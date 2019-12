Bị anti-fan chửi 800 câu tục tĩu xúc phạm, bạn gái Lâm Tây đanh đá đáp trả: Chặn hết nick ảo, xin địa chỉ nhà để tặng dầu gió bóp tay

Cô nàng đăng lên Instgram 1 đoạn trong bài hát có tên "Why so serious?" (nghĩa là: Sao phải căng) ngay sau tin đồn Lâm Tây lộ clip sex. Có lẽ Yến Xuân muốn gửi lời đến người đã tung ra hình ảnh nhạy cảm này cũng như dân mạng rằng: Lâm Tây cũng là người thường, có chat 18+ thì cũng bình thường - sao phải căng?