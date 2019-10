Bí ẩn người phụ nữ mà Lý Đình Vũ khai trong vụ xả dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà

Hôm nay (20/10), Lý Đình Vũ (37 tuổi, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), người thứ 3 liên quan vụ xả trộm dầu thải gây ô nhiễm nước của Nhà máy nước Sông Đà đã tới trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn.

Đáng nói, ngoài Lý Đình Vũ, Nguyễn Chương Đại, Hoàng Văn Thám thì trong lời khai của Vũ còn nêu ra một người phụ nữ.

Chiều cùng ngày, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin trên báo Thanh niên, bước đầu nghi phạm Vũ khai được một nữ giám đốc tên Trang thuê đi đổ dầu thải, công an tỉnh Hòa Bình đang làm rõ thông tin này.

Theo thông tin mà Đại tá Lương nói trên báo Dân trí, qua lời khai của Lý Đình Vũ thì người phụ nữ tên Trang thuê Vũ mang dầu đi đổ là con dâu của Giám đốc Công ty gạch trên Phú Thọ.

Trước đó, qua điều tra truy xét, công an phát hiện hai chiếc xe có liên quan việc đổ chất thải ở xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình hôm 8/10.

Đó là xe tải mang biển kiểm soát 99C-087.83, thuộc Công ty TNHH Thương mại và vận tải du lịch Minh Phương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh và xe ô tô bốn chỗ mang biển kiểm soát 89A-137.66, chủ phương tiện ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

3 đối tượng liên quan sau đó được xác định là Lý Đình Vũ (37 tuổi), Nguyễn Chương Đại (25 tuổi), cùng trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh); Hoàng Văn Thám (33 tuổi), trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, Lạng Sơn. Đại và Thám bị tạm giữ khẩn cấp, còn Vũ bỏ trốn, tới hôm nay thì ra đầu thú.

Theo ghi nhận của báo Dân trí, trưa 20/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với phòng PC02, Công an huyện Thuận Thành (Công an tỉnh Bắc Ninh) vận động đối tượng Lý Đình Vũ ra đầu thú tại Công an tỉnh Bắc Ninh, Vũ sau đó khai toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.