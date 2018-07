Bố mẹ không giỏi tiếng Anh nhưng vẫn có thể giúp con học tốt nhờ vào những bí quyết này

Tuy nhiên, việc học ngoại ngữ không nên chỉ dựa vào các thầy cô người nước ngoài tại các trung tâm với tần suất 1, 2 buổi/tuần mà còn cần sự góp sức của cha mẹ trong việc học cùng con. Vậy làm thế nào để học tiếng Anh cùng trẻ? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cùng cha mẹ cách thức để học cùng con sao cho hiệu quả.

Xây dựng thói quen học tiếng Anh

Cha mẹ hãy dành thời gian học tiếng Anh cùng con hàng ngày. Một khoảng thời gian ngắn và thường xuyên sẽ tốt hơn là một khoảng thời gian dài và không thường xuyên. Với trẻ em, chúng ta chỉ cần 15 phút mỗi ngày là đủ. Khoảng thời gian này có thể từ từ kéo dài khi trẻ lớn hơn và khả năng tập trung của trẻ tăng lên. Tuy nhiên, hãy giữ cho các hoạt động diễn ra trong thời gian ngắn và thật đa dạng để có thể duy trì được sự chú ý của chúng.

Cố gắng thực hiện các hoạt động vào cùng một thời điểm trong ngày. Như vậy, trẻ sẽ thấy thoải mái và tự tin hơn khi chúng biết chúng mong chờ điều gì. Ví dụ, cha mẹ có thể chơi trò chơi hằng ngày sau khi con tan học, hoặc đọc truyện cho con nghe trước giờ đi ngủ. Nếu có đủ không gian trong nhà thì có thể tạo một góc riêng nơi mà mọi thứ đều liên quan đến tiếng Anh như sách truyện, trò chơi, đĩa DVD hoặc trưng bày những sản phẩm của trẻ. Sự lặp lại là cần thiết – trẻ em cần được nghe những từ hoặc cụm từ nhiều lần trước khi chúng cảm thấy có thể tự mình nói ra.

Tạo dựng môi trường nói tiếng Anh tại nhà

Việc học tiếng Anh sẽ trở nên khó khăn hơn với trẻ nhỏ nếu không có cách dạy thích hợp cùng với sự ủng hộ của cha mẹ thông qua kỹ thuật dùng ngôn ngữ đơn giản (điều chỉnh theo ngôn ngữ của trẻ). Trẻ cần có được cảm giác an toàn và biết được vì sao cần sử dụng tiếng Anh. Mặt khác, các hoạt động học phải gắn với các hoạt động thú vị hàng ngày quen thuộc với trẻ như đọc chung một quyển truyện tranh bằng tiếng Anh, đọc một câu thơ bằng tiếng Anh hay ăn quà "theo kiểu Anh".

Khi trẻ tham gia vào các hoạt động học tập, người lớn nên tường thuật tại chỗ những gì đang diễn ra và nói chuyện với trẻ bằng thứ ngôn ngữ đơn giản phù hợp với trẻ.

Hơn nữa, các bài học tiếng Anh nên thú vị và tập trung vào những khái niệm mà trẻ đã hiểu trong tiếng mẹ đẻ. Theo đó, trẻ không phải học hai thứ cùng một lúc, một khái niệm mới và một ngôn ngữ mới, mà chỉ đơn giản là học tiếng Anh để nói về những thứ gì đó quen thuộc.

Nếu điều kiện cho phép thì nên có thêm những đồ vật cụ thể giúp trẻ hiểu nhanh hơn và tăng hứng thú cho trẻ khi học tập.

Đưa tiếng Anh vào các tình huống quen thuộc hằng ngày

Lợi thế của việc dạy tiếng Anh tại nhà chính là cha mẹ có thể sử dụng những tình huống thường ngày và những vật dụng quen thuộc để tập luyện ngôn ngữ một cách tự nhiên và trong hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ: Nói về quần áo khi trẻ đang mặc đồ, hoặc khi đang gập quần áo (‘Let’s put on your blue socks’, ‘It’s Dad’s T-shirt’,…). Cũng có thể trau dồi từ vựng về đồ chơi hay nội thất khi cha mẹ đang giúp trẻ dọn phòng ngủ (‘Let’s put your teddy bear on the bed!’, ‘Where is the blue car?’).

Dạy từ vựng về đồ ăn khi đang nấu ăn hoặc đi mua sắm. Khi đi siêu thị, hãy đưa ra một danh sách những đồ cần tìm (dùng hình ảnh hoặc từ ngữ phù hợp với độ tuổi của trẻ). Gợi nhắc lại những từ đó khi mang đồ vừa mua về nhà.

Sử dụng những câu chuyện

Những bé nhỏ tuổi hơn sẽ thích sách truyện với màu sắc rực rỡ và những hình minh họa hấp dẫn. Cha mẹ có thể cùng trẻ nhìn vào tranh, đọc các từ và chỉ vào bức tranh. Sau đó cha mẹ có thể hỏi và trẻ trả lời bằng cách chỉ vào bức tranh, ví dụ ‘Where's the cat?’ Sau đó hãy khích lệ để con nói lại từ đó bằng cách hỏi ‘What's that?’. Nghe kể chuyện sẽ giúp trẻ làm quen với âm thanh và giọng điệu trong tiếng Anh.

Với những bé lớn hơn có thể tăng hoàn thành những hoạt động để kiểm tra mức độ hiểu tiếng Anh.

Tạm kết

Dạy ngoại ngữ ở trẻ là điều không dễ dàng, cần có sự kiên nhẫn và sáng tạo của cha mẹ trong việc học cùng con tại nhà. Mỗi trẻ em là một sự khác biệt, hãy tôn trọng sự khác biệt của trẻ để tìm ra cách học ngoại ngữ tốt nhất cho con.

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và giáo dục của Vương quốc Anh. Với hơn 80 năm kinh nghiệm trên thế giới và 25 năm có mặt tại Việt Nam, Hội đồng Anh đã tạo dựng môi trường học tập an toàn, bền vững cho trẻ từ 6 tuổi đến các học viên người lớn. Nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh tìm hiểu thêm thông tin về chương trình học tiếng Anh trẻ em Primary Plus, Hội đồng Anh tổ chức ngày hội thông tin vào sáng Chủ Nhật (29/7) tại Hà Nội. Trong sự kiện, phụ huynh sẽ được tham gia hội thảo cùng chuyên gia Hội đồng Anh với chủ đề "Phát triển tiếng Anh cho trẻ cùng kỹ năng sống với Primary Plus" còn trẻ sẽ được trải nghiệm không gian học tập thú vị cùng các chuyên gia tiếng Anh. Hoạt động tổ chức miễn phí dành phụ huynh và trẻ em từ 6 tuổi, đăng ký tham dự tại đây.