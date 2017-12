Bị đau bụng kinh dữ dội, bác sĩ nghĩ rằng cô gái mới 19 tuổi nên không thể bị bệnh này để rồi cuối cùng phải cúi đầu xin lỗi

aFamily.vn>Sức khỏe

11:22:00

Karlie Wilkinson, từ bang New South Wales ở Úc, được chẩn đoán mắc chứng lạc nội mạc tử cung khi cô 19 tuổi. Thế nhưng trước đó, khi có bày tỏ với các bác sĩ về những dấu hiệu tồi tệ trong kì kinh nguyệt như đau không chịu nổi, chuột rút và những triệu chứng giống như mang thai, bao gồm cả cảm giác mệt mỏi buổi sáng và có mùi hôi ở "vùng kín"... thì bác sĩ lại cho rằng đó là do chế độ ăn của cô gây ra. Có lần bác sĩ còn chẩn đoán cô bị viêm ruột thừa, thậm chí còn cho rằng tất cả do cô nghĩ ra.

Karlie Wilkinson đã phải đối mặt với bệnh lạc nội mạc tử cung trong nhiều năm nhưng các bác sĩ không nhận ra.

Cho đến khi biết mình bị lạc nội mạc tử cung thì Karlie đã làm đơn yêu các các bác sĩ phải xin lỗi cô vì đã bỏ qua các triệu chứng nghiêm trọng mà cô phải chịu đựng.

Karlie nói: "Tôi luôn bị đau đớn vô cùng và đôi khi bị chảy máu âm đạo trong cả tháng. Tôi khóc với mẹ nhưng bà cũng không biết phải làm sao vì bác sĩ nói tôi khỏe mạnh bình thường. Tôi cảm giác không ai tin mình và bỏ qua vì tôi đang ở tuổi teen với những cơn đau kì kinh nguyệt bình thường. Sau đó, khi tôi lớn hơn, những cơn đau thực sự trở lên không thể chịu đựng và tôi phải tới phòng cấp cứu ít nhất 5 lần.

Họ sẽ làm các xét nghiệm khác nhau, siêu âm và tia X, nhưng tất cả đều kết luận bình thường và họ nói rằng đó là do tôi tự nghĩ ra. Có ít nhất 2 lần họ dường như đã cười cợt tôi và tôi chỉ nghĩ giá mà họ cảm nhận được những gì xảy ra với tôi ngay bây giờ".

Cô thường xuyên phải chịu những triệu chứng tồi tệ trong kì kinh nguyệt như đau không chịu nổi, chuột rút, chướng bụng..

Chia sẻ thêm về bệnh tình của mình, cô cho biết, cô được phát hiện bị lạc nội mạc tử cung một cách vô cùng tình cờ. Đó là khi cô được gây mê để phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vì các bác sĩ nghĩ rằng cơn đau của cô là do viêm ruột thừa mà ra.

19 tuổi, nhận được tin bị lạc nội mạc tử cung và biết rằng có thể mình sẽ bị vô sinh, Karlie đã vô cùng hoảng loạn. Giờ đây, lựa chọn duy nhất của cô là phẫu thuật lấy các nang ra để giảm bớt các triệu chứng và ngăn không cho các cơ quan dính vào với nhau. Tuy nhiên, đó chỉ là cách hỗ trợ điều trị và cô sẽ phải trải qua quá trình điều trị mỗi năm cho đến khi có một phương pháp chữa bệnh hiệu quả nhất.

Karlie chia sẻ hình ảnh sau phẫu thuật.

Chính vì điều này mà cô đã gửi đơn đến Bộ trưởng Y tế và Thể thao Úc - ông Greg Hunt đề nghị coi lạc nội mạc tử cung là một bệnh thầm kín do không có triệu chứng rõ ràng.

Cô giải thích sự đau đớn khi phải sống chung với lạc nội mạc tử cung và sự bất công mà cô đã phải chịu bởi vì bệnh này không công nhận do nó không có triệu chứng rõ ràng giống các bệnh khác như tiểu đường hay hen suyễn.

