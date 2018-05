Bệnh viện 102 tuổi thường xuyên bị ngập nước được cải tạo hiện đại phục vụ người dân Sài Gòn

Số tiền này là nguồn tài trợ không hoàn lại, không điều kiện từ một tập đoàn xây dựng cho Bệnh viện (BV) An Bình (quận 5, TP.HCM). Dự án nhằm cải tạo nơi đây theo hướng trở thành một BV xanh kỹ thuật cao, cung cấp các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Đồng thời tạo ra các dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý, hài lòng người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến (giữa) cùng lãnh đạo ngành y tế TP.HCM tại lễ khởi công dự án Cải tạo xây dựng bệnh viện An Bình giai đoạn 1.

Dự án có quy mô 500 giường bệnh đạt chuẩn, chia làm hai giai đoạn đầu tư. Trong giai đoạn 1 sẽ xây dựng khối 200 giường bệnh. Khu khám chữa bệnh có quy mô 12 tầng nổi và 1 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xâỵ dựng hơn 23.000m2 với các khu chức năng: Khu khoa khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú; khu kỹ thuật nghiệp vụ; khu đìều trị nội trú; khu hành chính quản trị; khu hậu cần và phụ trợ; khu để xe...

Giai đoạn 2 sẽ xây dựng khối 300 giường bệnh còn lại bằng vốn ngân sách.



Phối cảnh BV Anh Bình năm 2018.

GS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết: "Trong công tác khám chữa bệnh, ngành y tế TP.HCM tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng đến mục tiêu an toàn, người bệnh hài lòng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ ngày càng tăng và đa dạng của người dân.

Những năm qua nhiều BV triển khai các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước, nguồn vốn kích cầu và nguồn vốn xã hội hoá. Phấn đấu đến 2020, các BV đều có cơ sở vật chất khang trang, chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn".

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết ngành y tế thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng đến mục tiêu an toàn, người bệnh hài lòng.

Lãnh đạo BV An Bình chia sẻ, mục tiêu của dự án trên cũng nhằm thay thế cho một số khu khám chữa bệnh tại BV hiện đã cũ mục, xuống cấp, thường xuyên bị ngập nước mỗi khi triều cường lên, thấm dột khi mưa xuống. Cùng với đó, dự án sẽ đầu tư thêm một số trang thiết bị y tế hiện đại để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo yêu cầu của người dân, góp phần giảm tình trạng quá tải tại BV.

Dự án nhằm thay thế cho một số khu khám chữa bệnh tại BV hiện đã cũ mục, xuống cấp, thường xuyên bị ngập nước mỗi khi triều cường lên.

Trong tương lai, BV sẽ phát triển thêm các chuyên khoa mới, phấn đấu sẽ tăng từ 41.05m2/giường bệnh hiện nay lên 90m2/giường bệnh và sau đó đến 120m2/giường bệnh, đáp ứng chuẩn quy định của Bộ Y tế. Hiện BV An Bình đang tiếp nhận và chăm sóc hơn 2.000 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh mỗi ngày.

Khởi thủy của BV này là một ngôi chùa của người Hoa được xây dựng từ năm 1892 với hoạt động khám bệnh và bốc thuốc miễn phí cho người dân. Do nhu cầu về y tế ngày một tăng nên BV bắt đầu được xây dựng từ năm 1916. Đến năm 1945 BV đưa vào sử dụng tây y và lấy tên là BV Triều Châu.

Bệnh viện An Bình từng một thời gian dài khám chữa bệnh miễn phí cho người dân.

Năm 1978 BV được công lập hoá, trở thành BV Đa khoa do Sở Y tế TP.HCM quản lý trực tiếp. Từ năm 1994-2001, BV An Bình được chính quyền giao chăm lo sức khỏe cho nhân dân lao động nghèo của thành phố với tên gọi BV miễn phí An Bình trước khi trở lại tên cũ.