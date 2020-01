Bị tố đạo nhái nhạc của MAMAMOO, Miss A, MOMOLAND tung chiêu "cà khịa", khiến antifan cứng họng

Mới đây, MOMOLAND đã chính thức trở lại sàn đấu Kpop với single album thứ 2 Thumbs Up cùng ca khúc chủ đề cùng tên.

Trước khi tái xuất, girlgroup nhà MLD không may vướng vào lùm xùm đạo nhái ca khúc Time's Up của Miss A và một phần trong bản hit HIP của MAMAMOO. Việc bị tố đạo nhái ngay trước thềm comeback đã khiến cho nhóm gặp không ít bất lợi vì bị cư dân mạng gọi tên liên tục với những bình luận tiêu cực.

MOMOLAND.

Trước đó, khi tham gia show Radio Star, JooE đã "nhá hàng" một đoạn nhạc và vũ đạo trong ca khúc Thumbs Up. Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra giai điệu trong ca khúc này khá giống với phần điệp khúc của ca khúc Time's Up (Miss A) khiến MOMOLAND hứng chịu vô số lời chỉ trích từ netizen.

Thumbs Up của MOMOLAND rất giống giai điệu ca khúc Time's Up của MissA.

Nhanh chóng sau đó, công ty chủ quản của MOMOLAND thay đổi giai điệu câu hát "Thumbs Up" khiến người nghe nếu như để ý sẽ thấy điểm nhấn trong bản chính đã khác so với phần nhá hàng trước đó.

So với bản Thumbs Up nhá hàng trước đó thì ở phiên bản chính thức, phía công ty chủ quản đã thay đổi giai điệu trong câu hát để tránh những lùm xùm không đáng có.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây trong show Idol Radio, các thành viên MOMOLAND bất ngờ cover vũ đạo bài HIP của MAMAMOO. Đây là ca khúc từng khiến nhóm gặp không ít lao đao vì bị nghi là đạo nhái.

Việc girlgroup nhà MLD cover ca khúc HIP giữa lùm xùm đạo nhái khiến người hâm mộ cho rằng các cô gái không mấy bận tâm đến những lời chỉ trích của antifan và tất cả những gì họ làm là mong muốn được cống hiến hết mình cho fan.

Giữa lùm xùm bị tố đạo nhái, MOMOLAND chẳng ngại cover ca khúc HIP khi được yêu cầu

Được biết tính đến thời điểm hiện tại, Thumbs Up vẫn đang làm ăn ngon ghẻ ở mặt trận YouTube khi thu về hơn 10 triệu lượt xem chỉ sau một thời gian ngắn phát hành. Tuy nhiên trên bảng xếp hạng nhạc số, Thumbs Up vẫn chưa có sự đột phá so với những ca khúc trước đây.