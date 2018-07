Bị bố “thư ký Kim” làm khó, liệu Park Seo Joon có qua được "ải" này không đây?

Sau nhiều ngày chờ đợi trong mỏi mòn vì hết tập 14 rồi mà Thư ký Kim sao thế? vẫn chưa chịu tung preview tập 15 thì cuối cùng nhà đài cũng chịu chiều lòng khán giả và hé lộ một số tình tiết trước khi tập 15 lên sóng. Cuối cùng phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon) cũng đến lúc phải đối đầu với "nhạc phụ đại nhân", người có công sinh thành với người yêu anh - thư ký Kim Mi So (Park Min Young).

Preview tập 15 "Thư ký Kim sao thế?": Bố Mi So thử thách Young Joon

Ở tập 14, bố Mi So liên tục xuất hiện đúng lúc 2 người chuẩn bị hôn nhau và thẳng thừng tuyên bố rằng ông không chấp nhận mối quan hệ của Mi So với Young Joon. Ông cũng kiên quyết phản đối nếu 2 người muốn tiến tới hôn nhân. Qua đến tập 15, Young Joon có lẽ sẽ bị ông mang ra "mổ xẻ" để chắc chắn rằng anh "đủ chuẩn" và thương yêu con gái ông thật lòng.

Bố Mi So dùng rượu thử thách Young Joon để đo xêm tửu lượng của anh tới đâu chăng?

Bố mẹ nào cũng lo lắng rằng con mình cưới người giàu quá, gia cảnh chênh lệch thì sau này sẽ dễ khổ và bị gia đình nhà chồng/vợ chèn ép. Bố Mi So cũng vậy, ông lo lắng điều tương tự với 2 người chị của Mi So đã lo trước đó. Thế nhưng có lẽ phó chủ tịch Lee sẽ dễ dàng vượt qua cửa ải này thôi bởi anh cũng đã "qua cửa" 2 người chị gái của Mi So thành công rồi còn gì.

Anh bạn Yoo Sik lần nữa là người đứng ra làm quân sư quạt mo cho phó chủ tịch Lee.

Mặt khác, sau khi công khai mối qua hệ với các nhân viên trong công ty, có lẽ Young Joon và Mi So đã hẹn Bong Se Ra cùng thư ký Kim Ji Ah đi ăn uống. Trong buổi tiệc, Mi So và cả 2 cô gái kia đều có vẻ đã ngà ngà say trong khi Young Joon vẫn tỉnh táo ngồi nhìn 3 người nghiêng ngã hết bên này đến bên kia.

Mi So đi ăn cùng Young Joon và 2 cô đồng nghiệp rồi uống say.

Đón xem tập 15 của Thư ký Kim sao thế? phát sóng vào lúc 21g30 (giờ địa phương) ngày 25/7 trên kênh truyền hình cáp tvN.