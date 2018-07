Bị soi mặc quần jeans quay phim cổ trang, "Nhàn Phi" Xa Thi Mạn đáp trả bất ngờ thế này

Bộ phim Diên hi công lược do Vu Chính làm biên kịch và sản xuất vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Tuy được ngợi khen về trang phục, bối cảnh song Diên hi công lược vẫn không tránh khỏi những hạt sạn khổng lồ.



Đáng chú ý trong số này là cảnh Nhàn Phi (Xa Thi Mạn) bị lộ ảnh đang mặc quần jeans trong một cảnh quay. Nhàn Phi vốn là người hiền lành, không tranh giành với bất cứ ai. Khi em trai của mình là Trường Thọ bị vướng vào vụ án tham ô, có khả năng bị hoàng đế Càn Long xử trảm, nàng vẫn không chịu đến van nài, xin xỏ.

Trong số 14 tập phim đã phát sóng, Nhàn Phi chứng tỏ là người phụ nữ an nhàn, "rảnh rỗi" nhất bộ phim. Chính vì điều đó nên khi phát hiện ra Gia Tần có mưu đồ bất chính, Càn Long mới quyết định đưa Tứ A Ca Vĩnh Khang - con trai của Gia Tần ra khỏi cung của người này. Sau đó, Vĩnh Khang được gửi đến cung Thừa Càng của Nhàn Phi để nàng chăm sóc.

Trong một cảnh dỗ dành, ôm ấp Vĩnh Khang, Nhàn Phi - Xa Thi Mạn đã bị soi đang vô tư mặc quần jeans để đóng phim. Một số khán giả cho rằng cả Xa Thi Mạn lẫn đoàn phim Diên hi công lược đều không chuyên nghiệp. Việc mặc quần jeans đóng phim cổ trang cho thấy sự cẩu thả, vô ý đến khó tin.

Trước sự việc này, Xa Thi Mạn đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Người đẹp cho biết cô không hề mặc quần jeans: "Chiếc quần này chính là trang phục đoàn phim đem tới, chỉ là một chiếc quần màu xanh đậm, không phải là quần jeans".

Diên hi công lược có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm: Tần Lam, Xa Thi Mạn, Nhiếp Viễn, Tống Xuân Lệ. Với đề tài cung đấu và lấy bối cảnh những năm thời Càn Long, nội dung tác phẩm xoay quanh những đấu đá giữa các thế lực trong cung cấm. Phim mở đầu với việc thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) nhập cung làm cung nữ để điều tra chân tướng về cái chết của người chị gái xấu số.

Phú Sát hoàng hậu (Tần Lam) là người hiền đức, tuân theo lễ pháp lo lắng Anh Lạc lầm đường lạc lối vì vậy luôn tận lực trợ giúp và quan tâm cô. Dưới sự dạy bảo của hoàng hậu, Ngụy Anh Lạc từng bước trưởng thành thành một nữ quan chính trực, kiên cường, bỏ lại lòng oán hận để sống một cuộc sống đúng đắn.