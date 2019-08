BIDV gia tăng trải nghiệm khách hàng với tính năng tích hợp Smart OTP trên ứng dụng online

Smart OTP là một phần mềm được cài đặt trên thiết bị di động, cho phép người dùng chủ động lấy mã xác thực OTP. Mã OTP được sinh ra theo từng giao dịch ngay trên điện thoại của khách hàng và được mã hóa với hệ thống bảo vệ nhiều lớp phức tạp và khó có thể can thiệp được. Do đó phương thức này khắc phục được nhược điểm của mã xác thực OTP qua tin nhắn SMS và Token hiện tại, hạn chế tối đa việc kẻ gian lợi dụng lỗ hổng bảo mật để tấn công tài khoản khách hàng.



Smart OTP tích hợp: Mang đến trải nghiệm vượt trội

Khác với phiên bản Smart OTP đã giới thiệu trước đó, từ ngày 16/08/2019 BIDV cung cấp phương thức xác thực Smart OTP tích hợp sẵn trên ứng dụng ngân hàng BIDV SmartBanking. Với việc tích hợp hệ thống Smart OTP vào BIDV SmartBanking, khách hàng chỉ cần cài đặt phiên bản mới của BIDV SmartBanking và chỉ sử dụng duy nhất ứng dụng BIDV SmartBanking trong quá trình giao dịch.

Phương thức này mang đến những ưu điểm vượt trội cho người dùng như: Khách hàng không cần cài đặt thêm hay mở ứng dụng khác trong suốt quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến; Dễ dàng sử dụng và đặc biệt an toàn, bảo mật do toàn bộ quá trình kích hoạt và sử dụng Smart OTP tích hợp được thực hiện ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking và do chính khách hàng thực hiện; Không cần nhớ và nhập mã OTP, mã OTP sẽ được hiển thị và điền tự động sau khi nhập mã PIN hợp lệ.

Đặc biệt, Smart OTP tích hợp của BIDV rất dễ dàng và tiện lợi khi sử dụng với 3 KHÔNG: Không yêu cầu kết nối mạng; Không cần roaming; Không cần sóng điện thoại (không cần chờ tin nhắn gửi về) nên rất tiện dụng khi đi nước ngoài. Phương thức này hoàn toàn miễn phí, kích hoạt/đăng ký dễ dàng ngay trên ứng dụng.

Những ai nên sử dụng BIDV Smart OTP tích hợp?

Đó là các khách hàng cá nhân đang sử dụng BIDV SmartBanking và có nhu cầu giao dịch với hạn mức trên 100 triệu đồng/ngày.

Khách hàng cá nhân đang sử dụng BIDV SmartBanking và muốn nâng cao an toàn bảo mật cho các giao dịch trực tuyến và trải nghiệm phương thức xác thực giao dịch hiện đại, an toàn bảo mật bậc nhất tính tới thời điểm hiện tại trên thị trường.

Đối với khách hàng cá nhân đang sử dụng phương thức xác thực Smart OTP phiên bản cũ (đã tải app BIDV Smart OTP): Từ ngày 16/8/2019, việc chuyển đổi sang phương thức xác thực Smart OTP bắt buộc và tự động trên ứng dụng BIDV SmartBanking để có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch trực tuyến.

Smart OTP tích hợp chỉ đang hỗ trợ các giao dịch trên BIDV SmartBanking. Với các giao dịch trên BIDV Online và BIDV Business Online, khách hàng sẽ tiếp tục sử dụng phương thức xác thực Smart OTP phiên bản app.

Phương thức đăng ký và sử dụng BIDV Smart OTP đơn giản

1. Đối với khách hàng đang sử dụng phương thức xác thực Smart OTP phiên bản cũ (đã tải app BIDV Smart OTP)

Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng BIDV SmartBanking và làm theo hướng dẫn trong ứng dụng. Chi tiết theo clip hướng dẫn.

Sau khi kích hoạt phương thức xác thực Smart OTP tích hợp thành công, khách hàng cần thực hiện 3 giao dịch tài chính có xác thực bằng SMS OTP (Không bao gồm OTP CAPTCHA hiển thị trên màn hình xác nhận giao dịch được áp dụng cho giao dịch Chuyển khoản chính chủ tài khoản, Gửi/Rút tiền gửi Online, Nạp tiền điện thoại, Thanh toán hóa đơn tiền điện/nước/viễn thông/truyền hình dưới 5 triệu đồng). Hình thức xác thực bằng Smart OTP sẽ được áp dụng từ lần giao dịch thứ 4.

2. Đối với khách hàng đang sử dụng phương thức xác thực SMS OTP

Khách hàng đăng nhập ứng dụng BIDV SmartBanking và chọn tính năng "Cài đặt"; chọn "Smart OTP" và thao tác theo hướng dẫn tại ứng dụng.

Tính năng cho phép khách hàng đang sử dụng phương thức xác thực SMS OTP với gói hạn mức thấp có thể chủ động thực hiện chuyển đổi sang phương thức xác thực Smart OTP và giữ nguyên gói hạn mức Khách hàng đã đăng ký trước đó.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 1900 9247 hoặc Phòng giao dịch BIDV gần nhất trên toàn quốc.