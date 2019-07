Cả nước đón mưa dông, áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh thấp 5.000m có trục Tây Bắc - Đông Nam nên từ đêm qua đến hết hôm nay, Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Đông Bắc bộ, từ thứ 3 đến hết thứ 6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, từ thứ 6, mưa giảm dần. Ở Tây Bắc bộ mưa kéo dài thêm một ngày đến thứ 7 sau đó giảm dần.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hai ngày cuối tuần có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời tiết mát mẻ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, sau đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài một tháng, từ hôm nay đón mưa vàng giải nhiệt. Tuy nhiên vẫn duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Phải từ chiều thứ 3 đến hết thứ 6, khu vực này mới xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa lớn tập trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị).

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận vẫn còn nắng nóng gay gắt đến hôm nay. Từ ngày mai đến hết thứ 4, duy trì thời tiết ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ thứ 5 đến hết tuần duy trì thời tiết, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam bộ, cả tuần có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ chiều tối nay đến hết thứ 4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ ngập úng ở những vùng trũng thấp do mưa lớn.

Thủ đô Hà Nội, từ ngày mai đến hết thứ 6 sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, từ thứ 6 mưa giảm dần. Hai ngày cuối tuần thời tiết mát mẻ với mưa rào rải rác và dông vài nơi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý, khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.