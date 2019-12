Nằm sâu trong con xóm nhỏ Ngọc Thụy, ngay dưới chân cầu Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) có một vựa "đầu mối" tập kết than tổ ong, ngót nghét đã tồn tại hơn 20 năm. Người dân sinh sống quanh đây chủ yếu có thu nhập thấp, gắn bó với nghề than từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Từ lâu, xưởng sản xuất than tổ ong tại đây đã "nguội máy", do xu thế hiện đại khiến những viên than đi vào quên lãng. Người dân chủ yếu nhập than từ Quảng Ninh, trung bình mỗi ngày khoảng 2.000 viên, rồi chờ xuất xưởng, cung cấp cho hộ gia đình hoặc các nhà hàng, quán ăn.