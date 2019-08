Bị phát hiện ngoại tình, nữ giảng viên hóa điên trước chiêu trò trả thù của chồng

Đó là trường hợp mà bác sĩ Hoàng Thúy Hải (Sở Y tế Hà Nội, chuyên gia tư vấn sức khỏe sinh sản) từng tư vấn.



Một chiều mưa, bác sĩ Thúy Hải nhận cuộc điện thoại lạ. Người đàn ông cất giọng run run, xin gặp chị. Nhận được sự đồng ý của bác sĩ, 30 phút sau, người đàn ông đi xe ô tô tới, khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi.

Người này chia sẻ, anh đang rơi vào bi kịch do chính mình tạo ra, xuất phát từ sự thù hận khi phát hiện vợ ngoại tình.

Anh làm chủ cơ sở sản xuất lớn, làm ăn phát đạt. Vợ anh là người có nhan sắc, làm giảng viên đại học, tính nết dịu dàng.

Vậy mà, anh phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp. Theo nội dung tin nhắn trong điện thoại của chị, mối quan hệ đó kéo dài hơn 2 năm.13 năm kết hôn, họ sinh được 2 cô con gái xinh xắn. Từ trước đến nay, tình cảm vợ chồng chưa bao giờ có mâu thuẫn, xích mích, tiền bạc lúc nào cũng dư dả.

Anh thuộc tuýp đàn ông lãng mạn, chiều chuộng vợ. Vợ thích bất cứ thứ gì, anh đáp ứng hết, miễn sao chị vui. Không hiểu lý do gì khiến chị thay lòng, ngả nghiêng với người khác.

Sau lần bị bắt quả tang đó, chị níu kéo anh. Anh thương con, một phần còn yêu vợ nên chấp nhận hàn gắn. Khổ nỗi, mang tiếng tha thứ cho vợ nhưng mỗi lần hai người định gần gũi, hình ảnh chị ôm ấp người tình lại hiện ra trước mắt anh.

Bác sĩ Hoàng Thúy Hải, chuyên gia tư vấn sức khỏe sinh sản.

Anh trả thù vợ theo cách không giống ai. Hôm nào, anh cũng âu yếm vợ. Thậm chí, chị đang dạy học cách nhà mười mấy cây số, anh cũng gọi về. Đợi cảm xúc của chị lên cao trào, anh đột ngột dừng lại, mang lỗi lầm của vợ ra chì chiết rồi bỏ mặc chị với sự hụt hẫng, tủi hổ. Lâu dần, chị bắt đầu chai lỳ cảm xúc, lãnh cảm tình dục. Nằm cùng giường với chồng mà chị thấy như cực hình.

Chị tìm đủ mọi cách trốn tránh, anh vẫn không buông tha. Bữa cơm gia đình, ngồi trước mặt hai con gái, anh mang tội lỗi của vợ răn dạy các con, nhắc các con sau này muốn hạnh phúc, đừng theo vết xe đổ của mẹ. Hai đứa trẻ thương mẹ, mắt đỏ hoe, gục đầu khóc rưng rức. Chị nghẹn ứ, nước mắt chảy ngược vào trong.

Anh bắt chị viết một bản tường trình, xin lỗi chồng con, ghi âm vào điện thoại. Mỗi tối đi ngủ, chị phải nghe đoạn băng đó 5 lần.

Suốt một năm ròng, sống trong cảnh tra tấn tinh thần, chị bị khủng hoảng tâm lý nặng nề. Chồng biết vẫn mặc kệ, nhiều lần còn ngang nhiên đưa gái về nhà làm điều trái khoáy.

Chị kiệt quệ, muốn ly hôn nhưng không dám vì ràng buộc con cái và mặc cảm tội lỗi của mình. Bố mẹ chị không biết con gặp áp lực đến thế mà chỉ nghĩ rằng con gái mình sai, ra sức khuyên con cố gắng làm lành với chồng.

"Đây là điển hình của việc bạo hành tinh thần và là một cuộc hôn nhân gần như không có tình dục", BS Thúy Hải nhấn mạnh.

Chịu đựng sự dày vò của chồng thời gian dài, người vợ bị tổn thương sâu sắc, mắc bệnh trầm cảm. Đến lúc chồng đưa vào bệnh viện, chị gần như hóa điên, vệ sinh không tự chủ… Chứng kiến vợ phát bệnh, người chồng bắt đầu ăn năn. Trong lúc bế tắc, anh tìm đến chuyên gia xin lời khuyên.

"Ngay từ đầu, cả hai vợ chồng đều có cái sai. Họ có thể bàn bạc, đưa ra phương án cho cuộc hôn nhân của mình. Nếu còn yêu thì bao dung, tha thứ, ngược lại, đã khó xóa nhòa mọi ký ức thì nên giải thoát cho nhau.

Tôi khuyên anh, việc ưu tiên số một là về chăm sóc, điều trị thuốc men cho vợ ổn định. Đợi vợ bình phục, cả hai thử suy nghĩ xem có tiếp tục được cuộc hôn nhân hay không? Tuy nhiên, điều đáng mừng là người chồng cũng nhận ra sai lầm của mình và tìm cách sửa chữa", BS Hải nhớ lại.

Theo lời bác sĩ Thúy Hải, có rất nhiều lý do để các cặp vợ chồng không phát sinh quan hệ tình dục. Ngoài nguyên nhân do ngoại tình như câu chuyện kể trên, nhiều lý do khác liên quan đến việc chồng hay vợ mắc bệnh lý.

Như trường hợp chị Hoa (phố cổ, Hà Nội) mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung, buồng trứng. Để giữ tính mạng, chị được bác sĩ phẫu thuật cắt hết phần phụ, đồng nghĩa với việc nội tiết tố tạo kích thích ham muốn không được sản sinh ra khiến chị không còn nhu cầu tình dục.

Chồng chị Hoa vẫn đang độ tuổi sung mãn. Thế nhưng, 5 năm qua, hai vợ chồng họ vẫn có cuộc sống hôn nhân bình thường.

"Tất nhiên để duy trì cuộc hôn nhân, hai vợ chồng nhiều lần phải nhờ cậy đến các chuyên gia tâm lý. Chúng tôi cho rằng, ai cũng có cảm xúc, ham muốn nhưng thay vì tình dục, họ có nhiều cách thể hiện tình yêu với nhau như quan tâm đến tính cách, sở thích của nhau hay dùng đến các biện pháp hỗ trợ... Khi hoàn toàn hiểu cảm xúc của đối phương, giữa họ có sợi dây gắn bó sâu sắc hơn hẳn những cặp đôi khác", BS Thúy Hải nói.

Quan hệ tình dục thất bại cũng có thể do các bệnh về nam khoa, tuổi tác… Do tác dụng phụ của điều trị tiểu đường, thuốc điều trị huyết áp và thường gặp nhất ở người cao tuổi.

"Tôi từng tư vấn trong chương trình 'Cửa sổ tình yêu' cho một bác khoảng 70 tuổi. Hai vợ chồng bằng tuổi. Người vợ mãn kinh, mắc nhiều bệnh tuổi già nên từ chối thân mật, dọn ra nằm riêng trong khi chồng vẫn còn nhu cầu tình dục. Bác trai thấy rất bức bối, hôn nhân của họ bỗng nhiên trục trặc ở tuổi xế chiều.

Trường hợp của bác không còn cách nào khác là hai vợ chồng phải ngồi lại nói chuyện với nhau, tìm ra giải pháp thích hợp cải thiện đời sống tình dục", BS Hải chia sẻ.