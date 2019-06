Beyonce mặc đầm của NTK Phương My: Một thiết kế độc nhất vô nhị dành riêng cho nữ diva

Trong sự kiện AFI Life Achievement Award vừa diễn ra tại Mỹ, nữ ca sĩ nổi tiếng Beyonce đã xuất hiện cực kỳ ấn tượng, xinh đẹp và cuốn hút trong trang phục của NTK Phương My. Beyonce xuất hiện tại sự kiện để vinh danh cho người bạn thân Melina Matsoukas.



Nhưng điều đặc biệt là cô đã lựa chọn 1 bộ đầm thiết kế riêng của thương hiệu Phương My. Beyonce lộng lẫy, cao sang như nữ thần và cực kỳ xinh đẹp. Beyonce được xem là một trong những biểu tượng nghệ sĩ thành công hàng đầu của Mỹ với vô số giải thưởng danh giá.

Ekip của nữ danh ca đã chủ động liên hệ và muốn NTK Phương My thiết kế riêng trang phục cho sự kiện đặt biệt này. Sau khi NTK Phương My gửi lại thiết kế cho phía nữ ca sĩ duyệt, thì cô yêu cầu phải có full-look, đầy đủ phụ kiện đi kèm với trang phục. Phía NTK Phương My đã có 1 tuần để hoàn thiện toàn bộ sản phẩm.

Với những thành tựu vô cùng đáng nể như vậy, việc Beyonce lựa chọn 1 sản phẩm của NTK Phương My để xuất hiện cho 1 sự kiện quan trọng, được coi là một trong những thông tin nổi bật nhất của thời trang Việt Nam từ trước đến nay.

Bản vẽ thiết kế của NTK Phương My dành cho nữ danh ca Beyonce.

Sau show diễn tại New York Fashion Week và đặc biệt sự ra mắt ấn tượng của BST Phương My Bridal tại New York Fashion Week Bridal, New York Times bình chọn là ngôi sao mới trong ngành thời trang cưới, những thiết kế của Phương My được rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi chú ý, và Beyonce cũng không ngoại lệ.

Việc một tên tuổi lớn của thế giới như Beyonce lựa chọn 1 thiết kế của thương hiệu việt, càng chứng minh được sự phát triển mạnh mẽ của thời trang Việt trong những năm gần đây. NTK Phương My không chỉ giúp thời trang Việt thêm tự hào, mà còn tiên phong, tạo cảm hứng thúc đẩy cho thương hiệu Việt đi xa hơn nữa.