"Hãy cung cấp thêm kinh phí để tìm cách điều trị/điều trị dự phòng. Chúng ta cần tài trợ và giáo dục để chúng tôi nhận được sự hỗ trợ và chăm sóc y tế mà chúng tôi đáng được hưởng", cô đã viết.

Cuối cùng, cô đã kiến nghị lên trên việc yêu cầu chấp nhận lạc nội mạc tử cung là một căn bệnh thầm kín.

Đơn thỉnh cầu của cô hiện đã nhận được sự đồng ý, ủng hộ của 111.305 chữ kí. Đó chưa phải là tất cả. Bản thân ông Hunt đã đáp lại lời thỉnh nguyện của cô. Ông viết: "Bệnh này nên được thừa nhận và hành động lâu dài hơn và cuộc đấu tranh mà chị em phụ nữ phải đối mặt sẽ không còn im lìm nữa".

Ông đã tuyên bố đầu tháng này rằng Chính phủ Turnbull ở Úc sẽ tạo ra Kế hoạch Hành động Quốc gia đầu tiên cho Lạc nội mạc tử cung để cung cấp hỗ trợ cho phụ nữ mắc bệnh.

Lạc nội mạc tử cung là một sự rối loạn bên trong tử cung, khi lớp lót bên trong tử cung lại không nằm trong tử cung, mà đi lạc tới buồng trứng, bàng quang, trực tràng, hoặc tầng sinh môn như bạn đang gặp phải. Khi các lớp lót di chuyển ra ngoài tử cung, nó vẫn tiếp tục phát triển vì nó không có cách nào để thoát ra khỏi cơ thể, nó dày lên, phá vỡ và gây chảy máu nhiều hơn trong chu kỳ kinh nguyệt, khiến cho bạn có cảm giác đau bụng dữ dội. Căn bệnh này ngoài chuyện gây đau còn gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng đời sống tình dục. Sự liên quan giữa lạc nội mạc tử cung và vô sinh có thể do nội mạc tử cung "di cư" sang vòi trứng, gây tắc vòi trứng, cản trở sự "gặp gỡ" giữa trứng và tinh trùng, gây vô sinh. Cách nhận biết lạc nội mạc tử cung Lạc nội mạc tử cung là một rối loạn gây đau đớn, trong đó, mô thường nằm bên trong tử cung (nội mạc tử cung) lại phát triển bên ngoài tử cung. Các mô lạc chỗ này tiếp tục vận hành như thông thường – dày lên, bị vỡ ra và chảy máu theo mỗi chu kỳ kinh nguyệt. Bởi vì các mô lạc chỗ này không có đường nào để thoát khỏi cơ thể, những mô quanh đó có thể bị kích thích, cuối cùng, phát triển thành mô sẹo và bám chặt vào vị trí mới. Khoảng 6,5 triệu phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung ở Mỹ - tính theo tỷ lệ là cứ 10 người lại có 1 người mắc bệnh này. Dấu hiệu và triệu chứng: - Đau khung chậu nghiêm trọng - Đau đớn trong các kỳ kinh nguyệt - Đau đớn khi giao hợp - Đau đớn khi đại tiểu tiện - Chảy máu quá nhiều Bạn có thể được chỉ định thực hiện khám khung chậu, siêu âm hoặc soi bụng. Những biến chứng có thể xảy ra bao gồm vô sinh hoặc ung thư buồng trứng. Lạc nội mạc tử cung không có thuốc chữa. Một số biện pháp điều trị khác bao gồm: thuốc giảm đau, liệu pháp hormone hoặc phẫu thuật bảo toàn (nhằm loại bỏ càng nhiều mô lạc nội mạc càng tốt trong khi vẫn giữ lại tử cung và buồng trứng). (Nguồn: Mayo Clinic)

Theo Metro/Independent