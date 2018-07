"Bỏ túi" một vài điều quan trọng này là bạn vẫn có thể tự tin "quan hệ" cả trong những ngày "đèn đỏ"

Những ngày có kinh nguyệt đem lại không ít sự phiền muộn cho chị em phụ nữ, từ đầy hơi, chuột rút, thay đổi tâm trạng đến những ảnh hưởng không nhỏ trong đời sống tình dục. Nhiều chị em cho rằng, do ảnh hưởng của kinh nguyệt (không sạch sẽ, có mùi tanh của máu...) mà "chuyện ấy" nên dừng lại trong những ngày này.



Thế nhưng, có nhất thiết phải kiêng "quan hệ" trong những ngày có kinh nguyệt không?

Tiến sĩ Lauren Streicher, phó giáo sư lâm sàng sản khoa và phụ khoa tại Đại học Northwestern và là tác giả của " Sex Rx: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever", nói rằng: Từ quan điểm sức khỏe, quan hệ tình dục trong những ngày có kinh nguyệt hoàn toàn bình thường, nó thực sự liên quan đến sở thích cá nhân và miễn sao mọi người cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, cũng có một vài rủi ro cần lưu ý trước khi muốn làm điều này.

Dưới đây là tất cả mọi thứ bạn cần lưu ý khi nói đến chuyện quan hệ tình dục trong ngày "đèn đỏ" và những vấn đề về sức khỏe.

Quan hệ tình dục trong ngày "đèn đỏ" có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn

Khi bạn đang trong kì kinh nguyệt, bạn thường có nhiều nhu cầu và cảm hứng cho chuyện tình dục hơn do tăng đột biến estrogen và testosterone.

Theo tiến sĩ Jill Hechtman, bác sĩ sản khoa và giám đốc y khoa của cơ sở y tế Tampa Obstetrics, khi bạn đang trong kì kinh nguyệt, bạn thường có nhiều nhu cầu và cảm hứng cho chuyện tình dục hơn do tăng đột biến estrogen và testosterone. Và bạn cũng sẽ dễ dàng đạt cực khoái hơn.

Theo một số nghiên cứu, những trải nghiệm cực khoái đạt được trong quan hệ tình dục có tác dụng làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn vì giúp giảm đau và chuột rút trong những ngày này. Nghiên cứu vào 2013 trên tạp chí Cephalagia cho thấy hoạt động tình dục có thể dẫn đến "sự khỏa lấp hoàn hảo" cho những cơn đau của kì kinh. Và "cho dù quan hệ tình dục không phải là một cách chữa trị hoàn toàn đối với những cơn đau nhức đó nhưng chắc chắn nó có thể giảm thiểu những khó chịu mà bạn phải đối phó", tiến sĩ Jill nói thêm.

Bạn vẫn có thể có thai nếu có "quan hệ" trong ngày "đèn đỏ"

Tiến sĩ Streicher cho biết: "Nhiều người nghĩ rằng nếu họ đang trong kì kinh nguyệt thì không cần phải lo lắng về việc mang thai cũng như không cần thiết phải dùng bất kì biện pháp bảo vệ nào để tránh thai. Nhưng về lý thuyết thì không phải luôn như vậy".

"Bởi vì tinh trùng có thể sống trong cơ thể người phụ nữ trong 3-5 ngày, nếu bạn có quan hệ tình dục vào những ngày cuối của kì "đèn đỏ", bạn thực sự có thể thụ thai trong 4-5 ngày sau đó nếu bạn rụng trứng sớm", tiến sĩ Hechtman cũng đồng tình. Và vì một số phụ nữ bị chảy máu trong thời gian rụng trứng, nên họ có thể nhầm lẫn nó trong kì kinh nguyệt. Nếu quan hệ tình dục trong những ngày này thì cơ hội thụ thai càng cao.

Bạn vẫn có khả năng bị bệnh lây qua đường tình dục (STD) nếu quan hệ tình dục trong ngày "đèn đỏ"

STD có thể tăng lên trong thời gian kinh nguyệt do cổ tử cung của người phụ nữ mở ra vào thời gian này để cho máu chảy ra.

Giải thích cho việc "STD có thể tăng lên trong thời gian kinh nguyệt do cổ tử cung của người phụ nữ mở ra vào thời gian này để cho máu chảy ra", tiến sĩ Streicher nói rằng: Theo lý thuyết, vì các bệnh STDs, như lậu và chlamydia, là bệnh nhiễm trùng tăng dần, nên bất cứ thứ gì giúp chúng đi vào tử cung đều có thể làm tăng khả năng lây truyền".

Chính vì vậy, nếu có "quan hệ" trong những ngày này thì bạn phải có chế độ phòng ngừa - tốt nhất là nên dùng bao cao su để ngăn ngừa sự lây nhiễm các tác nhân gây bệnh.

Những điều cần làm để bảo vệ mình an toàn nếu muốn có quan hệ tình dục trong ngày "đèn đỏ"

Tiến sĩ Hechtman và Tiến sĩ Streicher đều đồng ý với việc không nhất thiết phải tránh chuyện tình dục trong những ngày có kinh nguyệt. Nhưng nếu muốn làm việc này thì bạn cũng cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như sau:

- Hãy nói chuyện cởi mở với đối tác của bạn



Tiến sĩ Hectman nói: "Chúng ta nên loại bỏ sự kỳ thị và né tránh nói chuyện liên quan đến vấn đề này bởi vì nếu bạn đủ thoải mái để quan hệ tình dục với ai đó, bạn nên thoải mái nói về những thứ như STD và kinh nguyệt với người đó". Cởi mở với nhau trong chuyện tế nhị này sẽ giúp cả 2 nhận thức được bản chất của tình dục trong kì kinh nguyệt, từ đó có ý thức bảo vệ nhau cũng như bảo vệ bản thân hơn.

Không nhất thiết phải tránh chuyện tình dục trong những ngày có kinh nguyệt. Nhưng nếu muốn làm việc này thì bạn cũng cần thực hiện các biện pháp để an toàn.

- Đừng quên lấy tampon ra

Tampon là một loại băng vệ sinh mà nhiều chị em ưa chuộng dùng trong ngày có kinh nguyệt vì nó nhỏ gọn (đặt trong âm đạo) và có khả năng thấm hút tốt. Mặc dù điều này là hiển nhiên nhưng không phải ai cũng nhớ để làm.

Một lần nữa, tiến sĩ Hechtman nhắc nhở chị em đừng quên tháo tampon ra trước khi bạn quan hệ tình dục, vì nếu không có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, dẫn đến hậu quả là hội chứng sốc độc tố (nguy cơ nghiêm trọng nhất) hoặc là dịch tiết có mùi hôi. Tiến sĩ Hechtman khuyến cáo các cặp đôi nên sử dụng bao cao su nữ, ly kinh nguyệt (cốc nguyệt san), hoặc màng ngăn âm đạo như một cách an toàn để ức chế lưu lượng máu trong khi quan hệ tình dục.

- Vệ sinh sạch sẽ

"Quan hệ" trong những ngày này cũng có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm nhiều hơn ở người phụ nữ do lúc này tử cung của người phụ nữ ở trạng thái mở nên vi khuẩn dễ đi sâu vào trong.

Vậy nên, nếu bạn vẫn có thói quen quan hệ tình dục trong ngày "đèn đỏ" thì tốt nhất bạn nên chú ý hơn đến vệ sinh. Cần vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ để tránh tình trạng viêm nhiễm.

