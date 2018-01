BTC tiết lộ lý do Á hậu Hoàng My vắng mặt trong danh sách ban giám khảo HHHV Việt Nam 2017

aFamily.vn>Hậu trường

18:09:00

Hôm qua (2/1), trước vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, ban tổ chức công bố dạnh sách ban giám khảo chính thức của cuộc thi. Đáng chú ý, danh sách chính thức không còn cái tên Á hậu Hoàng My.

Theo đó, danh sách giám khảo chính thức bao gồm: chuyên gia đào tạo sắc đẹp Võ Thị Xuân Trang, tiến sĩ - bác sĩ Lê Diệp Linh, MC Phan Anh, nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng, nhà thiết kế Thuận Việt, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy và Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008 Dayana Mendoza.

Á hậu Hoàng My không có tên trong danh sách giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

Chia sẻ với báo giới về việc Á hậu Hoàng My vắng mặt trong danh sách ban giám khảo, BTC của cuộc thi cho biết nguyên nhân là do cô bận rộn với lịch trình riêng nên không thể tham dự.



Cụ thể, do ban tổ chức thay đổi thi từ tháng 12 sang tháng 1 nên Á hậu Hoàng My không thể sắp xếp công việc riêng để tham dự nên đành vắng mặt trong danh sách ban giám khảo.

Đại diện BTC cũng cho biết, đây cũng là lý do tương tự với sự vắng mặt của Hoa hậu Hương Giang, người từng có tên trong danh sách ban giám khảo. Theo ban tổ chức, việc mời thêm Hoa hậu Mai Phương Thúy và Hoa hậu Dayana Mendoza là nằm trong kế hoạch từ trước của ban tổ chức.

Giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 theo công bố chính thức của ban tổ chức.

Khi được phóng viên hỏi rằng có phải do áp lực từ những phát ngôn vạ miệng so sánh giữa thiệt hại của cơn bão số 12 và "cơn bão" đối với đương kim hoa hậu sau khi đăng quang nên Hoàng My rút lui hay không thì ban tổ chức cho biết không hề có chuyện này.

BTC cuộc thi khẳng định, việc Á hậu Hoàng My cũng như Hoa hậu Hương Giang không tiếp tục với vai trò ban giám khảo là do sự thay đổi về lịch trình chứ không hề có lý do nào khác.