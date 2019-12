“Buồn chuyện gia đình”, thiếu nữ tự dàn dựng bị bắt cóc

Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 16-12 (giờ địa phương), camera an ninh ghi nhận cảnh Karol Sanchez bị một nhóm 4 người bắt cóc tại quận The Bronx, New York. Nhóm này bắt Sanchez lên xe, đẩy mẹ của cô ngã xuống đường rồi phóng xe tẩu thoát.

Vụ việc xảy ra khi Sanchez và mẹ, sinh sống tại quận Dutchess của New York, đến The Bronx để kiểm tra sức khỏe.

Karol Sanchez, 16 tuổi. Ảnh: NYPD

Sở Cảnh sát New York (NYPD) nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra, đồng thời treo thưởng 2.500 USD cho những ai cung cấp thông tin về vị trí của Sanchez.

Đến chiều 17-12, thiếu nữ 16 tuổi được tìm thấy trong tình trạng an toàn. Sanchez đã thừa nhận với các nhà điều tra rằng cô dàn dựng vụ bắt cóc với sự hỗ trợ của 4 người đàn ông.

Nguyên nhân, theo một số nguồn tin mật, là Sanchez "buồn chuyện gia đình". Trước đó, một quan chức cảnh sát giấu tên cho biết gia đình Sanchez cân nhắc trở về quê nhà Honduras. Tuy nhiên, Sanchez cương quyết ở lại Mỹ.

Thời điểm Sanchez bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn. Ảnh: ABC Eyewitness News

Theo Zani Koxha, người có mặt tại thời điểm cảnh sát tìm thấy Sanchez, thiếu nữ 16 tuổi dường như "run rẩy" khi nói chuyện với họ.

"Cô ấy cúi mặt xuống đất khi trò chuyện với cảnh sát. Đó là thời điểm họ đưa cô đi thẩm vấn" – Koxha tiết lộ.

Theo Daily Mail, Sanchez dường như bật khóc khi các phóng viên hỏi liệu cô có vui vẻ khi trở về cùng gia đình không. Sanchez không bình luận và lên xe cảnh sát.

Theo một số nguồn tin, thiếu nữ 16 tuổi đã thừa nhận dàn dựng vụ bắt cóc và các nhà điều tra đang lên kế hoạch thẩm vấn mọi đối tượng liên quan, trước khi quyết định liệu có đưa ra bất cứ cáo buộc nào hay không.