lọ tẩy da chết này là một phần không thể thiếu trong quy trình chống lão hóa.

3. Sữa rửa mặt tốt nhất: Peter Thomas Roth Anti-Aging Cleansing Gel (Khoảng 904.000 VNĐ)

Để hồi sinh làn da, kích thích sản sinh tế bào mới và giữ lỗ chân lông thoáng sạch, bạn cứ tin tưởng lọ sữa rửa mặt có chứa salicylic và glycolic acid, mix với chiết xuất thực vật này, đảm bảo da bạn sẽ ngày càng trở nên tươi sáng, khỏe khoắn hơn.

4. Sáp tẩy trang tốt nhất: Clinique Take the Day Off Cleansing Balm (Khoảng 880.000 VNĐ)

Lọ sáp tẩy trang có kết cấu mềm mượt như nhung này sẽ làm tan chảy lớp trang điểm, ngay cả những sản phẩm makeup chống nước, cứng đầu và trả lại cho bạn làn da sạch bong khỏi cặn bẩn, bụi bặm, độc tố và chất ô nhiễm… Và dù khả năng làm sạch rất đáng gờm, lọ sáp tẩy trang này vẫn tạo cảm giác vô cùng dễ chịu cho người dùng.

5. Sản phẩm chứa retinol tốt nhất: SkinMedica Age Defense Retinol Complex 1.0 (Khoảng 2.156.000 VNĐ)

Một độc giả giấu tên, 45 tuổi chia sẻ: "Tôi sở hữu làn da châu Á, thường xuyên đổ dầu; và sản phẩm tôi yêu thích chính là lọ tinh chất SkinMedica Age Defense Retinol Complex 1.0. Sản phẩm được thiết kế để làn da dễ dàng làm quen với retinol, giúp giảm thiểu tối đa sự xuất hiện của nếp nhăn và tình trạng thâm nám".

6. Serum tốt nhất The Ordinary Buffet Multi-Technology Peptide Serum (Khoảng 550.000 VNĐ)

Một độc giả khác chia sẻ: "Tôi không dùng sản phẩm chống lão hóa cho đến khi mình 35 tuổi, và tôi ước gì mình đã thoa mấy món skincare chống già ấy sớm hơn". Cô tiếp tục: "Hiện tại tôi đã 43 tuổi và tôi đang dùng lọ serum của The Ordinary – sản phẩm với công thức ưu việt giúp làm mịn da, xóa bỏ nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi cực tốt. Ngoài ra, tôi còn kết hợp với việc thoa kem chống nắng mỗi ngày, cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách ngủ đủ giấc, giảm thiểu stress. Mọi người nghĩ tôi trẻ hơn 10 năm so với tuổi thật, vậy có nghĩa là tôi đang làm đúng phải không?".

7. Kem dưỡng tốt nhất: Cetaphil Redness Relief Night Cream (Khoảng 347.000 VNĐ)

"Làn da của tôi trở nên siêu nhạy cảm vào khoảng 5 – 6 năm trước kia; còn hai năm trở lại đây, da dẻ của tôi còn trở nên khô hơn", một độc giả giấu tên chia sẻ. "Vậy là tôi phải gắn bó với những sản phẩm không chứa hương liệu, lành tính, chẳng hạn như sữa rửa mặt + mặt nạ chứa than hoạt tính. Còn vào buổi sáng, tôi dùng serum vitamin C, kem dưỡng của Cetaphil và kem chống nắng".

Nói là kem dưỡng ban đêm nhưng bạn có thể dùng Cetaphil Redness Relief Night Cream vào buổi sáng nhờ công thức không gây bít tắc lỗ chân lông. Sản phẩm chứa thành phần caffeine và allantoin giúp làm dịu da, dưỡng da mềm mại và cấp ẩm cực tốt. Lọ kem dưỡng phù hợp với cả làn da nhạy cảm nhất.

Nguồn: Byrdie