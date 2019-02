Bi kịch con gái nhà tài phiệt Hàn: Tự tử vì tình yêu với "thường dân" bị phản đối, gia đình giấu nhẹm cái chết

Nhìn vào cuộc sống hào nhoáng của con cái của các nhà tài phiệt, chắc hẳn ai cũng hơn 1 lần ghen tị với phúc phần sinh ra đã "ngậm thìa bạc" của họ. Vậy nhưng đằng sau những xa hoa, danh vọng ấy lại là những góc tối đáng sợ, áp lực mà không phải ai cũng chịu được. Và nếu có lỡ như không chịu được, họ cũng sẽ tự giải thoát chính mình bằng cái chết. Đây chính là câu chuyện của con gái út đế chế Samsung, Lee Yoon Hyung.



Lee Yoon Hyung là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Samsung, ông Lee Kun Hee. Cùng với mẹ và 2 chị gái, cô lọt vào top 5 những người phụ nữ giàu có nhất Hàn Quốc với khối tài sản lên đến 191 triệu USD, dựa theo số liệu năm 2003. Khác với lối sống kín tiếng của hầu hết các thành viên trong gia đình, Lee Yoon Hyung là cô gái cá tính và cởi mở. Cô yêu thích nghệ thuật và có niềm đam mê đối với xe đua phân khối lớn. Trên mạng xã hội, nàng tiểu thư không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống sang chảnh, dần dần có cho mình một lượng người hâm mộ hùng hậu. Duy trì được một thời gian thì tài khoản mạng xã hội của Lee Yoon Hyung đành phải đóng cửa vì lý do nó có thể gây ra ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của gia tộc.

Lee Yoon Hyung tốt nghiệp Đại học nữ Ehwa chuyên ngành tiếng Pháp. Thời còn là sinh viên, cô rơi vào lưới tình với một chàng trai xuất thân bình dân. Nhưng khi bày tỏ ý muốn tiến tới với người đàn ông này, Lee Yoon Hyung bị gia đình phản đối dữ dội, tất nhiên nguyên nhân là do hoàn cảnh 2 bên quá khác biệt. Không thể cãi lại lời bố mẹ, cặp đôi đành phải chia tay trong nước mắt trước khi Lee Yoon Hyung lên đường sang New York, Mỹ du học vào tháng 11/2005.

Những tưởng sống xa gia đình, Lee Yoon Hyung sẽ thoát khỏi vòng kèm cập, được tận hưởng cuộc sống tự do, phù hợp với cá tính của cô. Nhưng không, bi kịch kéo đến chỉ 11 ngày sau đó, "nàng tiểu thư" đã qua đời. Theo như thông báo ban đầu của đại diện Samsung, Lee Yoon Hyung gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong, ngoài ra không cung cấp bất cứ thông tin gì thêm.

Lee Yoon Hyung (bìa trái) và 2 chị gái quyền lực.

Cảm thấy có ẩn tình, 3 phóng viên của trang The Korea Times đã vào cuộc tìm hiểu. Do mọi thông tin về vụ tai nạn từ địa điểm thời gian đều được giữ kín nên rất khó tìm ra manh mối nhưng cuối cùng, họ cũng có được lời khẳng định từ phía Cảnh sát New York rằng thời gian gần đây không có bất cứ vụ tai nạn giao thông nào xảy ra trong thành phố với tên nạn nhân là Lee Yoon Hyung.



Trước nghi vấn này, Samsung đành phải lên tiếng xác nhận rằng "tiểu công chúa" của gia đình chết do tự tử. Vào ngày 19/11/2005, Lee Yoon Hyung đã treo cổ tại nhà riêng ở khu căn hộ cao cấp East Village, quận Manhattan. Thi thể của cô được bạn trai Soobin Shin và một người bạn phát hiện vào lúc 3 giờ sáng.

Từ đây, người ta phát hiện cuộc sống không như là mơ của Lee Yoon Hyung tại Mỹ. Trước đây ở Hàn, nàng tiểu thư đi đến đâu cũng có 2 vệ sỹ hộ tống. Khoảng thời gian du học, cô được gia đình cấp cho một tài xế riêng, sẵn sàng nhận lệnh 24/7 và vi vu khắp nơi bằng xe limousine sang trọng.

Nhìn bề ngoài đây có vẻ là cuộc sống đáng mơ ước nhưng thực tế, theo lời bảo vệ tòa nhà, Lee Yoon Hyung thường tự nhốt mình trong nhà và thậm chí 1 tuần không bước ra đường. Một nguồn tin thân cận cho hay, cô gái trẻ rơi vào trầm cảm nghiêm trọng trong thời gian ngắn ngủi ở Mỹ mà nguyên nhân chính được cho là do nỗi đau quá lớn từ mối tình bị gia đình cấm cản.

Tang lễ của Lee Yoon Hyung được tổ chức một cách lặng lẽ với sự tham dự của anh trai và 2 chị gái của cô. Bố mẹ Lee Yoon Hyung thời điểm đó cũng có mặt tại New York nhưng không đến đưa tiễn con gái vì theo văn hóa Hàn Quốc, bố mẹ không dự đám tang con cái nếu họ chết mà chưa lập gia đình.

Qua cái chết của Lee Yoon Hyung, chúng ta phần nào thấy được góc tối thật sự bên trong những gia đình tài phiệt. Đừng tin vào những bức ảnh lung linh hay khối tài sản khủng, biết đâu đằng sau đó họ đang phải gánh chịu một cuộc đời bế tắc đến nỗi phải tìm đến cái chết mới có thể tự giải thoát chính mình.

(Nguồn: Independent)