Britney Spears “lộ hàng” vì diện đồ hở hang phản cảm ngay trên sân khấu

Trong tour diễn đình đám của mình tại Maryland, Mỹ, "công chúa nhạc pop" Britney Spears lần nữa khiến khán giả đỏ mặt vì những bộ trang phục trình diễn hở bạo nóng bỏng mắt. Đây vốn chẳng phải điều gì lạ lẫm bởi từ trước đến giờ phong cách trình diễn sexy và diện đồ hở bạo gần như gắn liền với tên tuổi của Britney. Chuyện đã chẳng có gì đáng nói nếu Britney không bị chính những bộ trang phục này phản chủ chỉ vì vũ đạo quá mạnh và nóng bỏng khiến bộ trang phục vốn đã thiếu vải nay lại càng xộc xệch dẫn đến sự cố lộ hàng ngay trên sân khấu.

Khi trình diễn ca khúc "Do something", do vũ đạo khá mạnh nên bộ trang phục vốn đã thiếu vải của Britney lại càng trở nên khó khăn trong việc che chắn những bộ phần "cần được che" của cô. Nữ ca sĩ 36 tuổi không ngại thân hình "không mấy thon thả" của mình mà mặc bộ bodysuit ôm cứng lấy cơ thể mình và để lộ những khuyết điểm cơ thể. Điểm đáng chú ý chính là trong lúc di chuyển, Britney đã vô tình để lộ phần ngực của mình do bộ đồ của cô bị tụt vì nhảy quá sung.



Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Britney Spears hớ hênh trên sân khấu dẫn đến lộ hàng

Dù bị lộ hàng nhưng Britney Spears vẫn tự tin sải bước trên sân khấu và không hề để ý đến việc đó. Và việc lộ hàng này được cô "duy trì" trong suốt vài phút sau đó, cũng chẳng biết phải mất bao lâu Britney mới phát hiện sự cố này và khắc phục nó nhưng lúc đó có lẽ đã quá muộn. Hàng nghìn khán giả đã nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này và đăng tải lên mạng một cách nhanh chóng.



Thêm một số hình ảnh Britney Spears diện đồ thiếu vải trong tour diễn Piece of me concert của cô: