Bi kịch các gia đình miền Tây: Con tuổi teen giết người, cha mẹ đứng trước tòa nhận lỗi, xót xa bất lực không có tiền bồi thường

Hồ sơ vụ án thể hiện khoảng 8 giờ tối ngày 20-1-2019, Quang cùng nhóm bạn gồm Nguyễn Thành Đạt (16 tuổi), Nguyễn Hoàng Thượng (18 tuổi), Dương Minh Mẫn (16 tuổi), Trần Tiểu Bảo (16 tuổi), Trương Tấn Thêm (15 tuổi) uống nước giải khát tại quán Như Ý (ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) do Nguyễn Tấn Định (17 tuổi) quản lý.



Tại đây, Quang rủ cả bọn đi nhậu và mọi người đều đồng ý. Quang chạy xe máy chở Thêm đi mua rượu. Trên đường đi, Quang nhìn thấy Dương Thiện Phong đang chơi trong sân patin. Nhớ lại mâu thuẫn khoảng một tuần trước về việc Phong cầm mã tấu rượt chém mình (do Quang đánh em của Phong), Quang nảy sinh ý định chém Phong trả thù.

Để tìm người hỗ trợ, Quang rủ cả nhóm cùng nhau đi đánh Phong thì tất cả đều đồng ý. Quang đi vào quán Như Ý lấy một cây mã tấu mang theo. Định sau đó không đi vì phải trông coi quán.

Bị cáo Quang (trái) và Đạt đứng hàng đầu và các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 22-11.

Các bị cáo chở nhau trên ba chiếc xe máy đến chỗ Phong. Tới nơi, Quang một mình cầm mã tấu vào chém Phong vào chân, hông và ngực… Sau đó, cả bọn về lại quán Như Ý cất mã tấu. Quang cùng Đạt, Thượng, Mẫn, Thêm về nhà Mẫn uống rượu. Bảo về nhà. Do sợ nhóm bạn bị bắt nên Định mang cây mã tấu đi cất giấu và đến nhà Mẫn cùng uống rượu.

Đến 22 giờ cùng ngày, qua mạng xã hội, Bảo biết Phong đã chết nên thông báo cho cả nhóm biết. Quang bàn bạc cùng Đạt, Định, Thêm đến bến xe Cần Thơ để mua vé xe đi trốn. Được các cơ quan chức năng và gia đình vận động nên Quang đến công an thị trấn Phong Điền đầu thú.

Phong được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện. Nguyên nhân tử vong được xác định do choáng sau kích động vùng tim, do tác động mạnh của vật sắc cùn, gây xuất huyết tim, phổi.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Ở tòa, Quang khai cây mã tấu nặng tới 1,3kg, dài 90 cm, rất nặng nên phải cầm bằng cả hai tay mới mang đi nổi. Do lưỡi dao không bén nên Quang cho rằng chỉ đánh rằn mặt, cái chết của bị hại là ngoài suy nghĩ của bị cáo. Bị cáo xin gia đình bị hại tha thứ cho mình và xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về nhà.

Mẹ của Quang cho biết, Quang là con lớn trong nhà, dưới có hai em gái thì một em gái mới mất. Nói rồi người phụ nữ bật khóc, xin gia đình Phong tha thứ cho Quang. Người phụ nữ này cũng tự nhận "gia đình nghèo quá không biết dạy con".

Cha của Phong yêu cầu các bị cáo bồi thường tiền mai táng và tổn thất tinh thần hơn 300 triệu. Người đàn ông tóc bạc, hơn 60 tuổi trình bày với tòa: "Tôi có thằng con duy nhất mà vậy. Tôi già rồi, nay mai vợ chồng tôi biết tựa vào ai?". Người vợ ngồi kế bên ông run run đưa vạt áo chậm nước mắt.

Do các bị cáo còn ở tuổi vị thành niên nên việc bồi thường cho bị hại tòa hỏi ý kiến cha mẹ các bị cáo. Hầu hết các gia đình đều than nghèo quá, không có tiền bồi thường hoặc thêm 5-10 triệu nữa thì may ra cố gắng được. Người thì đề nghị thôi tòa tuyên sao thì làm vậy!

Ở tòa, vị đại diện Viện kiểm sát có nhắc đến một vấn đề, đó là vụ án này có một phần lỗi ở gia đình các bị cáo thiếu sự quan tâm chăm sóc giáo dục với con chưa thành niên. Trong số bảy bị cáo thì có hai em đang là học sinh lớp 10, còn lại học đến lớp 5, lớp 7, lớp 9 là nghỉ. Bốn bị cáo không có nghề nghiệp gì.

Sau khi xét xử, tòa đánh giá do tính chất hành vi phạm tội các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên cần phải có hình phạt nghiêm với các bị cáo. Tòa nhận định bị cáo Quang là chủ mưu, trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân nên phải chịu hình phạt cao nhất. Đạt giúp sức tích cực cho Quang. Các bị cáo còn lại vai trò thấp hơn. Hầu hết các bị cáo còn ở tuổi vị thành niên, thiếu hiểu biết pháp luật, con em gia đình khó khăn, thành khẩn khai báo… nên giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Theo đó, tòa đã tuyên phạt Lê Hữu Quang 18 năm tù, Nguyễn Thành Đạt 6 năm tù, Nguyễn Hoàng Thượng 4 năm tù, Dương Minh Mẫn và Trần Tiểu Bảo mỗi bị cáo ba năm tù, Trương Tấn Thêm 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Giết người".

Nguyễn Tấn Định bị phạt một năm tù cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm". Cạnh đó, tòa còn buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại Phong tiền mai táng và tổn thất tinh thần số tiền 200 triệu đồng.