Bổ sung những dưỡng chất tự nhiên sau nếu mẹ muốn con lớn khỏe

Được nuôi dưỡng tự nhiên bằng dòng sữa mẹ, trẻ có đủ dưỡng chất để lớn và khỏe. Ngoài nuôi con lớn mẹ còn cần chú ý trí thông minh từ sớm cho bé và tăng cường hệ miễn dịch để bé khỏe. Sau đây là lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng nhi về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với việc phát triển tự nhiên của trẻ, đảm bảo ba yếu tố: lớn, khỏe và thông minh.

Nuôi con vốn dĩ nhiều khó khăn, nhưng qua những câu hỏi tôi nhận được mỗi ngày thì có thể thấy chuyện bữa ăn, sinh hoạt của trẻ nhỏ là yếu tố khiến mẹ lo lắng nhiều nhất. Tôi hiểu rằng ai nuôi con cũng mong trẻ lớn lên từng ngày.

Khi đưa ra lời khuyên cho những bậc phụ huynh, tôi vẫn chia sẻ rằng dinh dưỡng tự nhiên chính là chuẩn mực, là nguồn cung cấp những loại dưỡng chất, vitamin an toàn, lành tính nhất. Và chúng ta có thể thấy điều này rất rõ qua các công trình nghiên cứu khoa học của các chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa trên toàn thế giới, tất cả những công trình đó đều có chung một đặc điểm được lấy khởi nguồn từ các loại dưỡng chất trong tự nhiên.

Sữa mẹ là một ví dụ cho nguồn dinh dưỡng tự nhiên tuyệt vời nhất cho trẻ em ở bất kỳ quốc gia, chủng tộc nào trên thế giới. Sữa mẹ là sự kết hợp hoàn hảo giữa protein, chất béo, men tiêu hóa giúp bé dễ tiêu hơn, carbonhydrate, các loại vitamin, khoáng chất, omega-3, DHA giúp phát triển trí não và đặc biệt là các vi khuẩn có lợi (lợi khuẩn) và HMO giúp tăng cường sức đề kháng.

Giai đoạn nhũ nhi là lúc trẻ phải tập làm quen với môi trường mới sau khi chào đời. Đây là giai đoạn các cơ quan trong cơ thể đang dần hoàn thiện, hệ miễn dịch còn non yếu do vậy rất dễ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp, lây truyền. Cha mẹ hãy lưu ý rằng 70% hệ miễn dịch tồn tại trong đường ruột, vì vậy chăm sóc hệ đường ruột cho bé chính là cách hữu hiệu để giúp tăng cường sức đề kháng. Do vậy khi chăm sóc bé trong giai đoạn này, điều cha mẹ cần ưu tiên chính là nuôi con khỏe với hệ miễn dịch tốt.

Theo tiến sĩ Racheal Buck – Trưởng nhóm nghiên cứu sức khỏe đường ruột toàn cầu tại Abbott, HMO hỗ trợ tối đa cho việc phát triển sức khỏe đường ruột, nuôi dưỡng lợi khuẩn và từ đó xây dựng sự cân bằng cho hệ vi khuẩn đường ruột của bé. Khi hệ vi sinh đường ruột đạt được sự cân bằng với 85% lợi khuẩn, trẻ sẽ có hệ tiêu hóa khỏe mạnh và sức đề kháng tốt từ bên trong. Điều thú vị là HMO có thể được hấp thụ vào máu và đây là cách chúng hỗ trợ nâng miễn dịch toàn cơ thể.

Bước vào thời kỳ tiền học đường khi bé 2 – 5 tuổi, trẻ sẽ bắt đầu cuộc sống mới thực sự và khám phá thế giới theo cách của chúng. Đây cũng chính là lúc cha mẹ cần khuyến khích bé ra ngoài vui trời ngoài trời thay vì dành quá nhiều thời gian giải trí bên màn hình tivi, điện thoại. Khi được tham gia nhiều trò chơi vận động ngoài tự nhiên, cơ thể bé sẽ tăng cường trao đổi chất giúp trẻ ăn ngon miệng và hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Trong thời gian này, trí thông minh và tư duy của trẻ cũng phát triển mạnh mẽ và đây là cơ hội duy nhất để trí não phát triển tối đa. Do vậy bên cạnh yếu tố khỏe mạnh, bé còn cần dinh dưỡng để phát triển trí não vì đây là giai đoạn quyết định cho sự phát triển nhận thức sau này.

Khi trẻ bước vào thời kỳ ăn dặm, những loại thực phẩm như hoa quả, rau xanh tự nhiên cũng chính là nguồn dinh dưỡng lành tính hỗ trợ tiêu hóa cho bé hiệu quả. Mẹ có thể cho con ăn các loại rau củ nấu chín như: khoai tây, bầu, đậu xanh, súp lơ, cà rốt; hay các loại trái cây xay nhuyễn, đậu phụ, đậu lăng. Đây đều là những thực phẩm tự nhiên rất tốt cho sức khỏe, chứa nhiều chất xơ giúp bé nhẹ bụng, dễ tiêu và hạn chế táo bón.

Cuối cùng, tôi cũng thường tư vấn cho các phụ huynh bổ sung DHA, Lutein và Vitamin E tự nhiên để trẻ có đủ dưỡng chất phát triển trí thông minh. DHA có thể tìm thấy trong các loại cá giàu chất béo. Lutein có thể được cung cấp thông qua các loại rau xanh tối màu, trái cây hoặc rau củ có màu vàng, lòng đỏ trứng. Vitamin E tự nhiên mạnh hơn rất nhiều so với loại vitamin E tổng hợp. Vitamin E tự nhiên có nhiều trong rau xanh và hải sản. Bộ ba phát triển trí não này đều là những chất dinh dưỡng quan trọng mà tự nhiên đã "tặng" cho con người. Đây chính là hành trang và là nền tảng vững chắc để bé học tốt, ghi nhớ nhanh và đạt kết quả tốt hơn khi tới trường.