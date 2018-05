Bị đuổi ra khỏi nhà, vợ cầm dao đâm chồng nhiều nhát tử vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn.

Nạn nhân trong vụ án là anh Chu Văn T. (SN 1984), nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Thị Thời (vợ của anh T., SN 1984, cùng trú tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vợ chồng anh T. và Thời thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi cọ, xô xát.

Đỉnh điểm của sự việc là vào sáng ngày 16/5, sau khi đi uống rượu về nhà, anh T. đã có hành động chửi bới và đuổi vợ ra khỏi nhà.

Lúc này, Thời đang nằm trên giường với con. Khi bị chồng lôi khỏi giường, Thời đã bám vào thành giường và sau đó vớ được con dao để ở đầu giường.

Trong lúc hoảng loạn, người này đã cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào chồng mình. Do bị kích động, cộng với bị đau và mất nhiều máu nên anh T. đã đi tìm hung khí để đánh lại vợ.

Thấy vậy, Thời tiếp tục cầm dao đâm nhiều nhát vào lưng anh T.

Do bị đâm nhiều nhát, cộng với mất nhiều máu nên anh này đã tử vong ngay tại chỗ.

Vụ việc sau đó đã được báo lên cơ quan Công an huyện Lục Ngạn và Công an tỉnh Bắc Giang. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua quá trình điều tra, khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định anh T. bị đâm nhiều nhát trên cơ thể dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thời đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, đối tượng đang bị Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người.