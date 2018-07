Bị bồ cũ tống tiền bằng "clip sex", Thùy Anh mặt dày đến đóng kịch xin tiền Hồng Diễm

Tập 63 của phim truyền hình Cả một đời ân oán vừa lên sóng VTV3 vào tối 25/7. Trong tập này, khán giả được chứng kiến chuỗi những tình tiết xoay quanh Tú (Thùy Anh). Vì ham khối tài sản khổng lồ của Vũ Gia, Tú đã đóng giả thiên kim tiểu thư Nguyên An. Do có giấy chứng thực ADN nên những người trong gia đình họ Vũ không chút mảy may nghi ngờ về Tú.

Rồi một ngày nọ, bạn trai của Tú là Kiên đến tìm cô để tống tiền. Kiên vốn giang hồ từ trong máu, nay hay tin Tú sa vào chĩnh vàng, Kiên bèn lấy clip sex lúc còn hẹn hò với Tú ra tống tiền cô. Mục đích của Tú là muốn lấy tiền dể phục vụ cho chuyện tiêu xài hoang phí của hắn ta.

Tú tức giận khi Kiên dùng clip sex để tống tiền cô.

Lúc đầu, Tú rất giận dữ, nhưng vì Kiên có clip sex trong tay nên cô ả chẳng thể làm được gì. Quá bí bách, Tú bèn mặt dày đến gặp Dung (Hồng Diễm) để nhờ giúp đỡ. Từ sau khi bước vào nhà họ Vũ, Tú chẳng thèm gọi điện cho mẹ Dung lấy một lần nào. Nay gặp rắc rối, Tú mới giả vờ ngoan hiền, hiếu thuận nhằm khiến Dung tin tưởng và giao 50 triệu đồng cho cô.

Dung đồng ý cho Tú 50 triệu đồng.

Tưởng rằng Tú mắc nợ bạn bè, Dung đồng ý giao cho cô ả số tiền này. Ngay khi Dung vừa đồng ý, Tú mừng vui như mở cờ trong bụng. Cái ải đầu tiên về clip sex xem như cô nàng đã vượt qua được một phần.

Ở một diễn biến khác, Tú tỏ ra khá khó chịu, bức bối khi nhìn thấy Nguyên (Huỳnh Anh) cười nói với Ngân. Tú vốn thầm thương trộm nhớ Nguyên nhưng lại không dám mở lời vì đang sống trong thân phận em gái ruột của anh.

Tú tỏ ra khó chịu khi thấy Nguyên nói cười vui vẻ bên Ngân.

Thấy Tú có tính cách khác thường, luôn tỏ ra kênh kiệu và khó ưa, chị Út giúp việc đã sinh nghi. Vào một buổi tối nọ, khi bắt gặp bà Lan (Mỹ Uyên) đang thức đợi Tú đi chơi về, chị Út đã lên tiếng cảnh báo về thói ăn chơi sa đọa của cô nàng này.

Về phần Bình (Anh Tuấn) và Ngân (Hạ Anh), sau bao sóng gió, cuối cùng cặp đôi này cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Biết Bình không muốn mẹ Dung về với bố Đăng, Ngân cũng chẳng thúc ép. Cô chỉ khuyên Bình rằng nên thoải mái với cuộc sống hiện tại và quên đi những nỗi buồn quá khứ. Ngân cũng chia sẻ rằng, cô đối với Bình là thật lòng thật dạ, dù anh sang giàu hay nghèo khó thế nào, cô cũng nhất mực yêu thương.

Bình nhất quyết không chịu nhận Đăng là bố.

Ngân và Bình đã làm hòa với nhau sau khi cùng trải qua sóng gió.

Tập 64 của Cả một đời ân oán sẽ lên sóng vào lúc 21g45 ngày 26/7/2018 trên VTV3.