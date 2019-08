Bố của bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tập thể trong khách sạn: "Con tôi bị nhét 2 viên thuốc màu đen vào vùng kín, nó sợ hãi lắm"

Chia sẻ với PV, sự việc xảy ra đến nay đã gần 2 tháng, cơ quan công an đã vào cuộc nhưng chưa có kết quả. Cho rằng sự việc còn nhiều khuất tất cần phải được làm sáng tỏ nên anh T. quyết tâm đi tìm công lý cho con.



Đơn tố cáo cùng những tài liệu liên quan được anh T. gừi đi các cơ quan chức năng

Kể về mối quan hệ với người bị tố cáo, anh T., cho biết: Do đặc thù công việc và thông qua mạng xã hội, tôi có quen cô Trần Thị Thúy A. (SN 1998, trú tại Hậu Giang). Sau vài tháng, giữ hai người nảy sinh tình cảm, nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra.

"Trong ngày 18 và 19/6 tôi và cô A. có thuê phòng 209 tại khách sạn để nghỉ, đến chiều 19/6 tôi có về đón con gái tôi là bé T. đi ăn kem tại đường Hồ Sỹ Dương cùng A.

Sau đó khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày tôi có cuộc điện thoại công việc, nên có gửi con gái tôi cho A. chăm cháu, tôi đi được một lúc thì cô A. cũng đưa con gái tôi lên khách sạn.

Tôi đi từ lúc 19 giờ 30 phút, đến 23 giờ thì quay lại đón con, khi đến thấy con gái khóc, tôi nghĩ là chuyện trẻ con khóc bình thường nên im lặng đưa cháu về nhà bà nội.

Sau đó 2 ngày, tức ngày 20/6 thì con gái tôi khóc và kêu đau bụng, tôi có gặng hỏi nhưng cháu không nói gì.

Tôi cố dỗ cháu và hỏi "Con đau ở đâu?". Cháu chỉ vào bộ phận sinh dục và hậu môn nói rất đau. Vì cháu xa mẹ từ nhỏ, nên chỉ ở bên cạnh bố và rất thương bố, khi thấy cháu không trả lời tôi dọa cháu "Con không kể thì ba chết đây". Lúc ấy, cháu kể và dặn tôi không được nói với ai, vì "nói ra sẽ bị mổ bụng", cháu kể xong chân tay tôi rụng rời, thật sự quá đau lòng chuyện như vậy xảy ra với con gái tôi", anh T. kể.

Ông bố trẻ ân hận vì đã gửi con cho những người bạn

Nói rồi, anh T. thuật tiếp những lời bé gái: "Con tôi muốn van xin nhưng chúng giữ chân, tay. Ba à, hôm trước ba gửi con cho cô A. trông, khi ba đi được một lúc thì cô A. mở cửa cho một người đàn ông và một dì (cô gái – PV) nữa vào phòng... Sau đó, họ bắt con nằm xuống giường, cô A. giữ hai chân con, cô kia giữ hai tay con cho người đàn ông đó nhét vào hai viên gì màu đen vào bộ phận sinh dục và hậu môn của con. Sau đó, chú ấy làm con ở bộ phận sinh dục và hậu môn, con kêu khóc thì họ dọa con: Nếu không im lặng thì họ đánh chết, và họ tiếp tục làm, khi ba về con không dám kể nữa.

Ba dạy con khi ai làm hại gì con thì chắp tay xin người ta phải không ba? Khi chú đó làm hại con thì hai tay con bị các cô giữ chặt, con không chắp tay được ba ạ? Con chỉ nói là "Cháu xin chú, xin tha tội cho cháu", thế mà chú đó vẫn không tha cho con ba à".

Phiếu khám ban đầu tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An của nạn nhân

Theo anh T., sau chuyện xảy ra, gia đình đã đưa cháu ra Hà Nội, Viện sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh, có cả xét nghiệm HIV nữa, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, anh T. tâm sự, năm 2012 anh xây dựng gia đình, đến năm 2015 thì ly hôn. Kể từ thời gian đó, con gái anh ở với bà nội chăm sóc.

Kết quả thăm khám ban đầu

Trước sự việc trên, để có ý kiến khách quan đa chiều, ngày 12/8 PV liên lạc với chị Trần Thị Thúy A., chị này có nghe máy điện thoại. Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin người tố cáo như trên, thì chị A., cho biết: "Sự việc này như thế nào thì công an sẽ trả lời, tôi không có ý kiến và không chia sẻ với báo chí", chị A. nói

Bộ Công an đề nghị làm rõ

Liên quan đến sự việc, sáng nay, 12/8 gia đình đã nhận được phản hồi của Thiếu tướng Trần Minh Lệ - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an TP Vinh (Nghệ An) giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình nạn nhân

Theo đó, phiếu chuyển đơn số 753/C01-P1 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), nêu rõ:

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được đơn đề ngày 17/7/2019 của ông Nguyễn Thanh Tr. Tố cáo bà Trần Thị Thúy A. trú tại tỉnh Hậu Giang là nhân viên khách sạn Lam Giang thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có hành vi tổ chức cho những người khác hiếp dâm người dưới 16 tuổi là cháu Nguyễn Thị B.T sinh năm 2013 vào khoảng thời gian từ 19h đến 23h ngày 19/6/2019 tại phòng 209 khách sạn Mường Thanh Thanh Niên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Công an TP Vinh (Nghệ An) giải quyết theo đúng quy định, có thông báo cho văn phòng CQCSĐT Bộ Công an biết.