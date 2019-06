Bỏ heo được 50 triệu/tháng vẫn than "chừng nào mua được nhà Sài Gòn", mẹ trẻ khiến hội chị em tranh cãi gay gắt

Với những cặp vợ chồng trẻ chưa có chỗ an cư, có lẽ mua nhà là mục tiêu lớn lao nhất. Mới đây, một mẹ trẻ đã chia sẻ vào hội nhóm nỗi lòng của mình. Cụ thể, tài khoản facebook có tên S.S than thở: "Năm nay năm Heo thấy người ta xây nhà nhiều ghê. Con đường gần nhà em mà có tới 5 căn nhà đang xây. Ngày nào đi làm về cũng ngắm nghía hết. Không biết khi nào mình mới có được căn nhà của riêng mình. Hiện em đang ở nhà thuê. Sẵn đây có mom nào vợ chồng hai bàn tay trắng mà mua được nhà ở Sài Gòn cho em chút kinh nghiệm và động lực đi ạ... Hiện công việc của vợ chồng em mỗi tháng dư bỏ heo tầm 50 triệu. Không biết khi nào mới mua được nhà ở Sài Gòn các mom nhỉ?"

(Ảnh chụp màn hình)

Có lẽ, câu hỏi "chừng nào mình mới mua được nhà" là điều rất nhiều chị em cũng cùng chán nản tự vấn chính mình. Thế nhưng, với mức tiết kiệm hàng tháng 50 triệu như mẹ trẻ này thì việc mua được nhà chỉ là sớm muộn. Rất nhiều chị em đã vào tỏ ra bực bội, trách móc:

"Ủa, tư duy kiếm dư được 50 triệu/tháng mà không biết làm thế nào mua được nhà à? Không tin."

"Có câu like không mà hỏi câu kì cục vậy?"

"Vợ chồng em có 1 tỷ mà không biết mua được loại thịt gì cho bữa tối."

"Vợ chồng mình mỗi tháng dư 30 triệu vẫn mua được chung cư như thường ha ha. Chị này cứ làm quá."

"Chị ơi chị đừng có than vì tới 70% chị em trong hội nhóm này làm thêm bục mặt thì mỗi tháng cũng chỉ bỏ ra được 1 nửa so với chị thôi. Chị bỏ ống heo 50 triệu/tháng mà còn hỏi câu ấy thì tụi em vô vọng à? Việc mua nhà là không thể nào à?"

"Ha ha, chắc mom này tính mua biệt thự hay mua đất mặt phố."

"50 triệu/tháng bỏ dư ra lấy vài trăm, sau vay thêm họ hàng, người thân để đặt cọc, rồi vay ngân hàng, còn thiếu đâu thì trả góp. Chứ đợi đủ tiền thì nhà đất lại lên giá chừng nào mua được? Tư duy đợi đủ mới mua thì chẳng bao giờ có nhà riêng đâu."

"Nếu mỗi tháng dư 50 triệu mà bỏ ống heo thì bạn xác định rồi. Người ta có tiền dư là nghĩ kinh doanh sinh lời, cho tiền đẻ ra tiền hoặc kém nhất thì cũng đem bỏ ngân hàng. Tiền nằm không là tiền chết đó bạn."

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh những bình luận chỉ trích, không ít thành viên có kinh nghiệm cũng vào chia sẻ thật lòng. Đáng chú ý, các chị em tỏ ra rất quan tâm tới bí quyết tiết kiệm, mua nhà của các chị em này.

"Mình nghĩ bạn nên gửi ngân hàng hoặc đóng họ thì sẽ có thêm lãi. Nhưng đơn giản số gốc thôi nhé, mỗi tháng bỏ ra được 50 triệu thì mỗi năm được 600 triệu. Bạn nên xác định căn mà mình muốn mua thuộc hạng rẻ hay tầm trung, nếu giá tầm 2 – 3 tỷ thì nên tích cóp tầm năm rưỡi, 2 năm để còn biết xoay vòng số vốn gốc. Sau khoảng thời gian đó, mom rút tiền ra, vay thêm họ hàng, ngân hàng để đóng lần đầu. Sau đó thì trả góp dần dần. Kể ra mua vậy bị đội giá và lo lắng nhưng có động lực cày trả nợ hơn đó."

"Ôi trời mỗi tháng dư 50 triệu mua tốt chứ sao không. Nhà tớ 2 vợ chồng giáo viên, chồng đi làm là chính, tớ ăn rồi đẻ, đi làm hợp đồng bữa đực bữa cái. Lấy nhau 5 năm trả hết nợ mấy trăm triệu cho bố mẹ và còn mua được nhà 4 tỷ đây. Nhưng nói thật để đánh đổi được căn nhà như thế các mom không biết vợ chồng tớ phải trải qua những gì đâu. Chồng tớ đi làm từ 7h sáng đến 10h tối. Tớ cũng đi làm từ khi con 2 tháng, đến 9 - 10h tối mới về. Không hợp bố mẹ chồng nhưng vẫn phải chiều vì không ai trông con đỡ. Coi như tớ bỏ lỡ hết thời gian con nhỏ. Có lúc tớ nghĩ nhà to làm gì, con ốm đau, mẹ chồng mắng, sếp chửi... Ôi, stress lắm ấy. Tớ rất muốn buông xuôi nhưng chồng tớ chí lớn, anh không chịu. Anh làm quần quật nên tớ đành phải lao theo đỡ đần cho chồng bớt được cái gì hay cái đó."

"Nhà tớ đây tích 1 năm, xong mua miếng đất thô ở ngoại thành. Được chừng nửa năm thì khu đó tăng giá quá trời, bán đi hời vài trăm lận. Thế là vợ chồng tớ lại tiếp tục tìm thêm mảnh đất vừa tầm tiền tỷ 2, tỷ rưỡi mua xong mục đích bán. Tới giờ thì có nhà mặt đất ngon lành rồi này, ở ngay quận 3 trung tâm, 1 trệt 2 lầu. Thực ra cái này 1 phần vợ chồng tớ ăn may, 1 phần thì là gặp được người tốt và cũng am hiểu nữa. Lời khuyên của mình là để tiền đẻ ra tiền, chúc bạn may mắn."

(Ảnh minh họa)

Hiện tại, bài viết này vẫn thu hút rất đông sự chú ý của dân mạng.