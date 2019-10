Bức ảnh gia đình hạnh phúc bỗng hóa rùng mình khi con gái trở thành hung thủ giết bố mẹ, khiến em trai tận mắt chứng kiến mẹ bị sát hại

Nhìn vào bức ảnh này, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một gia đình 4 người hạnh phúc nhưng thực chất, đứa con gái lớn đã ấp ủ âm mưu sát hại bố mẹ từ lâu. Người chứng kiến toàn bộ thảm kịch ấy không ai khác là con trai út. Vụ án mạng khiến người dân thủ đô Shantinagar, Dhaka (Bangladesh) không khỏi rùng mình.



Thời điểm đó, Oishee Rahman chỉ mới 17 tuổi. Cũng giống như hầu hết các bậc phụ huynh khác, bố mẹ Oishee cũng rất yêu thương và quan tâm con gái. Biết Oishee qua lại với nhiều thành phần bất hảo và thậm chí còn sử dụng chất kích thích, bố mẹ cô đã cấm túc con gái, nhằm bảo vệ đứa trẻ khỏi xã hội xấu xa ngoài kia.

Một ngày nọ, Oishee bị bố mẹ tịch thu điện thoại. Hành động này khiến cô bức xúc tột độ rồi lên kế hoạch giết chết đấng sinh thành. Tối hôm đó, Oishee dụ mẹ uống cốc cà phê có chứa 2 viên thuốc an thần khiến bà nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Tiếp đến, nữ sinh 17 tuổi dùng điện thoại nhắn tin cho bố bảo ông nhanh chóng về nhà, lúc này là 10 giờ tối. Oishee sử dụng chiêu thức cũ để đưa bố vào giấc ngủ.

2 giờ sáng, Oishee ra tay giết bố tại phòng mình rồi di chuyển sang sát hại mẹ. Người phụ nữ này lúc đó đã tỉnh dậy sau khi thuốc an thần hết tác dụng. Nhìn thấy con gái lên cơn điên loạn, bà đã hét lớn trước khi bị giết khiến con trai nằm bên cạnh tỉnh giấc. Đứa trẻ này đã tận mắt chứng kiến cảnh chị gái đâm chết mẹ trước khi bị kẻ thủ ác nhốt vào nhà vệ sinh. Sau khi gây án, Oishee đã trốn sang nhà một người quen để lánh nạn.

Sáng ngày 16/8/2013, cảnh sát nhận được tin báo về cái chết của 2 vợ chồng nhà Rahman. Chẳng ngờ chỉ vài tiếng sau đó, Oishee đã đi tự thú vì nghe lời khuyên của người thân. Theo đó, Oishee không gây án một mình mà còn được 2 người bạn và người giúp việc giúp đỡ. Những kẻ này cũng bị cảnh sát bắt giữ ngay trong ngày.

Trong nhiều phiên tòa, Oishee khai do bị ảnh hưởng bởi cồn có trong rượu bia nên mới ra tay giết bố mẹ. Song theo điều tra của cảnh sát, Oishee bị nghiện do sử dụng chất kích thích nhưng không hề say xỉn trong lúc gây án và hoàn toàn nhận thức được hành vi tội ác của mình.

Oishee là học sinh của trường quốc tế Oxford với mức học phí cao ngất ngưởng. Cô chỉ mới là một thiếu niên và được bố mẹ bảo bọc, yêu thương hết lòng. Bố mẹ Oishee chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho cô, đẩy con gái ra khỏi con đường nguy hiểm nhưng không ngờ cuối cùng lại bị chính đứa trẻ do mình sinh ra giết chết.

Được biết, Oishee đã lên kế hoạch giết mẹ từ 2 năm trước. Biết bố không chấp nhận được việc này nên quyết định sát hại luôn cả bố. Không chỉ vậy, Oishee còn khiến em trai của mình trong chớp mắt trở thành trẻ mồ côi, cuộc sống sau này còn phải mang theo nỗi ám ảnh chứng kiến chị gái giết mẹ. Nhận thấy hành vi của Oishee là vô nhân tính và không thể tha thứ, tòa án tối cao đã tuyên án tử hình cho kẻ thủ ác 17 tuổi.

(Nguồn: Quora)