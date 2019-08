BIDV được vinh danh Ngân hàng SME tiêu biểu tại Việt Nam

Năm 2018, BIDV là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam nhận được hàng loạt giải thưởng cho phân khúc khách hàng DNNVV như: Giải thưởng "Best SME Bank Vietnam 2018" do Tạp chí Global Banking and Finance Review (GBFR- Anh quốc) và giải thưởng "Best SME Bank Vietnam 2018" do Tạp chí Alpha Southeast Asia (Hong Kong) bình chọn; các giải thưởng "SME Bank of the year" và giải "Corporate Client Initiative of the Year" do Tạp chí Asian Banking & Finance (Singapore) trao tặng.