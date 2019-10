Trong cuộc sống, nhiều người hay than thân trách phận rằng tại sao mình lại khổ thế, hay tại sao mình làm gì cũng xui xẻo mà không hề nhận ra rằng mọi chuyện xảy đến đều do chính bản thân mình. Nếu sớm nhận ra được những khuyết điểm của mình và cải thiện, cuộc sống của bạn sẽ may mắn hơn nhiều. Thông qua một bông hoa yêu thích, bạn sẽ biết bạn cần thay đổi gì trong tính cách và may mắn nào đang chờ đợi bạn ở phía trước.

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)