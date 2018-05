Các nhà khoa học đã nghiên cứu và rút ra 10 bí quyết giúp đẩy lùi quá trình lão hóa và trẻ lâu hơn tuổi

aFamily.vn>Sức khỏe

14:05:00

Ai trong số chúng ta cũng muốn giữ lại được sự trẻ trung càng lâu càng tốt. Nhưng chúng ta có thể làm gì khi thời gian không thể đảo ngược? Nhiều nhà khoa học tin rằng quá trình lão hóa có thể được trì hoãn bằng cách làm theo một số quy tắc bí mật. Vậy bạn có muốn biết những quy tắc bí mật đó không?



Các nhà khoa học tin rằng tuổi tác chỉ là một con số, điều quan trọng là bạn trẻ cảm thấy thế nào bên trong cơ thể.

Các nhà khoa học tin rằng tuổi của một người chỉ là một con số, điều quan trọng nhất là bạn trẻ cảm thấy thế nào bên trong. Vì vậy, trang tin Bright Side đã thu thập các phương pháp hiệu quả nhất sẽ giúp bạn luôn vui vẻ, tâm trí tỉnh táo, nhờ đó đẩy lùi quá trình lão hóa, bạn sẽ trông trẻ đẹp lâu dài.

1. Giảm phần thức ăn

Giảm lượng thức ăn bạn tiêu thụ sẽ dẫn đến những thay đổi trong cơ chế sinh hóa ảnh hưởng đến quá trình lão hóa của tế bào trong cơ thể.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại đại học Brigham Young, được đăng trên tạp chí Molecular & Cellular Proteomics đã cho thấy một cái nhìn về cách calo tác động đến các tế bào gây ra lão hóa. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi ribosome - các "nhà sản xuất" protein của tế bào - chậm lại, từ đó đẩy lùi quá trình lão hóa. Và làm sao để giảm lượng ribosome? Cách đơn giản nhất là giảm lượng calo tiêu thụ.

Giảm lượng thức ăn bạn tiêu thụ sẽ dẫn đến những thay đổi trong cơ chế sinh hóa ảnh hưởng đến quá trình lão hóa của tế bào trong cơ thể, nhờ đó giúp đẩy lùi quá trình lão hóa. Tuy nhiên, điều quan trọng là cơ thể bạn vẫn phải được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng và vitamin cần thiết. Ngoài ra, ăn ít hơn làm giảm tần suất bệnh tật và cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn.

2. Thêm nấm trắng trong chế độ ăn uống của bạn

Nấm là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa cao nhất.

Các nhà khoa học thuộc đại học Park, Mỹ, nói rằng những người thường xuyên tiêu thụ nấm trắng cảm thấy trẻ hơn tuổi thật của họ. Điều này là do các yếu tố đặc biệt mà thực phẩm này mang lại, được gọi là ergothioneine và glutathione trung hòa tế bào bị hư hại. Hơn nữa, chúng ngăn chặn sự phát triển của bệnh ung thư và bệnh tim mạch, cũng như bệnh Alzheimer.

Robert Beelman, giáo sư danh dự khoa học thực phẩm của trung tâm Penn State Center for Plant and Mushroom Products for Health cho biết: Nghiên cứu phát hiện ra rằng nấm là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa cao nhất được kết hợp với nhau, và một số loại thực sự được có cả 2 loại này, số lượng của hai hợp chất này rất khác nhau giữa các loài nấm.

3. Giảm tiêu thụ đồ ngọt

Cho dù bạn đang bỏ đường vì muốn cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng tổng thể của mình hay để trẻ lâu, hãy tập trung vào các lợi ích của việc này.

Hạn chế ăn đồ ngọt không chỉ hữu ích trong việc giảm béo để có thân hình gọn gàng mà còn có lợi trong việc kéo dài tuổi trẻ của toàn bộ cơ thể, nói cách khác là đẩy lùi quá trình lão hóa.

Ngoài ra, tăng số lượng chất béo hữu ích trong chế độ ăn uống cũng giúp bảo vệ các tế bào để kéo dài sự trẻ trung. Chất béo tốt có nhiều trong các sản phẩm như cá, thịt và dầu thực vật. Theo chế độ ăn uống này sẽ giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tim, ung thư và bệnh Alzheimer.

4. Thực hiện các bài tập phối hợp

Một số bài tập luyện có thể làm tăng khả năng làm việc của bộ não, giúp bạn vui vẻ và trẻ trung hơn.

Một số bài tập luyện có thể làm tăng khả năng làm việc của bộ não, giúp bạn vui vẻ và trẻ trung hơn. Hãy thử thực hiện bài tập sau:

- Chuẩn bị 1 quả chanh và 1 chiếc ghế.

- Nằm ngửa và đặt chiếc ghế sau đầu. Giữ quả chanh giữa 2 bàn chân của bạn.

- Nhấc chân lên để bạn có thể đặt chanh lên ghế.

- Hạ chân xuống, sau đó lại nhấc chúng lên để lấy quả chanh từ ghế và quay trở lại vị trí ban đầu.

Những người trẻ tuổi có cơ thể khỏe mạnh và sức khỏe tốt có thể đặt chanh trên sàn phía sau đầu mà không cần một chiếc ghế.

5. Đi xe đạp

Quá trình lão hóa trong cơ thể của người đi xe đạp không xảy ra nhanh như ở những người ít vận động.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Birmingham và King's College London đã phát hiện ra rằng vận động thường xuyên là một cách để giữ cho cơ thể trẻ trung và khỏe mạnh. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng việc đi xe đạp thường xuyên làm chậm quá trình lão hóa. Người hâm mộ môn thể thao này sẽ không phải lo lắng quá đến chuyện tăng chất béo và cholesterol trong máu, hay testosterone cao ở nam giới.

Hơn nữa, người đi xe đạp không mất đi sức mạnh và cơ bắp. Quá trình lão hóa trong cơ thể của họ không xảy ra nhanh như ở những người ít vận động.

6. Có thêm những người bạn mới

Duy trì tình bạn tích cực, ấm áp và đáng tin cậy có thể là chìa khóa đẩy lùi sự suy giảm trong trí nhớ và hoạt động nhận thức.

Nếu bạn không có bạn bè, hãy thay đổi và ưu tiên cho chuyện kết bạn càng sớm càng tốt. Lý do là vì một tình bạn lâu dài, tốt đẹp ảnh hưởng tích cực đến các khu vực đặc biệt của nhiễm sắc thể chịu trách nhiệm cho quá trình lão hóa trong cơ thể.

Theo một nghiên cứu mới của Northwestern Medicine, duy trì tình bạn tích cực, ấm áp và đáng tin cậy có thể là chìa khóa đẩy lùi sự suy giảm trong trí nhớ và hoạt động nhận thức. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng mối quan hệ hữu nghị và thân thiện với con người có thể giúp giảm tốc độ mà bộ não rất lớn. Do đó, bạn càng có nhiều bạn bè và mối quan hệ của bạn càng ấm thì càng tốt.

7. Bắt đầu nhảy múa

Các điệu nhảy với các loại vũ đạo khác nhau đều có thể cải thiện khả năng bộ nhớ và học tập.

Các nhà nghiên cứu tại đại học University Magdeburg, Đức, cho rằng những người hoạt động thể chất có thể làm chậm quá trình lão hóa trong não của họ. Ngạc nhiên thay, hiệu ứng của việc nhảy múa cho thấy những cải tiến đáng chú ý trong não có ảnh hưởng tích cực đến cơ thể.

Hơn thế, các điệu nhảy với các loại vũ đạo khác nhau thậm chí còn hữu ích hơn, giống như các thể loại âm nhạc khác nhau, các loại chuyển động mới, nhịp điệu và tốc độ. Tất cả những điều này đều có thể cải thiện khả năng bộ nhớ và học tập.

8. Học cách kiểm soát stress

Phụ nữ thường xuyên căng thẳng có thể già hơn hàng chục tuổi so với những người phụ nữ ít căng thẳng.

Ở góc độ nào đó, stress giúp cân bằng cảm xúc của bạn nhưng stress quá mức lại rất có hại. Nó không những ảnh hưởng đến tâm trạng, công việc mà thậm chí còn là nguyên nhân khiến bạn già đi nhanh chóng.

Thái độ của chúng ta đối với những điều xảy ra xung quanh là vấn đề đặc biệt khi chúng ta đối mặt với những trở ngại nhất định. Thái độ này làm tăng lưu lượng máu đến tim và não và sản sinh ra các homrone cortisol, giúp hình thành các phản ứng phòng thủ đối với các mối đe dọa bên ngoài và các tình huống căng thẳng. Stress, căng thẳng về tâm lý còn có liên quan đáng kể tới telomerase, làm cho các telomere bị ngắn đi. Chiều dài của các telomerase là yếu tố quyết định tuổi thọ tế bào và thời gian tiền mãn kinh ở phụ nữ.

Phụ nữ có mức độ căng thẳng cao thường có telomeres ngắn hơn. Do vậy, nếu thường xuyên căng thẳng thì họ có thể già hơn hàng chục tuổi so với những người phụ nữ ít căng thẳng.

9. Tìm hiểu một cái gì đó mới

Một cách tốt để giữ cho tâm trí của bạn rõ ràng - đặc biệt là ở độ tuổi lớn hơn - là học ngoại ngữ.

Mặc dù thực tế rằng bộ não của chúng ta bắt đầu làm việc ít tích cực hơn với tuổi tác, chúng ta có thể duy trì các kỹ năng trí tuệ và suy nghĩ trừu tượng ở mức độ cao. Để đạt được điều này, chúng ta cần phải thường xuyên học một cái gì đó mới.

Một cách tốt để giữ cho tâm trí của bạn rõ ràng - đặc biệt là ở độ tuổi lớn hơn - là học ngoại ngữ. Nó không phải dễ dàng nhưng kết quả sẽ được chú ý ngay lập tức. Ngoài ra, những người có trình độ học vấn cao hơn sống lâu hơn bởi vì như một quy luật, họ có lối sống lành mạnh hơn, uống ít rượu hơn và tập luyện nhiều môn thể thao hơn.

10. Cố gắng nói chuyện trên điện thoại di động của bạn càng ít càng tốt

Người giao tiếp nhiều trên điện thoại di động có nguy cơ về các vấn đề sức khỏe

Sử dụng điện thoại di động quá thường xuyên có thể gây lão hóa sớm. Bức xạ điện từ của các tiện ích làm hại các tế bào máu, ảnh hưởng đến các enzym gan, các tuyến nội tiết, cơ, tim, tủy xương và phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố. Khi nói chuyện trên điện thoại di động, bạn nên sử dụng bộ rảnh tay.

Các nhà khoa học từ Cairo nói rằng những người giao tiếp nhiều trên điện thoại di động có nguy cơ về các vấn đề sức khỏe được nêu ở trên. Những người sống gần các đường dây điện cao thế, tháp truyền thông di động... càng có nguy cơ cao hơn. Vì vậy, tốt nhất nên giữ khoảng cách an toàn từ các vật cản này là từ 21m trở lên.

nguồn: Brightside/Ncbi/Northwestern/Medicalxpress