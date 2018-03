Bình Dương: Dụ bạn tình đồng tính vào khách sạn "vui vẻ" rồi... trộm điện thoại

Vừa qua, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (SBC Bình Dương) nhận được tin báo từ anh N.M.P (25 tuổi, quê Cà Mau) về việc bị kẻ gian trộm tài sản.

Theo đó ngày 8/3, anh P. có quen trên zalo một người bạn đồng tính có tên tài khoản là Nguyễn Lý. Nói chuyện được vài giờ, P. được người này rủ vào một khách sạn ở phường An Phú, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) "tâm sự".

Tại đây lợi dụng lúc P. vào nhà vệ sinh tắm rửa Lý đã lấy theo chiếc điện thoại đắt tiền của P. trốn biệt.

Sau khi nhận được lời cầu cứu, bằng các biện pháp nghiệp vụ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã xác minh được đối tượng khả nghi và chia ra các ngã đường tìm kiếm.

Đối tượng Lê Chí N. (thứ hai từ trái sang).

Đến chiều tối 10/3 anh Hải, đội hiệp sĩ đi tuần tra thì phát hiện đối tượng khả nghi đang di chuyển trên đường CMT8 thuộc phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một) liền âm thầm theo sao và gọi cho P. chạy ra để nhận diện. Sau khi P. xác nhận đúng người cần tìm, đội hiệp sĩ liền áp sát và mời đối tượng này về Công an phường An Phú (TX Thuận An) để làm việc.



Trên đường về trụ sở Công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ sự việc.

Trên đường đi, đối tượng Lê Chí N. (24 tuổi, quê Kiên Giang) thừa nhận đã lấy điện thoại của P. bán được 2,5 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn làm quen qua zalo với người đồng tính và rủ đi khách sạn, N. khai đã lấy được 3 cái điện thoại của 3 "người tình" khác nhau.



Hiện các hiệp sĩ đã bàn giao đối tượng cho Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.