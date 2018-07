Bị tố dùng chuyện đạo nhạc của thí sinh để PR quá lố, BTC The Debut tiếp tục phát ngôn gây tranh cãi

Ngay sau khi phía chương trình The Debut lên tiếng về chuyện thí sinh Trần Văn An đạo nhạc và tung ra đoạn clip trò chuyện riêng tư giữa ông bầu Quang Huy với Trần Văn An, cộng đồng mạng đã dấy lên những tranh cãi rằng Quang Huy đang cố tình PR cho The Debut một cách bất chấp.

"The Debut": Quang Huy tung clip nói chuyện riêng tư với thí sinh đạo nhạc

Không ít khán giả cho rằng, đoạn clip mà phía Quang Huy tung ra thuộc về phạm trù riêng tư, được quay bằng camera giấu kín, khi cung cấp đoạn clip này cho truyền thông, Quang Huy đã không tôn trọng Trần Văn An. Đồng thời, trong cuộc trò chuyện với Quang Huy, Trần Văn An có nói rằng cậu chàng muổn thử chịu cảm giác giống như Sơn Tùng M-TP đã từng đối mặt khi vướng nghi án đạo nhái.

Các giám khảo của "The Debut": Hương Tràm - Đức Phúc - Hoàng Thùy Linh.

Quang Huy.

Trước những ồn ào hướng về phía chương trình, ban tổ chức The Debut tiếp tục đưa ra phát ngôn gây tranh cãi. Theo đó, đại diện nhà sản xuất gửi thông báo đến các cơ quan truyền thông rằng: "Sau khi phát ngôn chính thức từ nhà sản xuất được công bố, cùng với đoạn video máy quay giấu kín gửi đính kèm, báo giới và một số phản ánh trên mạng xã hội đã tiếp tục đặt ra câu hỏi với nhà sản xuất về việc liệu có chăng nhà sản xuất đang sắp đặt trường hợp của thí sinh Trần Văn An để làm truyền thông cho chương trình. Một số nguồn tin chưa được xác minh trên mạng xã hội đã loan truyền thông tin rằng Trần Văn An được Nhà sản xuất đề nghị "tâm sự riêng tư", tức nam thí sinh không biết việc cuộc trò chuyện đang được quay lại".

Trần Văn An.

"Chúng tôi mạnh mẽ phản đối quan điểm này, chúng tôi khẳng định việc ghi hình giấu kín là công tác kỹ thuật chuyên môn của format truyền hình thực tế, The Debut là chương trình thực tế, tất cả nhân vật trong chương trình này kể cả đội ngũ quay phim, kỹ thuật hậu đài, cho đến thí sinh, các Oraz đều hiểu rõ và đồng ý việc camera gắn giấu kín khắp nơi để tạo nên mọi diễn biến cho show".

"Thậm chí mỗi người còn có một microphone ghi âm thường xuyên gắn trong người. Vì thế, một diễn biến lớn như thế này không thể chỉ có lời nói một chiều. Tiêu chí của The Debut là tôn trọng hoàn toàn tính thực tế, đoạn clip này nếu phát sóng chúng tôi phải cắt dựng cho đủ thời lượng phát sóng nhưng chúng tôi quyết định công bố bản thô vừa qua để giữ sự minh bạch thông tin. Toàn bộ cuộc làm việc kéo dài hơn 20 phút có thể sẽ rõ hơn quan điểm của An nhưng chúng tôi cho rằng 5 phút đấy đã đầy đủ sự tự chủ, tự trọng và thái độ dám đối diện của An."

"Về Trần Văn An, hiện tại các tài khoản mạng xã hội cá nhân của thí sinh đều tạm khóa với mục đích ổn định tâm lý. Chúng tôi vẫn kết nối và giữ liên lạc thường xuyên với thí sinh Trần Văn An, chúng tôi xử lý tình huống chứ không xử lý cá nhân An, mặt khác chúng tôi luôn xem việc hỗ trợ An cũng như các thí sinh của The Debut như một công việc chính thức ở phía sau ống kính".

Không ít khán giả cho rằng việc chủ động tung ra đoạn clip, sau khi gây tranh cãi lại tung ra phát ngôn đính chính là một chiêu thức PR cao tay mà Quang Huy và ekip sản xuất The Debut đang tiến hành.