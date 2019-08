Bỏ túi 3 bí kíp đơn giản giúp trẻ “ghiền” tiếng Anh

Không chỉ trẻ nhỏ mà ngay cả các bậc phụ huynh vẫn thường có tâm lý coi tiếng Anh là một môn học. Ngày ngày bố mẹ vẫn nghĩ cách làm thế nào để con thích học tiếng Anh, tìm trung tâm nào để con thấy hứng thú với môn học này. Nhưng nếu coi tiếng Anh là một công cụ để giao tiếp, thì cũng như tiếng Việt – trẻ sẽ dễ dàng tiếp cận ngôn ngữ này hơn rất nhiều.

Tiếng Anh là thói quen giao tiếp, hãy nói đừng sợ sai

Tâm lý sợ sai dẫn đến sợ nói vẫn có từ thời cha mẹ còn đi học. Nếu bố mẹ không thay đổi được suy nghĩ này thì rất khó có thể tác động lên con. Hãy khuyến khích, động viên trẻ nói càng nhiều càng tốt, nói ở bất cứ đâu. Coi tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng hàng ngày. Vốn từ của con có thể còn ít, ngữ pháp còn chưa tốt nhưng đây là cách để trẻ có được phản xạ tự nhiên với ngoại ngữ, vượt qua được rào cản sợ sệt khi nói.

Ban đầu có thể bắt đầu với những câu đơn giản như: "Chúng ta đi nào – let’s go", "trật tự nào con – keep silence" hay "đứng lên nào – stand up". Việc tạo được thói quen này sẽ khiến trẻ cảm thấy dễ dàng và quen thuộc hơn khi tiếp cận với tiếng Anh ở trường.

Tiếng Anh chính là cuộc sống muôn màu xung quanh con, đừng lo nhàm chán

Chính việc đưa tiếng Anh dần dần trở thành thói quen giao tiếp sẽ khiến trẻ dễ dàng tiếp cận tiếng Anh hơn bao giờ hết. Từ những câu nói đơn giản, con sẽ dần dần có thói quen "gần như không thể bỏ" là nhìn cái gì cũng nghĩ sang nghĩa tương đương trong tiếng Anh. Bông hoa, con gà, con chó hay quyển vở cái áo. Thói quen được nâng dần lên từ những câu đơn giản chỉ là giao tiếp với bố mẹ, cho tới những nhận xét có phần phức tạp hơn liên quan đến cuộc sống xung quanh con.

Lúc này, khi thấy con đã có được thói quen tốt đó, bố mẹ hãy một lần nữa nhấn mạnh rằng, cuộc sống xung quanh chúng ta là tiếng Việt cũng là tiếng Anh, con nhé!

Tiếng Anh là công cụ giúp con đến gần hơn với những sở thích của mình

Đứa trẻ nào cũng có sở thích cá nhân. Bé trai thường thích khủng long, siêu nhân. Bé gái thì hay thích công chúa, màu hồng, thiên thần. Lớn hơn nữa sở thích của các bé có thể thay đổi thành vũ trụ, khoa học, nghệ thuật….Lúc này tiếng Anh không đơn thuần chỉ để giao tiếp mà nó còn là công cụ hữu hiệu để bé khám phá thêm những sở thích của mình.

Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng biết và chủ động làm điều này. Khi cảm thấy con đã có chút từ vựng nhất định, bố mẹ hãy từ từ đưa bé tiếp cận với điều mà bé thích như: sách vũ trụ, nghệ thuật bằng tiếng Anh được trình bày bắt mắt. Lịch sử hình thành trái đất, con người ra sao, núi lửa phun trào thế nào dựa trên thí nghiệm mô phỏng đơn giản. Ba mẹ cũng có thể chọn cho con những trung tâm tiếng Anh uy tín, nơi có những thầy cô nước ngoài giàu kinh nghiệm giúp con có một môi trường tiếng Anh thực sự hứng khởi.

