Bí quyết tiết kiệm thời gian làm bếp của phụ nữ phương Tây dành cho bà nội trợ thông minh

Nhịp sống bận rộn khiến các bà mẹ luôn muốn thời gian vào bếp thật hiệu quả, nhanh gọn. Vì vậy, một căn bếp ngoài đảm bảo thực hiện các công năng còn cần đạt các yếu tố dễ vệ sinh, ngừa vi khuẩn và có tính thẩm mỹ lâu dài. Đó là lý do vì sao từ lâu các mẹ Tây đã coi việc lựa chọn vật liệu làm bàn bếp ngay từ khâu xây nhà là rất quan trọng. Hãy tham khảo một vài lưu ý sau khi lựa chọn đá để có một mặt bàn bếp "đúng chuẩn" nhé.



An toàn cho sức khỏe

An toàn luôn là yếu tố được phụ nữ Tây đặt lên hàng đầu, nhất là trong vấn đề thực phẩm. Đối với các vật liệu trang trí nội thất, chứng chỉ NSF đảm bảo cho vật liệu đó đủ an toàn để sử dụng trong phòng thí nghiệm, cơ sở y tế và môi trường chuẩn bị thực phẩm. Ngoài ra hãy tham khảo thêm chứng nhận Greenguard (Mỹ) về tiêu chuẩn ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, an toàn cho cả trẻ sơ sinh.

Mặt đá VICOSTONE đáp ứng các chứng chỉ vệ sinh an toàn hàng đầu thế giới, tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ tiêu về thành phần có thể sử dụng cho các công trình xanh và an toàn đối với sức khỏe trẻ nhỏ (Nguồn VICOSTONE_Mẫu Greylac)

Bảo dưỡng dễ dàng



Các loại đá kém chất lượng thường có khả năng chống thấm kém, nhanh chóng bị biến màu, xuất hiện các vết ố, bề mặt dễ dàng bị trầy xước, giảm chất lượng và yếu tố thẩm mỹ khiến thời gian sử dụng được ngắn. Còn đá tự nhiên lại cần phải phủ bóng và bảo dưỡng định kỳ. Ngược lại, chỉ với một chiếc khăn ướt, mặt đá VICOSTONE dễ dàng được làm sạch trong quá trình sử dụng và giữ được vẻ đẹp qua năm tháng. Nhờ vậy các chị em tiết kiệm được công sức cũng như chi phí phát sinh.

Mặt đá VICOSTONE có khả năng chống thấm, chống ngấm vượt trội, dễ dàng làm sạch sau khi sử dụng. (Nguồn VICOSTONE_Mẫu Misterio)

Độ bền vượt thời gian



Một công trình sử dụng các vật liệu tốt, bền sẽ tạo nên tâm lý thoải mái và yên tâm cho người sử dụng, nhất là đối với mặt đá bếp, nơi thường xuyên tiếp xúc với nước và diễn ra các hoạt động nấu nướng có tác động lực. Với các ưu điểm nổi nội về độ bền chắc, độ cứng, các bà mẹ phương Tây ưu tiên lựa chọn đá nhân tạo gốc thạch anh cho gian bếp nhà mình.

Mặt đá VICOSTONE với độ cứng vượt trội, được các bà mẹ Tây tin dùng. (Nguồn VICOSTONE_Mẫu Crystal Zebra)

Đá VICOSTONE nổi bật với các sản phẩm đá nhân tạo với hơn 90% cốt thạch anh tự nhiên, đạt độ cứng 7/10 so với kim cương (theo thang Mohs). Do vậy, ngay cả khi dùng lâu, các mẹ vẫn luôn yên tâm bởi bề mặt bếp nhà mình không bị trày xước và có thể giữ nguyên vẻ đẹp ban đầu.



Kiệt tác cho không gian bếp

Một căn bếp đẹp không chỉ giúp người nấu thêm hứng khởi mà còn có thể khiến việc cảm nhận bữa ăn của cả gia đình thêm phần đầm ấm. Bất cứ người mẹ nào cũng muốn có một căn bếp gọn gàng và xinh đẹp, mang lại sự ấm áp và truyền cảm hứng cho từng món ăn. Thay vì phải mua những phụ kiện trang trí cầu kì, chính mặt đá VICOSTONE đã là một tác phẩm nghệ thuật. Mang trong mình hình ảnh thiên nhiên kì thú, hội tụ các tinh hoa công nghệ, trí tuệ và ý tưởng sáng tạo cho các thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, hơn 130 mẫu thiết kế mặt đá VICOSTONE là sự lựa chọn phù hợp mọi không gian và phong cách nhà bếp.

Với những ưu điểm nổi trội của mình, mặt đá nhân tạo gốc thạch anh cao cấp VICOSTONE không chỉ mang tới vẻ đẹp sang trọng, tinh tế cho không gian mà còn có thể giúp cho các bà mẹ phương Tây có thêm thời gian thảnh thơi làm đẹp, tận hưởng cuộc sống và vui chơi bên gia đình mình.