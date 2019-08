Bí quyết mang lại bữa ăn an toàn cho gia đình

MM Mega Market Việt Nam là một trong những địa điểm uy tín, mang đến những thực phẩm tươi ngon và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Những con số báo động về an toàn thực phẩm

Theo số liệu thống kê từ Bộ Y Tế, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã phát hiện 56.816 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP) trên toàn quốc, xử phạt hành chính 8.409 cơ sở với số tiền trên 24,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã áp dụng hình thức xử lý bổ sung như đình chỉ hoạt động, tiêu huỷ sản phẩm, đình chỉ lưu hành sản phẩm không đạt yêu cầu ATTP. Về tình hình ngộ độc thực phẩm trong 5 tháng đầu năm 2019, cả nước ghi nhận 32 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 794 người mắc, 785 người đi viện, 4 người tử vong.

Theo Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban đã thanh, kiểm tra 2.560 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và phát hiện 289 cơ sở vi phạm ATTP. Còn tại Hà Nội, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã phát hiện 3.747 cơ sở vi phạm và xử phạt hành chính với số tiền hơn 14,4 tỷ đồng. Riêng Công an thành phố đã phát hiện 2.067 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, xử lý vi phạm hành chính 1.992 vụ.

Cần phải lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng

Những con số đáng báo động trên cho thấy, dù ATTP đang được các cơ quan chức năng tích cực vào cuộc nhưng để giải quyết vấn nạn này thì ý thức tự bảo vệ mình của người tiêu dùng rất quan trọng. Theo lời khuyên của chuyên gia vệ sinh ATTP, người tiêu dùng cần bỏ thói quen "bạ đâu mua đấy" mà nên đến các cửa hàng, siêu thị bán thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Cũng theo chuyên gia này, thực phẩm an toàn phải được kiểm soát từ khâu nuôi trồng, như nguồn nước tưới, dư lượng kháng sinh, các loại phân bón, hay tồn dư thuốc bảo vệ thực vật,..Bởi vậy, việc lựa chọn các nhà phân phối có chuỗi cung ứng sản phẩm từ trang trại đến bàn ăn sẽ là sự đảm bảo tốt nhất về nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

MM Mega Market là đơn vị có hệ thống phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn với 4 trạm trung chuyển do MM hướng dẫn và kiểm soát toàn bộ quá trình nuôi trồng.

Hiện nay, có một số hệ thống siêu thị đầu tư rất bài bản vào phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn để cung cấp cho khách hàng. Trong số đó phải kể đến hệ thống siêu thị MM Mega Market (MM) đã có 17 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam và 14 năm xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Hiện nay, MM đang vận hành 4 trạm trung chuyển được đánh giá là có qui mô lớn hàng đầu tại Việt Nam, gồm Trạm trung chuyển Rau Củ quả tại Đà Lạt, Trạm trung chuyển Cá tại Cần Thơ, Trạm trung chuyển thịt heo tại Đồng Nai và Trạm trung chuyển trái cây Bến Tre.

Tại 4 trạm trung chuyển thực phẩm này, MM áp dụng tiêu chuẩn VietGAP trong sản xuất và tiêu chuẩn HACCP để kiểm soát ATTP trong tất cả các công đoạn chế biến, từ khâu nguyên vật liệu cho đến những bước cuối cùng như đóng gói, lưu kho, bảo quản và phân phối sản phẩm. Ngoài ra, tại các trạm trung chuyển thực phẩm của MM còn có đội ngũ kỹ sư nông nghiệp luôn đồng hành cùng nông dân, hướng dẫn và kiểm soát toàn bộ quá trình nuôi trồng, nhằm đảm bảo đem đến cho người dân nguồn thực phẩm an toàn nhất.

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm trước khi mua

Ngoài lựa chọn những hệ thống cửa hàng, siêu thị uy tín phân phối thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, các chuyên gia cũng khuyên người tiêu dùng nên truy xuất nguồn gốc sản phẩm trước khi mua, đặc biệt là các thực phẩm tươi sống như rau, thịt, cá.

Khách hàng khi đến hệ thống siêu thị MM Mega Market có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng điện thoại smartphone.

Hiện nay, nhiều siêu thị lớn, trong đó có MM Mega Market đã áp dụng truy xuất nguồn gốc với số lượng lớn các sản phẩm rau củ và thịt lợn tại tất cả 19 trung tâm trên cả nước. Trên từng sản phẩm, MM đều dán tem truy xuất nguồn gốc để khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra đầy đủ thông tin về sản phẩm như: ngày sản xuất, trang trại nuôi trồng, chứng nhận sản phẩm,... Chỉ với vài thao tác đơn giản, người tiêu dùng đã có thể nắm được thông tin về sản phẩm trước khi quyết định mua.

Hãy là người tiêu dùng thông minh để mang lại những bữa ăn sạch cho cả gia đình, tự bảo vệ mình và những người thân yêu trước thực trạng thực phẩm bẩn vẫn còn chưa thể kiểm soát triệt để.